الاحتكاك المقاوم Frottement résistant

وصف التجربة:

الملاحظة:

نلاحظ أن كمية الرمل التي استعملت عند وضع العربة على الوجه الخشن تكون أكبر من تلك التي استعملت عند وضع العربة على الوجه الأملس للورق الكاشط.

النتيجة:

إن لم تظهر الصورة إضعط:الأدوات المستعملة: عربة، خيط، رمل، كأس بلاستيكي، بكرة، ورق كاشط.· نركب الأدوات حسب ما يوضحه الشكل المقابل.· نضع العربة على الوجه الأملس للورق الكاشط (شكل1) ثم نضع الرمل في الكأس حتى تتحرك العربة.· نضع العربة على الوجه الخشن (شكل2) ثم نضيف الرمل للكأس حتى تتحرك العربة.كلما كان سطح التلامس بين جملتين ميكانيكيتين خشنا كلما كان الاحتكاك أكبر.الاحتكاك المقاوم يعيق حركة الجملة الميكانيكية.