الجزاير تقرأ

الموضوع في 'منتدى واش راك تهدر' نشر بواسطة فتاة حساسة, ‏22 ديسمبر 2016 على 12:55.

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  1. فتاة حساسة

    فتاة حساسة :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏15 مارس 2010
    المشاركات:
    2,808
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    أنثى
    السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
    ههه عودة ميمونة ليا بيانسور اللي مايعرفنيش اني انا بعد فتاة حساسة تاع بكري هاديك ههه .قدماء المنتدى يعرفوني مليح مليح
    .
    المهم نفوتو لموضوعنا اللي باين من عنوانو وهو الجزائر تقرأ ..
    كل يوم نحلم انو نوض في يوم من الليام ونلقى بلادنا تحسن بها الحال ..
    لكن السؤوال اللي يطرح نفسو .كون ماش حنا اللي نحسنوا من حال البلاد ماش راح تتحسن أبدا ..
    كيفاه بلادنا راح تتحسن ..وحنا عمرنا ماهزينا كتاب ونقراو ونتثقفو. نعرفو القراية غير في حدود دراسة المدرسة ..
    انا والله استحيت من نفسي كي تفرجت فيديو الطفل محمد فرح اللي ربح في مسابقة دبي .ذو الست سنوات ما شاء الله تكلم بطلاقة وفصاحة لا مثيل لها وقال انوا من أجل الثقافة علينا ان نبدأ بكتب الدين والتاريخ واللغة
    ..حتى انو نفسي كلمتني قالتتي نتي عمرك عشرين عمرك ماهزيتي كتاب وقريتيه خارج مجال دراستك
    صدقوني لوانو كل واحد فينا يقرا نصف ساعة يوميا .لكان فالعام يقرا حوالي 50 كتاب من متوسط الحجم ..
    لذلك فلنبدأ بالقراءة ..
    اللي يدخل للموضوع يعطينا اسم كتاب أثار انتباهو والا قراه وعجبوا
    حاليا انا بصدد قراءة كتاب ..100 عظماء من أمة الإسلام .صدقوني كتاب لا مثيل له ..
    اتهلاو فرواحكم ونتمنى اني نكون ماثقلتش عليكم ..سلام ..​
     
    فتاة حساسة, ‏22 ديسمبر 2016 على 12:55
    فتاة حساسة, ‏22 ديسمبر 2016 على 12:55
    #1
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  2. العَنْقَاءُ

    العَنْقَاءُ :: عضو مُتميز ::

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    يعطيك الصحة
    لا أستطيع تخيل حياة بدون قراءة وكتاب إلكتروني
    وأتعجب من الذين لا يقرأون وأتعجب من يقرأ الروايات فقط
    شئ فارغ مشاعر خواء عاطفة مخادعة
    لكن ماذا نقرأ ؟ التاريخ الدين الكمياء الطب الأخلاق
    هذه مشكلتنا أصبحت أمتنا تقرا كثيرًا لكن ماذا..رواية -_-'
    كيف يسوغ لهم عيشهم وكيف سوف تطيب لهم الحياة
    أختي نجلة أعز شئ يفعله المؤمن هو القراءة
    وخير جليس في الزمان هو الكتاب
    الأن لم أجد عذرا لتجاوز موضوعك حتي علقت
    ولم أتجاهله.. ،علينا تصحيح مفهوم ماذا نقرأ أولا
    ومن يقرأ الروايات فقط تسير أيامه على تكرار
    ومملة لا جديد فيها سِوا بكاء ونحيب و ألم
    أصبحنا في مؤخرة الركب نمجد أصحاب كتب العواطف الفارغة
    وننسي اصحاب الكتب الفاخرة
    وجعلناهم نسيا منسيا لا يلعبون دورا أساسيا
    وأزددنا غباء بتتبع جرائد وقنوات الكرة
    ووالله إنّ هناك أناس يرون القراءة ترفا
    أختي الغالية نجلة لننظر الى النت قبل الواقع
    الم تلاحظي أو لم تري عقل السابح في النت
    أنه أصبح لا يستوعب الى غير فنجان قهوته ودخان سيجارته
    وأصبحت هذه العبارات فن !
    بوو
    هذا الكلام كان في صدري وكبدي
    وأسلمته المصير إلي
    لكن هذه مجرد أزمة وسوف تتعدي للجيل القادم
    يا مصيبة ماهو أتي تمهل
    دمتِ بود




     
    العَنْقَاءُ, ‏22 ديسمبر 2016 على 19:20
    العَنْقَاءُ, ‏22 ديسمبر 2016 على 19:20
    #2
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  3. ЯέКîά Яồมkà

    ЯέКîά Яồมkà :: طبيبة المنتدى ::

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    السلآم عليكم
    اهلآ بالغالية وبمواضيعها الشيقة
    فكرة ممتازة غاليتي وتنبيه رآئع
    حنا عندنا في الجامعة كاين سلسلة تنوين
    يخصصو يوم ويحطو فيه كتب (غير طبية) متنوعة في السآحة
    واللي يحب يختآر كتآب من اي نوع ويجلس ويقرآه
    والحمد لله الفكرة لآقت اعجآب ومقبلين كثر على القرآءة
    الله يهدينآ وينفع بنا ان شاء الله
    شكرآ ليك حبوبة
    ولآ تحرمينآ من جديدك
    سلآمي
     
    ЯέКîά Яồมkà, ‏22 ديسمبر 2016 على 19:28
    ЯέКîά Яồมkà, ‏22 ديسمبر 2016 على 19:28
    #3
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  4. آمِيْرَتُه

    آمِيْرَتُه
    :: مشرفة ::
    منتدى عـالم المـرأة الخـاص
    منتدى كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية

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    السلام عليك
    آهلا مرحبا بيك آختي
    تقريبا نص الكتب لي نقراها تخص تخصصي الفلسفة
    قريت كتب لكانط أكثر من رائعة
    كتب نيتشه بالرغم أنه ملحد لكن يخليك تتعرفي بزاف صوالح
    لكن نظرة المجتمع للإنسان القارئ للكتب هي لي تخلي جل من يخجل يتخلى عن ذلك
     
    آمِيْرَتُه, ‏22 ديسمبر 2016 على 19:34
    آمِيْرَتُه, ‏22 ديسمبر 2016 على 19:34
    #4
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  5. فتاة حساسة

    فتاة حساسة :: عضو فعّال ::

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    اهلا اخي الكريم .نور الموضوع بوجودك
    ايه اخي انا كنت اقرا روايات العاك الماضي .قرأت حوالي اكثر من 5 او 6 روايات .لكني لم أستفد منها بتاتا .
    خاصة رواية انت لي
    انا اقصد بالقراءة هي قراءة كتب الدين ..من أجل التعمق في الإسلام
    كتب التاريخ ودلك من اجل معرفة التاريخ .لان امة لا تعرف تاريخها أمة ضائعة وكذا كتب اللغة والكتب التنمية البشرية التتي تستهويني كثيرا
    شكرا لمرورك العطر. في أمان الله
     
    فتاة حساسة, ‏22 ديسمبر 2016 على 20:57
    فتاة حساسة, ‏22 ديسمبر 2016 على 20:57
    #5
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  6. فتاة حساسة

    فتاة حساسة :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
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    أهلا بطبيبة المنتدى
    الله لا يحرمني من شوفتك يا الغالية
    فكرة رايعة جدا جدا .هاك راح يخلو الناس اللي ماتقراش تحاول انها تبدل الروتين تاع الدراسة وتبدا تقرا
    شكرا حبيبتي لمرورك الطيب .ربي يحفظك غاليتي
     
    فتاة حساسة, ‏22 ديسمبر 2016 على 21:00
    فتاة حساسة, ‏22 ديسمبر 2016 على 21:00
    #6
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  7. فتاة حساسة

    فتاة حساسة :: عضو فعّال ::

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    اهلا بيك غاليتي
    تبارك الله ربي يقدرك في دراستك ان شاء الله
    ايه اكديلي على نظرة المجتمع .أصبح يري الأشياء الغير عادية عادية والعادية أصبح يراها غير عادية ..
    ربي يجيب الخير حبيبتي شكرا للمرور الطيب
     
    فتاة حساسة, ‏22 ديسمبر 2016 على 21:02
    فتاة حساسة, ‏22 ديسمبر 2016 على 21:02
    #7
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  8. العَنْقَاءُ

    العَنْقَاءُ :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
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    الإعجابات المتلقاة:
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    جزاك الله حيرًا
    إن للقراءة طقوس ومثل قلتِ في التنمية البشرية
    حقًا هيا تستهوي كثيرا فيه كتاب
    عشرين موقف إيجابيا وفيه كتاب إضاءة الروح
    مثل الكتب هذه رائعة جدا قصيرة وحماسة كثيرة فيها
    هناك من لا يعرف التنمية معناها أصلاً فقط يقرأ
    مثل الحمار يقرأ السطر خلف وخلف
    قديمًا كان أهل السلف يقرأ على شمعة واحدة
    واليوم المصابيح تنير السطور كلها
    لو ندرس التاريخ والله سوف تشعل فينا نارها
    من شدة الحماسة ورؤية الحقيقة
    أختي الفاضلة في وقتنا هذا ذهب
    ذلك الطقس الذي إن حملنا فيه كتاب
    حسبنا أنفسنا نحمل كمان يعزف وقلوبنا تشطح له
    وإن حملنا القرآن تتغلغل أنغامه في ضلوعنا
    ويعزفنا ويطربنا كلام الله كما شاء
    وتستيقظ أوتارنا ونحنُ نعساء
    وما أحزنني أنّا كتب الدين لا تعرفنا وأصبحنا لا نعرفها
    الله سبحانه وتعالى بين بيانه البشري والعلمي والتاريخي في كتاب
    ولكننا كتمنا ما أنزله ربنا من بينات الكتب وأصبحنا عنها في غياب
    إقرأي أختي لا تتوقفي حتي يحسبك الناس مجنونة !
    موفقة يارب
    مودتي لشخصك الكريم
     
    العَنْقَاءُ, ‏22 ديسمبر 2016 على 21:23
    العَنْقَاءُ, ‏22 ديسمبر 2016 على 21:23
    #8
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  9. لؤلؤة قسنطينة

    لؤلؤة قسنطينة
    :: مشرفة ::
    منتدى واش راك تهدر

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    السلام عليكم
    بارك الله فيك على الموضوع حبيبتي وعودة طيبة للمتنا الغالية
    برجوعك راهو ستايل جديد للمتنا خصيصا لاستقبالك ^^
    المهم نرجعو للموضوع المهم
    صراحة اختي الكريمة هاد الموضوع كبير بزاف ونعالج فيه زوج نقاط
    وهو هل الجزائر تقرأ؟ ولماذا الجزائر تقرأ؟ وهادو سؤالين في نظري مهمين بزااف تعرفي علاه
    من فترة قصيرة انضميت لمجموعة على الفايس بوك اسمها الجزائر تقرأ بعد زعما فيها المثقفين، في بداية الامر ماكنتش مدايرة
    عليها بصح من بعد كي بديت نتبع المنشورات لي فيها راهي كاااارثة صدقيني كل يوم نحطلهم جرنان تما ونروح هههه
    ناس في مجموعة مثقفة زعما ويقولك مثقفين وهوما صفر؟؟ من المفروض منشورات تبادل الكتب ولا مثلا نوضعو كتاب وناقشوه
    هكا نستفيدو، تما واش تلقاي؟ تلقاي نص من المنشورات على الزواج "تزوجيه يقرأ وتزوجها تقرا" يا عباد ربي تزوجو الشخص المسؤول لا يقرا لا والو
    وإلا منشورات تاع البنات " كوني انثى حرة غني وارقصي وارمي نفسك من القنطرة ولا تجعلي حلمك رجل -__-" ويبداو الرجال من تحت يردو
    يعني واحد التفاهة ولي تقلقني اكثر وتجنني هي الشخص لي يشقي روحو ويكتب منشور طويل ينتقد فيه الناس لي يقراو روايات معينة ويقولو عليهم تافهين
    هنا تشعل النار في راسي ماعييت نقولهم يا عباد ربي المجموعة اي اسمها الجزائر تقرا ماش الجزائر تراقب من يقرأ، شفت واحد يقرا روايات برك انصحو
    نعتلو كتب مفيدة لي تساعدو ماش توجه ليه اصبع الاتهام وتقول عليه تافه ويقرا التفاهة خاطر كاين قراء جدد انضموا للمجموعة لازم نحفزوهم ماش نهربوهم
    لكن الناس ماش تاع ثقافة، وعلى هادي قتلك سؤالين، هل الجزائر تقرأ؟ نعم الجزائر تقرأ ربما نسبة صغيرة لكن تقرأ والسؤال الاهم لماذا الجزائر تقرأ؟
    وهنا المشكلة، كاين لي يحب يفوخ ويزوخ بلي راهو يقرا كتاب كيما معرض الكتب مثلا تاع العاصمة 90 بالمائة من الناس لي زاروه بالاك راحو للشهرة
    ولأهداف اخرى و10 بالمائة برك لا ماش قل لي راحو صح على جال المطالعة، خاطر حتى قراءة الكتب ولات مظاهر برك باه الانسان زعما يبان مثقف
    وينهو المثقف كي يوجه اصبع الاتهام لشخص آخر ويقول عليه تافه ولا يجي يقول اعطني كم كتابا قرات نقولك اذا راك مثقف -__-
    يسمى المشكلة ختي لعزيزة ماش غير في قراءة الكتب بل الاهم في واش خلا الكتاب فيك وفي اخلاقكن باه تقرالي 2000 كتاب وكي تتجي تتكلم ماكانش
    فرق بينك وبين واحد تاع الشارع يسمى المطالعة راهي صفر في حياتكن على هادي نتمناو نكونو مطالعين ولا مثقفين ظاهرا وباطنا ان شاء الله
    اما الكتب لي فادتني بما اني مازلت جديدة شوي في عام المطالعة نرشح كتاب "لاتحزن" وكتاب "استمتع بحياتك" وكتاب "حديث الصباح" وكتاب
    "رسائل تهم المراة المسلمة" هادو عجبوني صح، ومازال نزيدو نقراو حوايج جدد ان شاء الله فيهم فائدة لينا
    شكرا على الموضوع وبالتوفيق ان شاء الله
     
    لؤلؤة قسنطينة, ‏22 ديسمبر 2016 على 21:28
    لؤلؤة قسنطينة, ‏22 ديسمبر 2016 على 21:28
    #9
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  10. مشاغب

    مشاغب :: عضو مُشارك ::

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    بلجيكا نشاله نروح ...قتلوا امين
    Slmooo
    سلام خاوتي
    عندك حق اختيار في كلامك انا جامي هزيت كتاب وقريتو
    وانا نحب ثقافة لكن نبخل روحي بها نوض نظرا
    والله التي صغيرة تقرا في كتاب فيه 379 صفحة وانا ميزالني مع فيسبوك واتباعه
    انا من
     
    مشاغب, ‏22 ديسمبر 2016 على 21:36
    مشاغب, ‏22 ديسمبر 2016 على 21:36
    #10
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  11. فتاة حساسة

    فتاة حساسة :: عضو فعّال ::

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    واللله يا الحبيبة تاعي بردتيلي قلبي بهاد الرد تاعك ..يعطيك الصحة .
    زفسما يخص امو الناس ولات تقرا غير على جال الفوخ والزوخ هاديك كاينة منها ..سقراط قال تكلم لأراك
    اي انو الإنسان من خلال كلامو يبين ثقافتو .
    ششكرا حبيبة على العناوين .راح نحوس عليهم ونقراهم
    بالإضافة الى انو كاين كتاب اسمو جدد حياتك .كتاب هايل .
    سلامي لكي اختي وشكرا على المرور الكريم
     
    فتاة حساسة, ‏22 ديسمبر 2016 على 21:43
    فتاة حساسة, ‏22 ديسمبر 2016 على 21:43
    #11
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  12. فتاة حساسة

    فتاة حساسة :: عضو فعّال ::

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    صدقت يا اخي والله. اوقاتنا ضايعة فالالعالم هادا .نففوتو ساعات و ساعات وحنا مع الفايس ومشتقاته وباه نهزو كتاب تاريخ او كتاب دين مانهزوش
    عقولنا أصبحت محدوودة ..والله
    انا كي قريت كتاب 100 عظماء من أمة الٱسلام .تشوكيت في حقائق ماكنتش عارفتهم
    القراءة غذاء العقل
    شكرا أخي
     
    فتاة حساسة, ‏22 ديسمبر 2016 على 21:46
    فتاة حساسة, ‏22 ديسمبر 2016 على 21:46
    #12
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  13. فتاة حساسة

    فتاة حساسة :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
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    لكن الوقت مازال اخي الكريم ..ابدا بقراءة بعض الكتب ..وااللله القراءة تغذي العقل وتجعلك تبتعد عن توافه الأمور
     
    فتاة حساسة, ‏22 ديسمبر 2016 على 21:47
    فتاة حساسة, ‏22 ديسمبر 2016 على 21:47
    #13
  14. مشاغب

    مشاغب :: عضو مُشارك ::

    تاريخ التسجيل:
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    ذكر
    الإقامة:
    بلجيكا نشاله نروح ...قتلوا امين
    نشاله تكون و خذيتو درس من هذا موضوع
    وتثقفو شوية
    مهم متنساوش تفيدوني بكاش كتاب مليح
     
    مشاغب, ‏22 ديسمبر 2016 على 21:48
    مشاغب, ‏22 ديسمبر 2016 على 21:48
    #14
  15. GI Joe

    GI Joe :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
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    الإعجابات المتلقاة:
    771
    ykhossona des bibliotheques maleureusement, doka trohi thawssi 3la ktab interessant kayen ghir les romans, w ta3 din w ta3 droit
    nheb bzef les livres de poches pratiques ta3 les astuces de gr meres, recette cosmetiques naturelles, ta3 les maladies ta3 l
    astonomie, mais win c vulgarisé machi pr futur medcins wala phicisiens
    mais c introuvable presque, w manhebch en e book manekdhebch 3lik j prefere netfaredj film khir
     
    GI Joe, ‏22 ديسمبر 2016 على 22:03
    GI Joe, ‏22 ديسمبر 2016 على 22:03
    #15
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  16. أم ياسمينdz

    أم ياسمينdz :: أمينة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    kalama/djelfa
    وعليكم السلام
    المطالعة تنمي العقل
    لو يتربى عليها الواحد منا راح يكبر وهو يقرى ويتثقف للاسف
    فكرتيني شحال ماطالعتش كتاب ان شاء الله هذه الايام نخير كتاب ونطالعو
    بوركتِ
     
    أم ياسمينdz, ‏23 ديسمبر 2016 على 13:50
    أم ياسمينdz, ‏23 ديسمبر 2016 على 13:50
    #16
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  17. فتاة حساسة

    فتاة حساسة :: عضو فعّال ::

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    اهلا اهلا بشوشو حبيبتي .ايه صدقتي الحبيبة المطالعة غداء العقل ..خيري كتاب واقرايه الزينة
    دمتي بخير حبوبة وبسويلي الكتكوتة
     
    فتاة حساسة, ‏23 ديسمبر 2016 على 14:41
    فتاة حساسة, ‏23 ديسمبر 2016 على 14:41
    #17
  18. ليليا مرام

    ليليا مرام
    :: مشرفة ::
    منتدى الحياة الزوجية

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    السلام عليكم يا الحساسة متشرفين انا من زمان فالمنتدى لكن ما صادفتكش ا عودة ميمونة ومعرفة خير
    صج واش تقولي شوفي الناس كانت تقرا شوي من جا الميكرو وزاد النت وزاد طورت الحالة الصراحة الناس كلها بعدت على القراية لوقت ما انا بعدت لكن رجعت نقرا كل يوم والحقيقة لقيت روحي مرتاحة وعقلي يرتاح شوي ونعرف معلومات ما كنتش نعرفها
    انا قريت كتاب البداية والنهاية باجزائه الثمانية لإبن كثير والله انصحكم بقرائته روعة يعني تعرفي كل شي من خلق ربي الارض ليوم الحساب كملت كل اجزائه وانا اقرأ حاليا رواية احلام مستغانمي الاسود يليق بك جاتني هدية وراني نقرا فيها لانو نحب الروايات بزاف
    انا نشجعكم تقراو اي شي ديني او لغة او روايات او تاريخ لانو مهما كان التطور لكن الكتاب غذاء للعقل
    شكرا على الموضوع
     
    ليليا مرام, ‏23 ديسمبر 2016 على 14:42
    ليليا مرام, ‏23 ديسمبر 2016 على 14:42
    #18
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  19. ملاك التراب

    ملاك التراب :: عضو مُتميز ::

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    إنا أعوذ بالله من كلمة أنا ، محال أني مانقراش سواء النت أو كتب عادية أما آخر كتاب روعة أنصح به هو عنوانو"الأنيس في الوحدة" أكثر من رائع
     
    ملاك التراب, ‏23 ديسمبر 2016 على 16:24
    ملاك التراب, ‏23 ديسمبر 2016 على 16:24
    #19
    العَنْقَاءُ, فتاة حساسة و لؤلؤة قسنطينة معجبون بهذا.
  20. habchisalaheddin

    habchisalaheddin :: عضو فعّال ::

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    الجلفة
    السلام عليكم
    عندك الحق في قضية القراءة ...
    اغلب الجزائريين ما يقراوش ......و اصلا القرءة عندنا متصلة بالمجرسة
    من لي يخرج الواحد من مجال الدراسة
    الكتاب يولي كي الهلال ....
    ههه
    المهم
    الله يهدينا
    شكرا
     
    habchisalaheddin, ‏23 ديسمبر 2016 على 16:28
    habchisalaheddin, ‏23 ديسمبر 2016 على 16:28
    #20
    فتاة حساسة و لؤلؤة قسنطينة معجبون بهذا.
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