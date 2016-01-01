قصتي مع الدعاء والعصفور

السلام عليكم

مهما تبدل الزمان وطال لن أنسى القصة التي جرت لي مع "عصفوري" ودعاء الله تعالى ....إليكم القصة

أسكن في العمارة وحارة عماراتتا مملوءة بالحمام والعصافير ، وأنا كنت أحب العصافير كثير

-في يوم من الأيام كان عمري عشرة سنين ذهبت لأشتري وجدت عصفور ملقى في الأرض وكأنه حديث الولادة....

فرحت كثيرا وأخذته للبيت وأصبحت أعتني به أطعمه بيدي وأشرب له الماء ...

كنت آخذه إلى مدرسي لأن فيها الأشجار وكنا في العطلة مع أمي " كانت أمي تعمل في المدرسة"

كنت آخذه في يدي وبينما أمي تعمل مع رفيقاتها أنا ألعب مع عصفوري وأعلمه الطيران في شجرة صغيرة ثم أرجع إلى البيت مع أمي والعصفور في يدي

- بمعنى كنت آخذه كثيراااا إلى المدرسة لكن أحمله في يدي ذهابا وإيابا .... (المدرسة قريبة من العمارة )

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وفي يوم من الأيام طار عصفوري من شرفة العمارة وخرجت أنا وأخي لنبحث عنه بين العمارات.... لكن دون جدوى 'طار الحمام'

حزنت على عصفوري ونمت تلك الليلة من دونه وقد ألفته كثيرااا

نهضت صباحا لكي أذهب مع أمي للمدرسة بدون عصفوري ، صليت الصبح ورفعت يدايا إلى السماء وقلت :: يا الله أدعوك أن أجد عصفوري الذي طار مني اليوم في المدرسة....

يتبع...