الجزاير تقرأ

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ههه عودة ميمونة ليا بيانسور اللي مايعرفنيش اني انا بعد فتاة حساسة تاع بكري هاديك ههه .قدماء المنتدى يعرفوني مليح مليح .المهم نفوتو لموضوعنا اللي باين من عنوانو وهو الجزائر تقرأ .. كل يوم نحلم انو نوض في يوم من الليام ونلقى بلادنا تحسن بها الحال .. لكن السؤوال اللي يطرح نفسو .كون ماش حنا اللي نحسنوا من حال البلاد ماش راح تتحسن أبدا .. كيفاه بلادنا راح تتحسن ..وحنا عمرنا ماهزينا كتاب ونقراو ونتثقفو. نعرفو القراية غير في حدود دراسة المدرسة .. انا والله استحيت من نفسي كي تفرجت فيديو الطفل محمد فرح اللي ربح في مسابقة دبي .ذو الست سنوات ما شاء الله تكلم بطلاقة وفصاحة لا مثيل لها وقال انوا من أجل الثقافة علينا ان نبدأ بكتب الدين والتاريخ واللغة ..حتى انو نفسي كلمتني قالتتي نتي عمرك عشرين عمرك ماهزيتي كتاب وقريتيه خارج مجال دراستك صدقوني لوانو كل واحد فينا يقرا نصف ساعة يوميا .لكان فالعام يقرا حوالي 50 كتاب من متوسط الحجم .. لذلك فلنبدأ بالقراءة .. اللي يدخل للموضوع يعطينا اسم كتاب أثار انتباهو والا قراه وعجبوا حاليا انا بصدد قراءة كتاب ..100 عظماء من أمة الإسلام .صدقوني كتاب لا مثيل له .. اتهلاو فرواحكم ونتمنى اني نكون ماثقلتش عليكم ..سلام ..