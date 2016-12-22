قوقل ستطلق ساعتين ذكيتين بداية العام القادم

تأخرت قوقل في إطلاق نظام تشغيل الأجهزة القابلة للإرتداء أندرويد وير 2.0 لكن يبدو أنه بالتزامن مع إطلاقه، ستطلق ساعتين ذكيتين بمواصفات عالية وستكون أولى الساعات التي تعمل بهذا النظام مسبقاً وذلك تأكيداً للشائعات السابقة. ومع أن سوق الساعات الذكية العاملة بنظام أندرويد وير لم يكن جيداً مؤخراً وتشير المبيعات إلى أن آبل لديها نصيب الأسد منه وأعلنت العديد من الشركات المصنعة توقف إطلاق أية ساعات جديدة هذا العام, ربما لأنها تنتظر الإمكانيات التي سيقدمها النظام الجديد لتستغلها في ساعاتها المقبلة. وسيقدم نظام أندرويد وير بنسخته الجديدة 2,0 العديد من المزايا الهامة مثل إمكانية تشغيل تطبيقات مستقلة بحد ذاتها لاتحتاج لربط الساعة مع الهاتف الذكي لتعمل. وكذلك ستدعم الساعات خدمة الدفع Android Pay, والمساعد الشخصي الخاص بقوقل من خلال الأوامر الصوتية الذي أطلقته في هواتف بكسل حصرياً. وسيصل هذا التحديث إلى معظم الساعات الذكية الحديثة منها على سبيل المثال: Moto 360 الجيل الثاني Moto 360 Sport LG Watch Urbane الإصدار الثاني الذي يدعم اتصالات الجيل الرابع LG Watch Urbane LG G Watch R Polar M600 Casio Smart Outdoor Watch Nixon Mission Tag Heuer Connected Fossil Q Wander Fossil Q Marshal Fossil Q Founder Michael Kors Access Bradshaw Smartwatch Michael Kors Access Dylan Smartwatch Huawei Watch Huawei Watch Ladies Asus ZenWatch 2 Asus ZenWatch 3 وفي يناير المقبل ستصدر قوقل نسخة المعاينة الخامسة والأخيرة للمطورين تحضيراً لإطلاق النسخة النهائية الرسمية العامة التي ستستخدمها الشركات المصنعة وكذلك ترسلها كتحديثات. ومن المتوقع أن تكشف بعض الشركات التقنية عن ساعاتها الذكية الجديدة العاملة بنظام أندرويد وير 2,0 في معرض Baselworld وقبلها في معرض الإلكترونيات CES لكن ساعات قوقل ستكون الأولى التي ستنطلق وتعمل بهذا النظام. المصدر