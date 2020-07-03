Oukitel ستطلق هاتفها الجديد C5 Pro بسعر 75 دولار فقط !!!

الموضوع في 'منتدى أجهزة الهاتف المحمول' نشر بواسطة M-MAX, ‏23 ديسمبر 2016 على 10:06.

  1. M-MAX

    M-MAX :: عضو منتسِب ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏31 ديسمبر 2015
    المشاركات:
    63
    الإعجابات المتلقاة:
    23
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    اعلنت شركة Oukitel المنتجة للهواتف الذكية انها ستطلق هاتفها الجديد

    C5 Pro بسعر 75 دولار فقط


    مميز وسريع وقوي هي المواصفات التي يجب ان تكون متوفرة في اي هاتف ذكي

    Oukitel الشركة القادمة بقوة مؤخرا في مجال صناعة الهواتف الذكية

    اعلنت عن بدأ العمل على هاتف يحمل اسم Oukitel C5 Pro

    حسب الشركة سيكون جسم الهاتف من المعدن الكامل

    وايضا على شاشة مقاومة للصدمات . قامت بنشر المواصفات التقنية وايضا بعض الصور

    [​IMG]





    [​IMG]



    [​IMG]



    المواصفات التقنية للهاتف :

    اللون: الأبيض، الأسود، الذهب، الفضة
    الأبعاد والوزن:144.6*72*9.3متر،165غرام

    نظام التشغيل: أندرويد Marshmallow 6.0

    المعالج : MT6737 بسرعة A53 1.3GHz الثماني النواة
    الذاكرة: 2GB RAM + 16GB ROM، 32GB قابلة للتوسيع
    عرض الشاشة : 2.5D
    الإطار: من المعدن



    الشاشة:
    الحجم: 5.0 بوصة، مقاومة للصدمات
    دقة الشاشة : HD 1280 * 720 بكسل
    الكاميرا :

    الخلفية 8 ميجا بكسل والامامية 5 ميجا بكسل مع فلاش ضوئي

    البطارية 2000 ملي امبر




    الشبكة:

    الشبكة : GSM: 850/900/1800/

    1900MHz; WCDMA: 900/2100MHz; FDD: Band 1/3/7/20
    شريحة الاتصال : 2 micro SIM+1TF card
    الوايفي : 802.11a/b/g/n/,

    البلوثوث : نعم , البلوثوث 4.0
    GPS: GPS/AGPS/GLONASS
    NFC: No
    USB: Micro-USB 5Pin

    مدخل السماعات : 3.5mm
    OTG: No
    OTA: Yes
    FM Radio: Yes

    ---------------------------
     
    M-MAX, ‏23 ديسمبر 2016 على 10:06
    #1
    NOUREDDINE 31 معجب بهذا.
  2. NOUREDDINE 31

    NOUREDDINE 31
    :: مرشح للإشراف ::
    منتدى المرحلة المتوسطة
    قسم التقنية والحاسب الآلي

    تاريخ التسجيل:
    ‏31 مارس 2016
    المشاركات:
    2,212
    الإعجابات المتلقاة:
    3,811
    مشكووووووور
     
    NOUREDDINE 31, ‏23 ديسمبر 2016 على 10:08
    #2

مشاركة هذه الصفحة

 