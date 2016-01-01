مسابقة أناقة حواء في منزلها لفصل الشتاء

أهلا وسهلا بمحبات ورائدات منتدى عالم المرأة وبالأخص عاشقات الأناقة والأزياء نضرب لكن موعدا هذه السنة مع مسابقة لفصل الشتاء وهي أناقة حواء في المنزل في فصل الشتاء ! فكرة المسابقة: أن تشاركنا العضوة بالملابس التي ترتديها في المنزل في فصل الشتاء لنتعرف على ذوقها أكثر في فصل الشتاء. المطلوب: -تصوير طقم واحد من الملابس الشتوية يااما يكون : بيجاما مثلا مع ملحقات اخرى خاصة بالشتاء :جوارب،قبعة.،بونتوف.الخ أو يكون قندورة او robe ايضا مع ملحقاتها -على المشتركة كتابة اسمها على الصور ورفعها بموقع رفع اللمة بالضغط هنا. -فتح موضوع وكتابة عنوان مشاركة في مسابقة ملابس البيت لفصل الشتاء -ان تكون الصور من 4 صور فأكثر تنطلق المسابقة من يوم 24 ديسمبر وتنتهي في 31 ديسمبر 2016 اي استفسار تستطيعين وضعه هنا اختي. جوائز المسابقة : أوسمة. بالتوفيق ان شاءلله