كلام الى الراقين ...فقط .

الموضوع في 'مجتمع اللمة العام' نشر بواسطة الامين محمد, ‏23 ديسمبر 2016 على 17:55.

  1. الامين محمد

    الامين محمد
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    مجتمع اللمة العام
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    ألـــمـــــــانـــــيـــــا
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    الراقين أخلاقا هم أكثر الناس معآنآة

    فلا أحد يعرف لغتهم ، إلا
    من ڪآن مساوياً لهم في الرقي

    عبارة لعكلكم قرأتموها في كثير من المواطن
    أعترف لكم لم أكن اعترف بها بل كنت أراها نوعا من التكبر على عباد الله
    فرايت الراقي هو من يعيش مع الناس على شتى الوانهم و مشاربهم و أهوائهم

    لكن تعلمت بعدما تألمت و لا أخفيكم سالت مدامعي حزنا
    سأفصل لكم فلا تتعجلوني

    قد يمتلك انسان ما كل شيء فيظن أنه يمتلك رقاب العباد فيرى
    غيره خصوصا الفقراء أنهم مجرد خدم و عباد له و لعائلته
    و أنهم خلقوا من أجله و من أجل خدمته
    قتجده يخزرهم بطرف العين أو يحدثهم و لا يكلف نفسه الشوف الى وجوههم
    اذا جاؤوا اليه لأداء واجب ما كتعزية أو مباركة يظنهم أنهم جاؤوا اليه طمعا في الأكل و في رضاه
    و اذا سألوه حاجة يعطيها لهم لكن مع كثير من الاهانات الغير مباشرة
    مثلا اذا سألته سلفة لا يعطيك الا بعد تحقيقات و فوقها يشهد عليك الخلق انه أقرضك بعض الدراهم
    و في الأخير يقرضك نصف ما طلبت بنصف المدة التي تمنيتها و يسجلك في سجله
    حتى أن احدهم و هو جالس على كرسي أمر هذا الفقير بغسل سيارته و تنظيف الطريق
    :mad::mad::mad:

    اخـــــــــــواني أنا لما قلت لكم أني مريـــَ بالسكري و أنّ بصري تضرر
    كنت حينها أحدث الراقين طالبا منهم الدعا و التضامن النفسي و الدعم المعنوي
    فعلا وقفتم معي و لم تخذلـــــــــــوني لأنكم راقين و لم تنسو أمري
    الى غاية اليـوم تراسلونني و تسألوني عن صحتي و عن أهلي

    أحبتي ما الأمر الذي يدفعني للكذب عليكم
    طبعا دوختكم رايح نفصل

    هل يعقل لرجل راق و راشد صلى في حجر اسماعيل أمام الكعبة و أمام قبر رسول الله أن يكذب

    في أحد الأيام راسلني عضو سألني أسئلة غريبة و كانه يحقق معـي
    قرأت ما بين أسطره / أني أكذب //
    الأمر أحزنني لكن كضمت غيضي
    طبعا الأمر فات عليه وقت لذالك أنا طرحت الموضوع الآن حتى لا أحرجه

    أحبتي
    انا مصاب بالسكري , اعمل ضمن عقود ما قبل التشغيل و مستواي ثانوي
    عندي ابن مريض في صدره و اصابه حوّل في عينه بسبب الحمى
    و يوم القيامة لنا لقاء ان كنت أكذب عليكم أو أريد استعطافكم فقط
    و الى العضو الذي ظن أني كذاب أشر فأقول له راني مسامحك
    لكن نحن فقراء لكن
    بكرامتنا نحن أغنى الناس
    و ببساطتنا نحن أسعد الناس
    و بأخلاقنا نحن أرقى الناس

    لديك لسان حاد و عندنا حياء طبعا لسنا سواء
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    الامين محمد, ‏23 ديسمبر 2016 على 17:55
    الامين محمد, ‏23 ديسمبر 2016 على 17:55
    #1
    محبة أبناء الوطن, ملاك التراب و lamine zargo معجبون بهذا.
  2. habchisalaheddin

    habchisalaheddin :: عضو فعّال ::

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    بارك الله فيك خونا امين
    كلامك موزون
    بصح الخيوة هذوك لي شكو في الواحد ق على ماكاش ...خليك منهم
    ناس فارقة شغل
    السلام عليكم
     
    habchisalaheddin, ‏23 ديسمبر 2016 على 17:58
    habchisalaheddin, ‏23 ديسمبر 2016 على 17:58
    #2
    الامين محمد معجب بهذا.
  3. الامين محمد

    الامين محمد
    :: مشرف ::
    مجتمع اللمة العام
    منتدى الحوار والنقاش الهادف
    منتدى أهنا فرغ واش كاين فى قلبك

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    ألـــمـــــــانـــــيـــــا
    شكرا أخي صلاح
    لأا و الله راني مليح لأن الدنيا فيها المليح و فيها القبيح
     
    الامين محمد, ‏23 ديسمبر 2016 على 19:14
    الامين محمد, ‏23 ديسمبر 2016 على 19:14
    #3
  4. محبة أبناء الوطن

    محبة أبناء الوطن :: عضو منتسِب ::

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    محبة أبناء الوطن, ‏23 ديسمبر 2016 على 19:56
    محبة أبناء الوطن, ‏23 ديسمبر 2016 على 19:56
    #4
  5. oussama9694

    oussama9694 :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
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    النزول الى مستواهم يجعل منك واحدا منهم لا فرق بينك و بينهم

    أما الرقي بأخلاقك فعين الصواب

    و الله اني أدعو لك الله تعالى كلما تذكرتُكَ أخي رغم أني لا أعرفك جيدا .. فالدعاء بالخير و محبة الخير للآخرين لا يحتاج الى تدقيق و تحقيق و تحليف للآخرين .. فالرسول صلى الله عليه و سلم يقول * من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم *

    فتح الله عليك أبواب الخير و رزقك من حيث لا تحتسب

    و لا تأخذ لك بالا عليهم فالحياة قصيرة و هناك حياة أخرى تنظرنا في عالم آخر

    دمت على خير صحة و عافية ..
    السلام عليكم
     
    oussama9694, ‏24 ديسمبر 2016 على 14:46
    oussama9694, ‏24 ديسمبر 2016 على 14:46
    #5
  6. LINA NONA

    LINA NONA :: عضو فعّال ::

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    السلام عليكَ
    الله يحفظك وهُمْ المقصودين فيها
    سلآمي
     
    LINA NONA, ‏24 ديسمبر 2016 على 14:49
    LINA NONA, ‏24 ديسمبر 2016 على 14:49
    #6