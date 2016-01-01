تآرت بآردة~ من مطبخِي

~ تآرت بآردة بالفوآكه ~ الطبقة الأولـــى: 2 علب قآطو اوريو، نرحيه في الروبو ونضيفلهم 100غ زبدة ذآئبة ونفرغوه في مول دائري يفتح من الجوآنب الطبقة الثآنية: نصف لتر حليب، 2 م ك نشآء او مايزينة، 1 فلآن موز (75غ)، نحطهم فوق نار هادئة حتى تعقد الكريمة ونفرغها فوق القآطو، بعدها نحط دوآئر الموز ونتركها تجمد شوية الطبقة الثآلثة: نصف لتر حليب، 2 م ك نشآء، 1 فلآن فرآولة (75غ)، نحطهم فوق نار هادئة حتى تعقد ونفرغها فوق الطبقة الثانية، وندخلها للثلآجة تجمد. من الاحسن تبقى على الاقل 4 سآعآت ثم تقدم. هنآ درت ذوق فآني و التوت و شوكو ســـــلآمي