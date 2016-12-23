معاناتي الطويله كان سببها نقص فيتامين د

منذ حوالي 3 سنوات و انا أعاني من اعراض غريبة آلام في المفاصل و تنميل في الأطراف صداع مزمن و توتر شديد و قلق و وساوس و هواجس و حالات من الهلع و شعور بالكتمه ...الخ لجأت إلى عدة أطباء متخصصين شخصوا حالتي قولون عصبي و توتر استخدمت العلاج كانت تخف الحالة نوعا ما إلا أنني لاحظت أن اعراضي تزداد سوءا مع دخول فصل الشتاء فبحثت هل توجد علاقة بين الفصول و المرض....استنتجت أن أهم فيتامين في الجسم الا و هو فيتامين دال مرتبط بأشعة الشمس و لاحظت أن اعراض نقصه هي نفسها الأعراض التي أعانيها فقمت بعمل تحليل دم لفحص نسبة هذا الفيتامين فوجدته متدني كثيرا 8ng و المستويات الطبيعية يجب أن تكون أكثر من 30ng الحمد لله فهمت سبب معاناتي و انا الآن اتعالج و لكنني لم أشعر بتحسن ملحوظ هل منكم من يعاني من نفس مشكلتي أريد تجاربكم و نصائحكم و شكرا