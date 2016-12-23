معاناتي الطويله كان سببها نقص فيتامين د

سلامتك وان شاء الله ربي يشافيك

علاج هاد النقص سبق و شرحتهلك من قبل

الاغذية المتوازنة والتعرض لاشعة الشمس قدر المستطاع

وبما ان التحاليل وضحت الامر

ممكن اي طبيب يكتبلك فيتامين د

ما نقدر نمدلك انا الجرعات المناسبة لان الامر يتطلب فحص من طبيب للمريض مباشرة

ربي يشافيك ان شاء الله ​