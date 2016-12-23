معاناتي الطويله كان سببها نقص فيتامين د

الموضوع في 'منتدى الصحة العام' نشر بواسطة نسمة الفجر, ‏23 ديسمبر 2016.

  1. نسمة الفجر

    نسمة الفجر :: عضو منتسِب ::

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    منذ حوالي 3 سنوات و انا أعاني من اعراض غريبة آلام في المفاصل و تنميل في الأطراف صداع مزمن و توتر شديد و قلق و وساوس و هواجس و حالات من الهلع و شعور بالكتمه ...الخ لجأت إلى عدة أطباء متخصصين شخصوا حالتي قولون عصبي و توتر استخدمت العلاج كانت تخف الحالة نوعا ما إلا أنني لاحظت أن اعراضي تزداد سوءا مع دخول فصل الشتاء فبحثت هل توجد علاقة بين الفصول و المرض....استنتجت أن أهم فيتامين في الجسم الا و هو فيتامين دال مرتبط بأشعة الشمس و لاحظت أن اعراض نقصه هي نفسها الأعراض التي أعانيها فقمت بعمل تحليل دم لفحص نسبة هذا الفيتامين فوجدته متدني كثيرا 8ng و المستويات الطبيعية يجب أن تكون أكثر من 30ng الحمد لله فهمت سبب معاناتي و انا الآن اتعالج و لكنني لم أشعر بتحسن ملحوظ هل منكم من يعاني من نفس مشكلتي أريد تجاربكم و نصائحكم و شكرا
     
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    نسمة الفجر, ‏23 ديسمبر 2016
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  2. نسمة الفجر

    نسمة الفجر :: عضو منتسِب ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏21 ديسمبر 2016
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    الإعجابات المتلقاة:
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    من فضلكم من لديه تجربة أو معلومات يفيدني فأنا في أمس الحاجة إلى نصائح
     
    نسمة الفجر, ‏23 ديسمبر 2016
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  3. ЯέКîά Яồมkà

    ЯέКîά Яồมkà :: طبيبة المنتدى ::

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    سلامتك وان شاء الله ربي يشافيك
    علاج هاد النقص سبق و شرحتهلك من قبل
    الاغذية المتوازنة والتعرض لاشعة الشمس قدر المستطاع
    وبما ان التحاليل وضحت الامر
    ممكن اي طبيب يكتبلك فيتامين د
    ما نقدر نمدلك انا الجرعات المناسبة لان الامر يتطلب فحص من طبيب للمريض مباشرة
    ربي يشافيك ان شاء الله
     
    ЯέКîά Яồมkà, ‏31 ديسمبر 2016 على 19:14
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