تآرت بآردة~ من مطبخِي

اه يا رقية نورمالمون حاطينك طبيبة باش داوي الناس مي كل يوم تجرحيلي في المشاعر ههه علابالك القاطو هذاك اوريو ربيت عليه الكبدة ومن بعد نصيبك رحيتيه رحي ههه مي فينالمون خرج تحفة ماشاء الله والله غير انت احسن وحدة في الحلويات ان شااء الله برك نزيد نشوفك مع الماكولات السخونة .. ​

هههههه الله يعطيك الخير آ حكيم من قبيل وانا نضحك على الاوريو

آو قاع هآك غآضك اللي رحيتو خخخخ

معليش الفايدة في البنة مرحي ولا مصور ههه