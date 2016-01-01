الجزاير تقرأ

السلام عليكم

بارك الله فيك على الموضوع حبيبتي وعودة طيبة للمتنا الغالية

برجوعك راهو ستايل جديد للمتنا خصيصا لاستقبالك ^^

المهم نرجعو للموضوع المهم

صراحة اختي الكريمة هاد الموضوع كبير بزاف ونعالج فيه زوج نقاط

وهو هل الجزائر تقرأ؟ ولماذا الجزائر تقرأ؟ وهادو سؤالين في نظري مهمين بزااف تعرفي علاه

من فترة قصيرة انضميت لمجموعة على الفايس بوك اسمها الجزائر تقرأ بعد زعما فيها المثقفين، في بداية الامر ماكنتش مدايرة

عليها بصح من بعد كي بديت نتبع المنشورات لي فيها راهي كاااارثة صدقيني كل يوم نحطلهم جرنان تما ونروح هههه

ناس في مجموعة مثقفة زعما ويقولك مثقفين وهوما صفر؟؟ من المفروض منشورات تبادل الكتب ولا مثلا نوضعو كتاب وناقشوه

هكا نستفيدو، تما واش تلقاي؟ تلقاي نص من المنشورات على الزواج "تزوجيه يقرأ وتزوجها تقرا" يا عباد ربي تزوجو الشخص المسؤول لا يقرا لا والو

وإلا منشورات تاع البنات " كوني انثى حرة غني وارقصي وارمي نفسك من القنطرة ولا تجعلي حلمك رجل -__-" ويبداو الرجال من تحت يردو

يعني واحد التفاهة ولي تقلقني اكثر وتجنني هي الشخص لي يشقي روحو ويكتب منشور طويل ينتقد فيه الناس لي يقراو روايات معينة ويقولو عليهم تافهين

هنا تشعل النار في راسي ماعييت نقولهم يا عباد ربي المجموعة اي اسمها الجزائر تقرا ماش الجزائر تراقب من يقرأ، شفت واحد يقرا روايات برك انصحو

نعتلو كتب مفيدة لي تساعدو ماش توجه ليه اصبع الاتهام وتقول عليه تافه ويقرا التفاهة خاطر كاين قراء جدد انضموا للمجموعة لازم نحفزوهم ماش نهربوهم

لكن الناس ماش تاع ثقافة، وعلى هادي قتلك سؤالين، هل الجزائر تقرأ؟ نعم الجزائر تقرأ ربما نسبة صغيرة لكن تقرأ والسؤال الاهم لماذا الجزائر تقرأ؟

وهنا المشكلة، كاين لي يحب يفوخ ويزوخ بلي راهو يقرا كتاب كيما معرض الكتب مثلا تاع العاصمة 90 بالمائة من الناس لي زاروه بالاك راحو للشهرة

ولأهداف اخرى و10 بالمائة برك لا ماش قل لي راحو صح على جال المطالعة، خاطر حتى قراءة الكتب ولات مظاهر برك باه الانسان زعما يبان مثقف

وينهو المثقف كي يوجه اصبع الاتهام لشخص آخر ويقول عليه تافه ولا يجي يقول اعطني كم كتابا قرات نقولك اذا راك مثقف -__-

يسمى المشكلة ختي لعزيزة ماش غير في قراءة الكتب بل الاهم في واش خلا الكتاب فيك وفي اخلاقكن باه تقرالي 2000 كتاب وكي تتجي تتكلم ماكانش

فرق بينك وبين واحد تاع الشارع يسمى المطالعة راهي صفر في حياتكن على هادي نتمناو نكونو مطالعين ولا مثقفين ظاهرا وباطنا ان شاء الله

اما الكتب لي فادتني بما اني مازلت جديدة شوي في عام المطالعة نرشح كتاب "لاتحزن" وكتاب "استمتع بحياتك" وكتاب "حديث الصباح" وكتاب

"رسائل تهم المراة المسلمة" هادو عجبوني صح، ومازال نزيدو نقراو حوايج جدد ان شاء الله فيهم فائدة لينا

شكرا على الموضوع وبالتوفيق ان شاء الله ​