أخي habchisalaheddin عندي ما نقــــولك 6

أحبتي أيها الأكارم

السلام عليكم

تلوح في سمائنا دوما نجوم براقه، لا يخفت بريقها عنا لحظة واحدة نترقب إضائتها بقلوب ولهانه

ونسعد بلمعانها في سمائنا كل ساعة فيستحقون و بكل فخر و شرف ذكرهم و شكرهم



لأنهم شرفونا أن يكونوا لنا اخوة و اصدقاء

و من حسن حظنا اننا في لمتنا المباركة

نمتلك خامات نادرة و مقامات عالية و نجوما برّاقة



فلكل مقام مقال و لكل مكان حرمة



الصمت و السكوت

لأنهم قليلون في زماننا

لكن أعتذر منك أخي

و اتمنى أن تأذن لي بالقول

أخي عندي ما نقولك

أدام الله لنا حسن صحبتكم

وصدق أخوتكم و لــــــــــذة بسمتكم

و مودة قلبكم و جميل رفقتكم

و طيب كلماتكم



أحبك في الله أخـــــــــــي

habchisalaheddin و عندما يحضر المتميّزون عليناالصمت و السكوتلأنهم قليلون في زماننالكن أعتذر منك أخي habchisalaheddin و اتمنى أن تأذن لي بالقولأخي عندي ما نقولكأدام الله لنا حسن صحبتكموصدق أخوتكم و لــــــــــذة بسمتكمو مودة قلبكم و جميل رفقتكمو طيب كلماتكمأحبك في الله أخـــــــــــي