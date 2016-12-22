قوقل ستطلق ساعتين ذكيتين بداية العام القادم

الموضوع في 'منتدى أخبار التقنية والتكنولوجيا' نشر بواسطة NOUREDDINE 31, ‏22 ديسمبر 2016.

  1. NOUREDDINE 31

    NOUREDDINE 31
    :: مرشح للإشراف ::
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    تأخرت قوقل في إطلاق نظام تشغيل الأجهزة القابلة للإرتداء أندرويد وير 2.0 لكن يبدو أنه بالتزامن مع إطلاقه، ستطلق ساعتين ذكيتين بمواصفات عالية وستكون أولى الساعات التي تعمل بهذا النظام مسبقاً وذلك تأكيداً للشائعات السابقة.

    ومع أن سوق الساعات الذكية العاملة بنظام أندرويد وير لم يكن جيداً مؤخراً وتشير المبيعات إلى أن آبل لديها نصيب الأسد منه وأعلنت العديد من الشركات المصنعة توقف إطلاق أية ساعات جديدة هذا العام, ربما لأنها تنتظر الإمكانيات التي سيقدمها النظام الجديد لتستغلها في ساعاتها المقبلة.

    وسيقدم نظام أندرويد وير بنسخته الجديدة 2,0 العديد من المزايا الهامة مثل إمكانية تشغيل تطبيقات مستقلة بحد ذاتها لاتحتاج لربط الساعة مع الهاتف الذكي لتعمل. وكذلك ستدعم الساعات خدمة الدفع Android Pay, والمساعد الشخصي الخاص بقوقل من خلال الأوامر الصوتية الذي أطلقته في هواتف بكسل حصرياً.

    وسيصل هذا التحديث إلى معظم الساعات الذكية الحديثة منها على سبيل المثال:

    Moto 360 الجيل الثاني
    Moto 360 Sport
    LG Watch Urbane الإصدار الثاني الذي يدعم اتصالات الجيل الرابع
    LG Watch Urbane
    LG G Watch R
    Polar M600
    Casio Smart Outdoor Watch
    Nixon Mission
    Tag Heuer Connected
    Fossil Q Wander
    Fossil Q Marshal
    Fossil Q Founder
    Michael Kors Access Bradshaw Smartwatch
    Michael Kors Access Dylan Smartwatch
    Huawei Watch
    Huawei Watch Ladies
    Asus ZenWatch 2
    Asus ZenWatch 3

    وفي يناير المقبل ستصدر قوقل نسخة المعاينة الخامسة والأخيرة للمطورين تحضيراً لإطلاق النسخة النهائية الرسمية العامة التي ستستخدمها الشركات المصنعة وكذلك ترسلها كتحديثات.

    ومن المتوقع أن تكشف بعض الشركات التقنية عن ساعاتها الذكية الجديدة العاملة بنظام أندرويد وير 2,0 في معرض Baselworld وقبلها في معرض الإلكترونيات CES لكن ساعات قوقل ستكون الأولى التي ستنطلق وتعمل بهذا النظام.
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    المصدر
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    NOUREDDINE 31, ‏22 ديسمبر 2016
    #1
  2. ahed_Bader

    ahed_Bader :: عضو منتسِب ::

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    شكرا لك


    من اجمل ما قرأت

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    شكرا لك
     
    ahed_Bader, ‏29 ديسمبر 2016 على 20:42
    #2
  3. ahed_Bader

    ahed_Bader :: عضو منتسِب ::

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    رااااااااااااااااااااااائع جدا

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    شكرا لك
     
    ahed_Bader, ‏29 ديسمبر 2016 على 20:43
    #3