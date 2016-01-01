الاحتكاك المقاوم Frottement résistant إن لم تظهر الصورة إضعط: هنا الأدوات المستعملة: عربة، خيط، رمل، كأس بلاستيكي، بكرة، ورق كاشط. وصف التجربة: · نركب الأدوات حسب ما يوضحه الشكل المقابل. · نضع العربة على الوجه الأملس للورق الكاشط (شكل1) ثم نضع الرمل في الكأس حتى تتحرك العربة. · نضع العربة على الوجه الخشن (شكل2) ثم نضيف الرمل للكأس حتى تتحرك العربة. الملاحظة: نلاحظ أن كمية الرمل التي استعملت عند وضع العربة على الوجه الخشن تكون أكبر من تلك التي استعملت عند وضع العربة على الوجه الأملس للورق الكاشط. النتيجة: كلما كان سطح التلامس بين جملتين ميكانيكيتين خشنا كلما كان الاحتكاك أكبر. الاحتكاك المقاوم يعيق حركة الجملة الميكانيكية. وفقنا الله و إياكم في أمان الله