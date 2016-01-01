تحضير درس رحلة السند باد البحري (لغة عربية - ثالثة متوسط)

الفكرة العامة حكاية السندباد البحري توضح لنا ان العمل اساس الحياة محتوى النص(الافكار) ملاقاة السندباد ذلك الرجل واستفسار الرجل عن قصته ايجاد الرجل للسندباد عملا يجلب منه رزقه ذهاب السندبادمع رجال الرجل للاسترزاق وصول السندباد الى الواد الكبير وراح يعمل مثلما يعملون الرجافل يرجم القرود عودة السندباد وانتفاعه بتلك الصناعة واصبح ماهرا فيها المغزى العام على كل المؤمنين الصبر والثبات والتعاون لان بعد الشدة الفرج قال الله تعالى *ان بعد العسر يسرا* التلخيص كان سندباد رجل غني تحطمت سفينته ونجا من الموت باذن الله فالتقى برجل طيب عرض عليه العمل فقبل سندباد وتعلم حرفة اللقط حيث كان يجمع الحجارة و يرمي بها على القرود والقرود ترد عليهم بالحجارة فثابر على هذا العمل وبه تمكن من ادراك حالته المادية .