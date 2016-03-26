شرح التسجيل في بنك "بايير" Payeer مع طريقة التفعيل و طلب بطاقة ماستركارد

موقع Payeer او البنك الإلكتروني باير، بنك مثله مثل البنوك الأخرى المشهورة ك PayPal و Payza ولكل واحد خصائصه و مميزاته بما يقدمه من خدمات لكل مستخدم كيفما كان نوعه Business او شخص عادي. و البنك الإلكتروني Payeer فيه أكثر منن ذلك بكثير أي مميزات جديدة و خصائص و خيارات متنوعة تجعلك في هذا البنك حرا في كل التعاملات المالية. إذن إن كنت ممن يريد ان يتحرر من كل القيود التي تفرضها بعض البنوك الإلكترونية سواءا في مجال المعاملات المالية، او في مجال تحويل العملات فإليك الشرح الكامل للبنك الإلكتروني Payeer، و كذلك سنشرح لكم طريقة الحصول على بطاقة باير المصرفية Payeer Cardd. شرح موقع Payeer و الحصول على بطاقة باير المصرفية: هذا الموضوع الذي سيتطرق الى شرح موقع Payeer و الحصول على بطاقة ماستركارد بايير المصرفية ينقسم الى: - شرح التسجيل في الموقع. - شرح واجهة الموقع. - شرح تحول الأموال الى بنك Payeer. - شرح تحويل العملة في ينك Payeer. - شرح الحصول على بطاقة Payeer المصرفية تصلك الى المنزل. شرح التسجيل في الموقع: رابط الموقع : https://payeer.com بعد الدخول على الموقع يمكنك البدأ في إنشاء حساب على Payeer مباشرة بالظغط على Sing UP او على Create A Free Wallet. بعدها ادخل الإيمايل الخاص بك و تاكد انه صحيح 100 % ثم اكتب كود التحقق و أكد الإتفاقية و إظغط على Sing UP. - بعدها مباشرة ادخل كلمة المرور و يجب ان تكون مركبة من حروف كبيرة و صغيرة و أرقام. - أدخل الكود السري من إختيارك. - و الإسم المستعار. - بعدها إظغط على Next. بعد الظغط علة Next ستدخل على لوحة التحكم الخاصة بالمستخدم و ما هو موجود في الإطار الأصفر هي معلومات حسابك إنسخها و إحتفظ بها لأنك ستحتاجها إن نسيت كلة المرور او ….. شرح واجهة الموقع : واجهة المستخدم في الموقع كما في الصورة: القائمة العمودية قائمة بكل الخدمات التي يقدمها الموقع و فيها. ADD أي اضف المال في حسابك إما عن طريق بطاقة بنكية او BTC او أي مصدر أخر. Send و هي أرسال المال الى اي جهة تريد. Exchange حول العملات بالعملة التي تريد، حتى العملات الإلكترونية يمكنك أن تحولها الى عملات مالية ك Euro و USD العملات المعروفة. Support في حالة واجهتك أي مشكلة يمكنك مراسلة المتخصصين في الموقع. History قائمة تجد فيها كل التجويلات و كل العمليات التي قمت بها من بداية فتح الحساب. القائمة الأفقية فيها : Actavities فيها كل النشاطات الذي قمت بها في الموقع. My Card و من هذه القائمة يمكنك ان تطلب بطاقة باير. Merchant يمكنك أن تربط متجرك بنظام الدفع Payeer . Referrals و فيه رابط إحالة الدعوة لتدعوا به أصدقائك ليتسجلوا تحتك لتكسب على كل عملية تحول الى بنك باير 10% على كل تحويلة. Mass Payments اي إن كان لذيك موقع E-commerce يمكنك ان تربط الدفعات الى حسابك Payeer. شرح تحويل الأموال الى بنك Payeer يمكن ان تحول المال الى Payeer عبر أكثر من 150 عملية تحويل يتيحها لك الموقع، إكتب القيمة و حدد العملة إما USD أو EURO او RUB او BTC. يمكنك ان تحول الى البنك ما تريد من الأموال عبر العديد من البنوك كما قي الصورة . و بعد أن تختار البنك او الطريقة التي ستديع فيها في البنك ما عليك سوى تأكيد التحويل عبر تتبع الخطوات المتسلسلة. شرح تحويل العملة في ينك Payeer الأن كيف يمكنك تحويل اي عملة الى العملة الذي تريد او تحول البيتكوين الى دولارات او العكس، او الى عملات أخرى، بمعنى اخر أي عملة يمكنك ان تحولها في موقع Payeer. الان بعد ان تظغط على Exchange يمكنك تحويل العملات بأن تكتب في خانة Give القيمة الذي تريد تحولها و في الأسفل مباشرة تحويل من اي بنك او عملة. في خانة Get إختر الى العملة الذي تريد ان تحول ما حددته في Give. ما تشاهدونه في الصورة هو تحويل العملات الأساسية في بنك Payeer اي إن كنت تريد تحول BTC الى دولارات يمكنك ان تختار أحد العروض المعروضة و تظغط على ما يناسب. و هذا يعني انه ستشتري دولارات مقابل البتكوين من احد مستخدمي بنك باير و Payeer هو الوسيط بينكم و كل ما ستحصل عليه من دولارات سيضاف الى حسابك Payeer. بعد ان تختار ما تريد ان تحوله يمكنك تتبع الخطوات بدفع القيمة المحددة لتحوليها بالظغط على Pay Request و التي تليها صفحة تاكيد التحويل، و يجب ان يكون لذيك البيتكوين في حسابك Payeer. رابط الموقع : https://payeer.com شرح الحصول على بطاقة Payeer المصرفية تصلك الى المنزل. الان سنشرح لكم طريقة الحصول على بايير ماستاركارد المصرفية من نوع MasterCard Platinume. ما يجب ان تقوم به هو الظغط على My Cards و Add Cards لتنلقل الى الخطوة التالية كما في الصورة هو شكل البطاقة، و يجب أن تملأ كل المعلومات المطلوبة جيدا و أن تكون صحيحة و أيضا العنوان الذي ستصلك فيه البطاقة. مع إن تختار عملة البطاقة إما USD أو EURO و هنا الموقع يمكنكم من ان تحصل على بطاقة بالدولار و أخرى بالأورو. بعد ان تملأ كل البيانات الخاصة بك و بيانات العنوان الذي سترسل لك اليه البطاقة ستنتقل الى خطوة دفع رسوم البطاقة و فيها رسوم ب 9.95 دورلا في حالة الشحن العادي عبر AirMail و المدة التي تصلك فيها هي ما بين 10 و 30 يوم ، او يمكنك إختيار الشحن السريع عبر شركة الشحن DHL و ستصلك في مدة أقصها 5 أيام ولكن الرسوم مرتفعة قليلا تصلى الى 45 دولار، و يمكنك دفع هذه الرسوم عبر العديد من وسائل الدفع كما تشاهد في الصورة أسفل المبلغ المطلوب. بعد ملأ كل البيانات و تختار وسيلة دفع رسوم البطاقة يأتي دور تأكيد الطلب و التأكد من كل المعلومات التي أدخلتها هل هي صحيحة. رابط الموقع : https://payeer.com مميزات البطاقة : البطاقة هي عالمية و يمكنك ان تستعملها في التحويلات العادية في بلادك و كأنك تتعامل مع بنك عادي في بلدك، البطاقة يمكنك ان تفعل بها حسابك PayPal البطاقة يمكنك أن تشتري بها عبر الإنترنت، و أيضا يمكنك سحب أموالك من بلدك من أي صراف ألى …. ملاحظة اذا كان لديك عدة أرصدة في بنوك أخرى و تريد تحويلها الى بنك بايير أو العكس يمكن استخدام موقع changer.com خدمة رائعة و ممتازة