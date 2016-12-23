(مذكرات ، توزيعات ، فروض ... ) لمادة الرياضيات

الموضوع في 'منتدى سنة رابعة متوسط' نشر بواسطة LINA NONA, ‏23 ديسمبر 2016.

  1. LINA NONA

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    هذا الموضوع مخصص لتبادل الوثائق (مذكرات ، توزيعات ، فروض ... )

    الأعداد الطبيعية والأعداد الناطقة 4 م
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    الجـذور التربيعية 4 م
    http://www.gulfup.com/?ndCNtw

    خاصية طالـس 4 م

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    الجـذور التربيعية 4 م
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    النسب المثلثية 4 م
    http://www.gulfup.com/?lAbSSZ
    مذكرات النشر والتحليل

    http://www.gulfup.com/?M4yYFE
    التقويم التشخيصي 4 م

    http://www.gulfup.com/?V5NyeU










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    الأولى متوسط: مذكرات حسب مخطط التعلمات الوزاري (غير مكتملة ) ، فروض واختبارات
    http://www.file-upload.com/users/PEM_math/2604/1AM

    الثانية متوسط: مذكرات ، فروض واختبارات
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    الثلثة متوسط: مذكرات ، فروض واختبارات
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    الرابعة متوسط: مذكرات ، سلاسل تمارين ، فروض واختبارات
    http://www.file-upload.com/users/PEM_math/2601/4AM

    مختلف: دفتر تنقيط ، حساب القاسم المشترك الأكبر إكسل ، براهين هامة (طالس ، فيثاغورث) ، امتحانات مهنية لأساتذة المادة.
    http://www.file-upload.com/users/PEM_math/2626/Divers

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    LINA NONA, ‏23 ديسمبر 2016
    #1
  2. houwirou

    houwirou :: عضو منتسِب ::

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    houwirou, ‏5 جانفي 2017 على 19:15
    #2

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