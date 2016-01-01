أخي habchisalaheddin عندي ما نقــــولك 6

الموضوع في 'منتدى أهنا فرغ واش كاين فى قلبك' نشر بواسطة الامين محمد, ‏23 ديسمبر 2016 على 18:29.

  1. الامين محمد

    الامين محمد
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    أحبتي أيها الأكارم
    السلام عليكم
    تلوح في سمائنا دوما نجوم براقه، لا يخفت بريقها عنا لحظة واحدة نترقب إضائتها بقلوب ولهانه
    ونسعد بلمعانها في سمائنا كل ساعة فيستحقون و بكل فخر و شرف ذكرهم و شكرهم

    لأنهم شرفونا أن يكونوا لنا اخوة و اصدقاء
    و من حسن حظنا اننا في لمتنا المباركة
    نمتلك خامات نادرة و مقامات عالية و نجوما برّاقة

    فلكل مقام مقال و لكل مكان حرمة
    و عندما يحضر المتميّزون علينا
    الصمت و السكوت
    لأنهم قليلون في زماننا
    لكن أعتذر منك أخي habchisalaheddin
    و اتمنى أن تأذن لي بالقول
    أخي عندي ما نقولك
    أدام الله لنا حسن صحبتكم
    وصدق أخوتكم و لــــــــــذة بسمتكم
    و مودة قلبكم و جميل رفقتكم
    و طيب كلماتكم
    [​IMG]
    أحبك في الله أخـــــــــــي
    habchisalaheddin
     
    الامين محمد, ‏23 ديسمبر 2016 على 18:29
    الامين محمد, ‏23 ديسمبر 2016 على 18:29
    #1
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  2. الامين محمد

    الامين محمد
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    الامين محمد, ‏23 ديسمبر 2016 على 18:35
    الامين محمد, ‏23 ديسمبر 2016 على 18:35
    #2
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  3. sozy

    sozy :: عضو متألق ::

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    السلام عليكم
    أخي صلاح الدين من الناس لي عندهم احترام و تقدير كبير عندي
    انسان تحسه حكيم و مسؤول ربي يبارك عليه
    خفيف الظل يحب كي يفرح يفرح لي معاه
    خويا @habchisalaheddin ربي يسعدك و يهنيك
    و ان شاء الله تحقق لي في بالك آمين
    و ان شا الله نتفكر الشخشوخة باللحم خخخخ
    نوصيك برك علابالي شرشبيل ولد عمك سلملي عليه و قوله يتهلا في بابا سنفور هههههه
    ربي يحفظك خويا
    بارك الله فيك أخي على الموضوع المميز
    تحياتي
     
    sozy, ‏23 ديسمبر 2016 على 19:23
    sozy, ‏23 ديسمبر 2016 على 19:23
    #3
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  4. الامين محمد

    الامين محمد
    :: مشرف ::
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    منتدى أهنا فرغ واش كاين فى قلبك

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    فعلا الأخ صلاح
    انسان غير عادي يخليك تبتسم مهما كنت زعفان
    هههههههههههه ربي يخليه لينا
     
    الامين محمد, ‏23 ديسمبر 2016 على 19:26
    الامين محمد, ‏23 ديسمبر 2016 على 19:26
    #4
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  5. نعمات

    نعمات :: عضو فعّال ::

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    ممكن أن أشكرك معكم أخى محمد أمين
     
    نعمات, ‏23 ديسمبر 2016 على 22:29
    نعمات, ‏23 ديسمبر 2016 على 22:29
    #5
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  6. مشاغب

    مشاغب :: عضو مُشارك ::

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    بلجيكا نشاله نروح ...قتلوا امين
    حقا هذا العضو جعل نجمة مميزة
    بيننا
    فشكر لي وفائك لنا
     
    مشاغب, ‏23 ديسمبر 2016 على 22:40
    مشاغب, ‏23 ديسمبر 2016 على 22:40
    #6
    الامين محمد و رابح66 معجبون بهذا.
  7. الامين محمد

    الامين محمد
    :: مشرف ::
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    أهلا أحبتــــــــــي
    فعــــــــــلا الأخ صلاح عضـــــــــو مميــّـــــــــــز
     
    الامين محمد, ‏24 ديسمبر 2016 على 07:18
    الامين محمد, ‏24 ديسمبر 2016 على 07:18
    #7
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  8. الامين محمد

    الامين محمد
    :: مشرف ::
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    أهلا و سهلا أختي البيت بيتك
     
    الامين محمد, ‏24 ديسمبر 2016 على 07:19
    الامين محمد, ‏24 ديسمبر 2016 على 07:19
    #8
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  9. نعمات

    نعمات :: عضو فعّال ::

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    شكرا هدا لطفا منك
     
    نعمات, ‏24 ديسمبر 2016 على 08:54
    نعمات, ‏24 ديسمبر 2016 على 08:54
    #9
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  10. oussama9694

    oussama9694 :: عضو فعّال ::

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    عضو يتأمل و يفكر .. خفيف الظل و يحترم الآخرين

    أدام الله المحبة بين القلوب
     
    oussama9694, ‏24 ديسمبر 2016 على 10:58
    oussama9694, ‏24 ديسمبر 2016 على 10:58
    #10
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  11. رابح66

    رابح66 :: عضو متألق ::

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    السلام عليكم

    تحية طيبة خاصة لك أخي الأمين محمد واقول لك والله أحبك وأشتقت لك
    أما أخي صلاح حقا يستحق قولا كثيرا في شخصه
    سي صلاح والله أحترمك وأحبك وإنك من القلائل الذين أنظر لشخصهم كرجل
    تعجبني فيك تدخلاتك العفوية هنا وهناك والمرحة
    حقا له عدة مواقف في كذا مواضيع لا يطيل السرد لكن يوصل المعلومة والفهم
    أخي صلاح لك مني إحترام وتقدير يليق بمقامك وشخصك الكريم
    ربي يحفظك ويهنيك ويبارك فيك
    نتمنى ربي ينجحك في دراستك ومهامك ويسدد خطاك
    تستحق اكثر فمعذرة على الإختصار​

    تقبلوا تحياتي
     
    رابح66, ‏24 ديسمبر 2016 على 10:59
    رابح66, ‏24 ديسمبر 2016 على 10:59
    #11
    يونس قاسم, الامين محمد و sozy معجبون بهذا.
  12. يونس قاسم

    يونس قاسم :: عضو فعّال ::

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    اوه خويا صلاح الحبشي
    " حبيبي مدريدي وانا برشلوني " ههههههه
    واش نقول عليه وقليل
    ناس ملاح قلبو ابيض زهواني عسل
    صويلح ربي يعطيك ماتتمنى تستاهل كل خير
    خويا امين بارك الله فيك على الالتفاتة
     
    يونس قاسم, ‏24 ديسمبر 2016 على 11:18
    يونس قاسم, ‏24 ديسمبر 2016 على 11:18
    #12
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  13. الامين محمد

    الامين محمد
    :: مشرف ::
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    منتدى أهنا فرغ واش كاين فى قلبك

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    ألـــمـــــــانـــــيـــــا
    أهلا بمروركم
    لكن عريس الموضوع وين راه
    أيييييه صلاح هرب
    و نهار عرسك واش نعملوا هههههههههه
     
    الامين محمد, ‏24 ديسمبر 2016 على 15:49
    الامين محمد, ‏24 ديسمبر 2016 على 15:49
    #13