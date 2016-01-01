مسابقة أناقة حواء في منزلها لفصل الشتاء

الموضوع في 'منتدى عالم المرأة الخاص' نشر بواسطة أم ياسمينdz, ‏23 ديسمبر 2016 على 15:16.

  1. أم ياسمينdz

    أم ياسمينdz :: أمينة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    أهلا وسهلا بمحبات ورائدات منتدى عالم المرأة
    وبالأخص عاشقات الأناقة والأزياء


    نضرب لكن موعدا هذه السنة مع مسابقة لفصل الشتاء وهي

    أناقة حواء في المنزل في فصل الشتاء !

    فكرة المسابقة:

    أن تشاركنا العضوة بالملابس التي ترتديها في المنزل في فصل الشتاء

    لنتعرف على ذوقها أكثر في فصل الشتاء.

    المطلوب:

    -تصوير طقم واحد من الملابس الشتوية
    يااما يكون : بيجاما مثلا مع ملحقات اخرى خاصة بالشتاء :جوارب،قبعة.،بونتوف.الخ
    أو يكون قندورة او robe ايضا مع ملحقاتها

    -على المشتركة كتابة اسمها على الصور ورفعها بموقع رفع اللمة
    بالضغط هنا.

    -فتح موضوع وكتابة عنوان مشاركة في مسابقة ملابس البيت لفصل الشتاء

    -ان تكون الصور من 4 صور فأكثر

    تنطلق المسابقة من يوم 24 ديسمبر وتنتهي في 31 ديسمبر 2016


    اي استفسار تستطيعين وضعه هنا اختي.

    جوائز المسابقة :

    أوسمة.



    بالتوفيق ان شاءلله








     
    أم ياسمينdz, ‏23 ديسمبر 2016 على 15:16
    أم ياسمينdz, ‏23 ديسمبر 2016 على 15:16
    #1
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  2. سكون الفجر

    سكون الفجر
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    مسابقة رائعة وممتعة أتمنى أن أشارك فيها
    بالتوفيق للجميع ان شاء الله
    ربي يحميكن
     
    سكون الفجر, ‏23 ديسمبر 2016 على 16:13
    سكون الفجر, ‏23 ديسمبر 2016 على 16:13
    #2
    sosobibicha, Twinkle Stars, الحلم الوردي و 1 آخرون معجبون بهذا.
  3. صآحبة القبعة الحمرآء

    صآحبة القبعة الحمرآء :: صاحبة الموقع :: طاقم الإدارة

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    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    ان شاء الله تجد المسابقة تجاوب من العضوات ونتعرف أكثر على أذواق العضوات .

    بالتوفيق للجميع .
     
    صآحبة القبعة الحمرآء, ‏23 ديسمبر 2016 على 17:02
    صآحبة القبعة الحمرآء, ‏23 ديسمبر 2016 على 17:02
    #3
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  4. آمِيْرَتُه

    آمِيْرَتُه
    :: مشرفة ::
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    السلام عليك
    نتمنى التفاعل من قبل الأخوات
    بالتوفيق
     
    آمِيْرَتُه, ‏23 ديسمبر 2016 على 17:13
    آمِيْرَتُه, ‏23 ديسمبر 2016 على 17:13
    #4
    الحلم الوردي, sosobibicha و صآحبة القبعة الحمرآء معجبون بهذا.
  5. الحلم الوردي

    الحلم الوردي :: مراقبة عامة ::

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    السلام عليكم
    مسابقة مليحة
    ساشارك بحول الله
    بالتوفيق للجميع
     
    الحلم الوردي, ‏23 ديسمبر 2016 على 17:20
    الحلم الوردي, ‏23 ديسمبر 2016 على 17:20
    #5
    sosobibicha, آمِيْرَتُه و صآحبة القبعة الحمرآء معجبون بهذا.
  6. Twinkle Stars

    Twinkle Stars
    :: مرشحة للإشراف ::
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    السلام عليكم

    فكرة جميلة..بارك الله فيك
     
    Twinkle Stars, ‏23 ديسمبر 2016 على 17:27
    Twinkle Stars, ‏23 ديسمبر 2016 على 17:27
    #6
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  7. bouchra la charemonte

    bouchra la charemonte :: عضو بارز ::

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    بالتوفيق للجميع
     
    bouchra la charemonte, ‏23 ديسمبر 2016 على 17:36
    bouchra la charemonte, ‏23 ديسمبر 2016 على 17:36
    #7
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  8. AmiR@RoRo

    AmiR@RoRo
    :: مشرفة ::
    مجتمع اللمة العام
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    السلآم عليكم
    فكرة مليحة
    بالتوفيق للجميع
     
    AmiR@RoRo, ‏23 ديسمبر 2016 على 17:55
    AmiR@RoRo, ‏23 ديسمبر 2016 على 17:55
    #8
    آمِيْرَتُه, Twinkle Stars, sosobibicha و 1 آخرون معجبون بهذا.
  9. sosobibicha

    sosobibicha :: عضو فعّال ::

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    السلام عليكم
    فكرة جميلة
    شكرا لكم و بارك الله فيكم
    بالتوفيق للجميع
     
    sosobibicha, ‏23 ديسمبر 2016 على 18:13
    sosobibicha, ‏23 ديسمبر 2016 على 18:13
    #9
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  10. Lovely ღ smile

    Lovely ღ smile :: عميد الأعضاء ::

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    ااسلآم عليكم

    مسابقة رائعة
    ان شا الله تلقا التفاعل المطلوب . . اذا كتب ربي و شريت الحوايج الي راني باغيتهم قبل ما تكمل مدة المسابقة نشارك و إذاماكتبش ربي نشجع و صايي ههه
     
    Lovely ღ smile, ‏23 ديسمبر 2016 على 19:01
    Lovely ღ smile, ‏23 ديسمبر 2016 على 19:01
    #10
    آمِيْرَتُه و صآحبة القبعة الحمرآء معجبون بهذا.
  11. آمِيْرَتُه

    آمِيْرَتُه
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    للرفع
     
    آمِيْرَتُه, ‏26 ديسمبر 2016 على 15:42
    آمِيْرَتُه, ‏26 ديسمبر 2016 على 15:42
    #11
  12. عاشقة الجنّة

    عاشقة الجنّة :: عضو مَلكِي ::

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    السلام عليكم
    مسابقة رائعة تعيد الحيوية للقسم
    ان شاء الله تلقى تفاعل
    بالتوفيق و شكرا
     
    عاشقة الجنّة, ‏26 ديسمبر 2016 على 15:47
    عاشقة الجنّة, ‏26 ديسمبر 2016 على 15:47
    #12