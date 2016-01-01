"العربية" إذ تؤكد انحيازها لأعداء الأمة !



العربية بوق شيعي خالص

دائمًا تقف مع الخونة أشد أعداء الامة

في الحرب على العراق تقف مع الحكومة

والحكومة شيعية !

في الحرب على سوريا تقف مع جيش النظام

والجيش شيعي !

في احداث مصر الأخيرة وقوفها مع السيسي

والسيسي حليف الشيعة والصهاينة !

في الحرب على غزة وقوفها مع فتح

وفتح حليف اليهود !

أرقام تتكلم والاحداث تنشر

قلتها لكم سابقا العربية قناة براقة لا تمثل السعودية

هيا تؤيد التنوير الصهيوني

تحت ضريعة الحرية وضد الإرهاب

نزعة جذوع القائمين عليها دينيا وكرامتنا

لجعلهم ظلاميين ونافذة الغربية في البلدان العربية

والله ثم والله لو كانت القناة ملحدة

لكانت اكثر حيادة ، العربية تختبي تحت القومية والهوية

لو تلاحظ حتي إعلاميها من النساء تنورتهم قصيرة

وما اقصر ثوب محللة الأحوال الجوية والإقتصادية

قناة الرذيلة ، أمريكية الدعاية ، صهيونية الثقافة

صدقني اخي والله لو تشاهد الجزيرة

تشعرك أنّ الوصية تكون على نفسك

أما لو شاهدة العربية تخبرك هذه وصيانا عليك

تفرضها عليك بالكذب والبهتان

علينا أن ننصح أبناءنا وأخواتنا عدم مشاهدتها

هيا السبب في تضليل الرأي العام في مصر

والوطن العربي تحب الإنقلابيين

هل 1000 شهيد التي قتلها السيسي

في رابعة العدوية تكلمت عليهم ؟

أصلها كانت كانت تابعة لمصر !

الكثير يجهل مصدرها

وماسونية



