تآرت بآردة~ من مطبخِي

الموضوع في 'وصفات المشروبات والتحليات الحصرية والمجربة' نشر بواسطة ЯέКîά Яồมkà, ‏22 ديسمبر 2016 على 20:13.

  1. ЯέКîά Яồมkà

    ЯέКîά Яồมkà :: طبيبة المنتدى ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏13 أكتوبر 2009
    المشاركات:
    20,635
    الإعجابات المتلقاة:
    21,310
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    ~ تآرت بآردة بالفوآكه ~

    الطبقة الأولـــى:
    2 علب قآطو اوريو، نرحيه في الروبو ونضيفلهم 100غ زبدة ذآئبة ونفرغوه في مول دائري يفتح من الجوآنب
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    الطبقة الثآنية:
    نصف لتر حليب، 2 م ك نشآء او مايزينة، 1 فلآن موز (75غ)، نحطهم فوق نار هادئة حتى تعقد الكريمة ونفرغها فوق القآطو، بعدها نحط دوآئر الموز ونتركها تجمد شوية
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    الطبقة الثآلثة:
    نصف لتر حليب، 2 م ك نشآء، 1 فلآن فرآولة (75غ)، نحطهم فوق نار هادئة حتى تعقد ونفرغها فوق الطبقة الثانية، وندخلها للثلآجة تجمد.
    من الاحسن تبقى على الاقل 4 سآعآت ثم تقدم.
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    هنآ درت ذوق فآني و التوت و شوكو
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    ســـــلآمي [​IMG]
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    ЯέКîά Яồมkà, ‏22 ديسمبر 2016 على 20:13
    #1
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  2. صآحبة القبعة الحمرآء

    صآحبة القبعة الحمرآء :: صاحبة الموقع :: طاقم الإدارة

    تاريخ التسجيل:
    ‏6 مارس 2008
    المشاركات:
    18,826
    الإعجابات المتلقاة:
    10,337
    السلام عليكم

    يم يم يممممم أحلى شي في اللمة الجديدة أني عاملة متابعة لمنتدى الطبخ وكلشي عليه يصولني أول بأول وراني صدمت اللولة :) . وزدت كملت عملت متابعة ليك باه يوصلوني مواضيعك :) .

    يعطيم الصحة تبان تسخف ايعطيك سخفتيني مزية عندي فلون درك نروح نكمد بيه السخفة هههه .

    مغسي وبربي ان شاء الله نجربها ونجيب التطبيق :)
     
    صآحبة القبعة الحمرآء, ‏22 ديسمبر 2016 على 20:17
    #2
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  3. ЯέКîά Яồมkà

    ЯέКîά Яồมkà :: طبيبة المنتدى ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏13 أكتوبر 2009
    المشاركات:
    20,635
    الإعجابات المتلقاة:
    21,310
    اهلآ اهلآ بالامورة
    هه ايه وصلني تنبيه بخصوص المتآبعة
    شكرآ لك ولوفائك غآليتي
    ان شاء الله تعجبك
    ههههه بصحتك الفلون حنونة
    ربي يحفظك
     
    ЯέКîά Яồมkà, ‏22 ديسمبر 2016 على 20:21
    #3
    صآحبة القبعة الحمرآء معجب بهذا.
  4. ЯέКîά Яồมkà

    ЯέКîά Яồมkà :: طبيبة المنتدى ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏13 أكتوبر 2009
    المشاركات:
    20,635
    الإعجابات المتلقاة:
    21,310
    نسيت نحطلكم الوصفة المصورة هههه
    [​IMG]
     
    ЯέКîά Яồมkà, ‏22 ديسمبر 2016 على 20:22
    #4
  5. سكون الفجر

    سكون الفجر
    :: مشرفة ::
    منتدى المطبخ الجزائري
    منتدى عالم الصور والكاريكاتور
    منتدى تقنيات التصوير ومعالجة الصور

    تاريخ التسجيل:
    ‏29 أوت 2013
    المشاركات:
    8,505
    الإعجابات المتلقاة:
    22,511
    مــــــــــــــــــــــــــــآآآآآآآآ شاء الله عليكِ روكا الحلوة، عجبتني كتير هالوصفة الشهية يمي يمي
    تسلم ايديكِ حبيبتي، إن شاء الله أجربها بأقرب وقت
    بصحتكم يا الغالية وجزاكِ الله خير على مشاركتنا الوصفة اللذيذة
     
    سكون الفجر, ‏22 ديسمبر 2016 على 20:22
    #5
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  6. hakim story

    hakim story
    :: مشرف ::
    منتدى أهنا فرغ واش كاين فى قلبك
    مـنتدى الإستفسارات في شتى المجالات

    تاريخ التسجيل:
    ‏10 أوت 2013
    المشاركات:
    7,177
    الإعجابات المتلقاة:
    33,906
    اه يا رقية نورمالمون حاطينك طبيبة باش داوي الناس مي كل يوم تجرحيلي في المشاعر ههه
    علابالك القاطو هذاك اوريو ربيت عليه الكبدة ومن بعد نصيبك رحيتيه رحي ههه مي فينالمون خرج تحفة
    ماشاء الله والله غير انت احسن وحدة في الحلويات ان شااء الله برك نزيد نشوفك مع الماكولات السخونة ..
     
    hakim story, ‏22 ديسمبر 2016 على 20:23
    #6
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  7. Lovely ღ smile

    Lovely ღ smile :: عميد الأعضاء ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏18 أوت 2008
    المشاركات:
    17,063
    الإعجابات المتلقاة:
    18,849
    السلام عليكم

    الله يبارك شابة تسخف يعطيك الصحة روكا ♥ يسلموو
     
    Lovely ღ smile, ‏22 ديسمبر 2016 على 20:24
    #7
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  8. ЯέКîά Яồมkà

    ЯέКîά Яồมkà :: طبيبة المنتدى ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏13 أكتوبر 2009
    المشاركات:
    20,635
    الإعجابات المتلقاة:
    21,310
    تسلميلي حبيبة قلبي الغآلية
    ربي يحفظك الزينة
    ان شاء الله تنجحلك وتعجبك غآليتي
    شكرآ لك
     
    ЯέКîά Яồมkà, ‏22 ديسمبر 2016 على 20:25
    #8
    سكون الفجر معجب بهذا.
  9. ЯέКîά Яồมkà

    ЯέКîά Яồมkà :: طبيبة المنتدى ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏13 أكتوبر 2009
    المشاركات:
    20,635
    الإعجابات المتلقاة:
    21,310
    هههههه الله يعطيك الخير آ حكيم من قبيل وانا نضحك على الاوريو
    آو قاع هآك غآضك اللي رحيتو خخخخ
    معليش الفايدة في البنة مرحي ولا مصور ههه
    شكرآ لك اخي هذآ من ذوقك
    ان شاء الله تتنوع اطباقي قريبا
    لكن المشكلة انو السخونة ما نلحق نصورها يديرو عليها الدالة هههههه
    ربي يفرحك اخي الكريم
    شكرآ
     
    ЯέКîά Яồมkà, ‏22 ديسمبر 2016 على 20:27
    #9
  10. ЯέКîά Яồมkà

    ЯέКîά Яồมkà :: طبيبة المنتدى ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏13 أكتوبر 2009
    المشاركات:
    20,635
    الإعجابات المتلقاة:
    21,310
    وعليكم السلآم ورحمة الله وبركآته
    شكرآ لك غاليتي
    ربي يحفظك
     
    ЯέКîά Яồมkà, ‏22 ديسمبر 2016 على 20:28
    #10
    Lovely ღ smile معجب بهذا.
  11. أم ياسمينdz

    أم ياسمينdz :: أمينة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

    تاريخ التسجيل:
    ‏19 سبتمبر 2009
    المشاركات:
    42,744
    الإعجابات المتلقاة:
    51,968
    يعطيك الصحة حبيبتي طارط باردة ولااروع
     
    أم ياسمينdz, ‏22 ديسمبر 2016 على 21:47
    #11
    ЯέКîά Яồมkà معجب بهذا.
  12. فعل الخير غايتي

    فعل الخير غايتي :: عضو مُشارك ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏29 جانفي 2016
    المشاركات:
    119
    الإعجابات المتلقاة:
    305
    مشاء الله اختي روكا
    روعة هاذي لاتارت
    يعطيك الصحة
     
    فعل الخير غايتي, ‏22 ديسمبر 2016 على 21:53
    #12
    ЯέКîά Яồมkà معجب بهذا.
  13. ЯέКîά Яồมkà

    ЯέКîά Яồมkà :: طبيبة المنتدى ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏13 أكتوبر 2009
    المشاركات:
    20,635
    الإعجابات المتلقاة:
    21,310
    الله يسلمك حنوونة
    ربي يحفظك
     
    ЯέКîά Яồมkà, ‏22 ديسمبر 2016 على 21:59
    #13
  14. ЯέКîά Яồมkà

    ЯέКîά Яồมkà :: طبيبة المنتدى ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏13 أكتوبر 2009
    المشاركات:
    20,635
    الإعجابات المتلقاة:
    21,310
    الله يبآرك فيك حبيبتي
    تسلمي
    شكرآ
     
    ЯέКîά Яồมkà, ‏22 ديسمبر 2016 على 22:01
    #14

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