كلام الى الراقين ...فقط .

الراقين أخلاقا هم أكثر الناس معآنآة



فلا أحد يعرف لغتهم ، إلا

من ڪآن مساوياً لهم في الرقي



عبارة لعكلكم قرأتموها في كثير من المواطن

أعترف لكم لم أكن اعترف بها بل كنت أراها نوعا من التكبر على عباد الله

فرايت الراقي هو من يعيش مع الناس على شتى الوانهم و مشاربهم و أهوائهم



لكن تعلمت بعدما تألمت و لا أخفيكم سالت مدامعي حزنا

سأفصل لكم فلا تتعجلوني



قد يمتلك انسان ما كل شيء فيظن أنه يمتلك رقاب العباد فيرى

غيره خصوصا الفقراء أنهم مجرد خدم و عباد له و لعائلته

و أنهم خلقوا من أجله و من أجل خدمته

قتجده يخزرهم بطرف العين أو يحدثهم و لا يكلف نفسه الشوف الى وجوههم

اذا جاؤوا اليه لأداء واجب ما كتعزية أو مباركة يظنهم أنهم جاؤوا اليه طمعا في الأكل و في رضاه

و اذا سألوه حاجة يعطيها لهم لكن مع كثير من الاهانات الغير مباشرة

مثلا اذا سألته سلفة لا يعطيك الا بعد تحقيقات و فوقها يشهد عليك الخلق انه أقرضك بعض الدراهم

و في الأخير يقرضك نصف ما طلبت بنصف المدة التي تمنيتها و يسجلك في سجله