تحضير درس رحلة السند باد البحري (لغة عربية - ثالثة متوسط)

الموضوع في 'منتدى سنة ثالثة متوسط' نشر بواسطة LINA NONA, ‏23 ديسمبر 2016 على 18:04.

  1. LINA NONA

    LINA NONA :: عضو فعّال ::

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    الفكرة العامة
    حكاية السندباد البحري توضح لنا ان العمل اساس الحياة

    محتوى النص(الافكار)
    ملاقاة السندباد ذلك الرجل واستفسار الرجل عن قصته
    ايجاد الرجل للسندباد عملا يجلب منه رزقه
    ذهاب السندبادمع رجال الرجل للاسترزاق
    وصول السندباد الى الواد الكبير وراح يعمل مثلما يعملون الرجافل يرجم القرود
    عودة السندباد وانتفاعه بتلك الصناعة واصبح ماهرا فيها

    المغزى العام
    على كل المؤمنين الصبر والثبات والتعاون لان بعد الشدة الفرج قال الله تعالى *ان بعد العسر يسرا*

    التلخيص
    كان سندباد رجل غني تحطمت سفينته ونجا من الموت باذن الله فالتقى برجل طيب عرض عليه العمل فقبل سندباد وتعلم حرفة اللقط حيث كان يجمع الحجارة و
    يرمي بها على القرود والقرود ترد عليهم بالحجارة فثابر على هذا العمل وبه تمكن من ادراك حالته المادية .
     
    LINA NONA, ‏23 ديسمبر 2016 على 18:04
    LINA NONA, ‏23 ديسمبر 2016 على 18:04
    #1
  2. habchisalaheddin

    habchisalaheddin :: عضو فعّال ::

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    الله يعاونكم
     
    habchisalaheddin, ‏23 ديسمبر 2016 على 18:07
    habchisalaheddin, ‏23 ديسمبر 2016 على 18:07
    #2
    bouchra la charemonte معجب بهذا.
  3. bouchra la charemonte

    bouchra la charemonte :: عضو بارز ::

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    بارك الله فيك
     
    bouchra la charemonte, ‏23 ديسمبر 2016 على 18:07
    bouchra la charemonte, ‏23 ديسمبر 2016 على 18:07
    #3
  4. yaso ياسمين

    yaso ياسمين
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    شرا اختي
    لينا ع التحضير الجيد
    بالتوفيق
     
    yaso ياسمين, ‏24 ديسمبر 2016 على 15:57
    yaso ياسمين, ‏24 ديسمبر 2016 على 15:57
    #4
  5. LINA NONA

    LINA NONA :: عضو فعّال ::

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    العفو yaso ولو
     
    LINA NONA, ‏24 ديسمبر 2016 على 15:59
    LINA NONA, ‏24 ديسمبر 2016 على 15:59
    #5