أخي habchisalaheddin عندي ما نقــــولك 6

أحبتي أيها الأكارم السلام عليكم تلوح في سمائنا دوما نجوم براقه، لا يخفت بريقها عنا لحظة واحدة نترقب إضائتها بقلوب ولهانه ونسعد بلمعانها في سمائنا كل ساعة فيستحقون و بكل فخر و شرف ذكرهم و شكرهم لأنهم شرفونا أن يكونوا لنا اخوة و اصدقاء و من حسن حظنا اننا في لمتنا المباركة نمتلك خامات نادرة و مقامات عالية و نجوما برّاقة فلكل مقام مقال و لكل مكان حرمة و عندما يحضر المتميّزون علينا الصمت و السكوت لأنهم قليلون في زماننا لكن أعتذر منك أخي habchisalaheddin و اتمنى أن تأذن لي بالقول أخي عندي ما نقولك أدام الله لنا حسن صحبتكم وصدق أخوتكم و لــــــــــذة بسمتكم و مودة قلبكم و جميل رفقتكم و طيب كلماتكم أحبك في الله أخـــــــــــي habchisalaheddin