الاحتكاك المقاوم Frottement résistant

الموضوع في 'منتدى سنة رابعة متوسط' نشر بواسطة NOUREDDINE 31, ‏22 ديسمبر 2016 على 14:19.

  1. NOUREDDINE 31

    NOUREDDINE 31
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    الاحتكاك المقاوم Frottement résistant
    [​IMG]
    إن لم تظهر الصورة إضعط:
    هنا
    الأدوات المستعملة: عربة، خيط، رمل، كأس بلاستيكي، بكرة، ورق كاشط.
    وصف التجربة:
    · نركب الأدوات حسب ما يوضحه الشكل المقابل.
    · نضع العربة على الوجه الأملس للورق الكاشط (شكل1) ثم نضع الرمل في الكأس حتى تتحرك العربة.
    · نضع العربة على الوجه الخشن (شكل2) ثم نضيف الرمل للكأس حتى تتحرك العربة.
    الملاحظة:
    نلاحظ أن كمية الرمل التي استعملت عند وضع العربة على الوجه الخشن تكون أكبر من تلك التي استعملت عند وضع العربة على الوجه الأملس للورق الكاشط.
    النتيجة:
    كلما كان سطح التلامس بين جملتين ميكانيكيتين خشنا كلما كان الاحتكاك أكبر.
    الاحتكاك المقاوم يعيق حركة الجملة الميكانيكية.

    وفقنا الله و إياكم
    في أمان الله ​
     
    NOUREDDINE 31, ‏22 ديسمبر 2016 على 14:19
    #1
    جيهان جوجو معجب بهذا.
  2. جيهان جوجو

    جيهان جوجو
    :: مشرفة ::
    منتدى المرحلة المتوسطة

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    بارك الله فيك على الشرح المفيد
    ان شاءالله يستفيدوا منه
    بالتوفيق والنجاح للجميع ^^
     
    جيهان جوجو, ‏23 ديسمبر 2016 على 12:12
    #2

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