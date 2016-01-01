كلام الى الراقين ...فقط .

الراقين أخلاقا هم أكثر الناس معآنآة فلا أحد يعرف لغتهم ، إلا من ڪآن مساوياً لهم في الرقي عبارة لعكلكم قرأتموها في كثير من المواطن أعترف لكم لم أكن اعترف بها بل كنت أراها نوعا من التكبر على عباد الله فرايت الراقي هو من يعيش مع الناس على شتى الوانهم و مشاربهم و أهوائهم لكن تعلمت بعدما تألمت و لا أخفيكم سالت مدامعي حزنا سأفصل لكم فلا تتعجلوني قد يمتلك انسان ما كل شيء فيظن أنه يمتلك رقاب العباد فيرى غيره خصوصا الفقراء أنهم مجرد خدم و عباد له و لعائلته و أنهم خلقوا من أجله و من أجل خدمته قتجده يخزرهم بطرف العين أو يحدثهم و لا يكلف نفسه الشوف الى وجوههم اذا جاؤوا اليه لأداء واجب ما كتعزية أو مباركة يظنهم أنهم جاؤوا اليه طمعا في الأكل و في رضاه و اذا سألوه حاجة يعطيها لهم لكن مع كثير من الاهانات الغير مباشرة مثلا اذا سألته سلفة لا يعطيك الا بعد تحقيقات و فوقها يشهد عليك الخلق انه أقرضك بعض الدراهم و في الأخير يقرضك نصف ما طلبت بنصف المدة التي تمنيتها و يسجلك في سجله حتى أن احدهم و هو جالس على كرسي أمر هذا الفقير بغسل سيارته و تنظيف الطريق اخـــــــــــواني أنا لما قلت لكم أني مريـــَ بالسكري و أنّ بصري تضرر كنت حينها أحدث الراقين طالبا منهم الدعا و التضامن النفسي و الدعم المعنوي فعلا وقفتم معي و لم تخذلـــــــــــوني لأنكم راقين و لم تنسو أمري الى غاية اليـوم تراسلونني و تسألوني عن صحتي و عن أهلي أحبتي ما الأمر الذي يدفعني للكذب عليكم طبعا دوختكم رايح نفصل هل يعقل لرجل راق و راشد صلى في حجر اسماعيل أمام الكعبة و أمام قبر رسول الله أن يكذب في أحد الأيام راسلني عضو سألني أسئلة غريبة و كانه يحقق معـي قرأت ما بين أسطره / أني أكذب // الأمر أحزنني لكن كضمت غيضي طبعا الأمر فات عليه وقت لذالك أنا طرحت الموضوع الآن حتى لا أحرجه أحبتي انا مصاب بالسكري , اعمل ضمن عقود ما قبل التشغيل و مستواي ثانوي عندي ابن مريض في صدره و اصابه حوّل في عينه بسبب الحمى و يوم القيامة لنا لقاء ان كنت أكذب عليكم أو أريد استعطافكم فقط و الى العضو الذي ظن أني كذاب أشر فأقول له راني مسامحك لكن نحن فقراء لكن بكرامتنا نحن أغنى الناس و ببساطتنا نحن أسعد الناس و بأخلاقنا نحن أرقى الناس لديك لسان حاد و عندنا حياء طبعا لسنا سواء