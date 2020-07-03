Oukitel ستطلق هاتفها الجديد C5 Pro بسعر 75 دولار فقط !!!

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اعلنت شركة Oukitel المنتجة للهواتف الذكية انها ستطلق هاتفها الجديد C5 Pro بسعر 75 دولار فقط مميز وسريع وقوي هي المواصفات التي يجب ان تكون متوفرة في اي هاتف ذكي Oukitel الشركة القادمة بقوة مؤخرا في مجال صناعة الهواتف الذكية اعلنت عن بدأ العمل على هاتف يحمل اسم Oukitel C5 Pro حسب الشركة سيكون جسم الهاتف من المعدن الكامل وايضا على شاشة مقاومة للصدمات . قامت بنشر المواصفات التقنية وايضا بعض الصور المواصفات التقنية للهاتف : اللون: الأبيض، الأسود، الذهب، الفضة الأبعاد والوزن:144.6*72*9.3متر،165غرام نظام التشغيل: أندرويد Marshmallow 6.0 المعالج : MT6737 بسرعة A53 1.3GHz الثماني النواة الذاكرة: 2GB RAM + 16GB ROM، 32GB قابلة للتوسيع عرض الشاشة : 2.5D الإطار: من المعدن الشاشة: الحجم: 5.0 بوصة، مقاومة للصدمات دقة الشاشة : HD 1280 * 720 بكسل الكاميرا : الخلفية 8 ميجا بكسل والامامية 5 ميجا بكسل مع فلاش ضوئي البطارية 2000 ملي امبر الشبكة: الشبكة : GSM: 850/900/1800/ 1900MHz; WCDMA: 900/2100MHz; FDD: Band 1/3/7/20 شريحة الاتصال : 2 micro SIM+1TF card الوايفي : 802.11a/b/g/n/, البلوثوث : نعم , البلوثوث 4.0 GPS: GPS/AGPS/GLONASS NFC: No USB: Micro-USB 5Pin مدخل السماعات : 3.5mm OTG: No OTA: Yes FM Radio: Yes ---------------------------