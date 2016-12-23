برنامج Soda PDF لقراءة الكتب الإلكترونية بتقنية 3D على الحاسوب

الموضوع في 'منتدى البرامج والشروحات' نشر بواسطة SAMOUR061, ‏23 ديسمبر 2016.

  1. SAMOUR061

    SAMOUR061 :: عضو منتسِب ::

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    الإعجابات المتلقاة:
    4
    نقاط الجوائز:
    3
    برنامج رائع لقراءة الكتب الإلكترونية على حاسوبك بتقنية ثلاثية الأبعاد


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    Soda PDF برنامج قوي فيمكنه قراءة وفتح وتصفح صفحات PDF وكذلك يعمل على انشاء ملفات PDF عبر الإنترنت مستخدما جهاز الكمبيوتر أو التابلت أو الموبايل الذكى، كما يمكنك تحويل الوثائق والعقود القديمة الى ملفات PDF، تستطيع تحويل ملفات الوورد والإكسل والباور بوينت بنقرة واحدة

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    معلومات عن أصدار برنامج Soda PDF للكمبيوتر
    أصدار البرنامج : Soda PDF 9.0.30.30928
    تاريخ الاصدار : 2016
    المطور : LULU Software
    حجم البرنامج : 9.3 ميجا بايت
    لغة البرنامج : يدعم الكثير من اللغات
    متطلبات التشغيل : جميع أصدارات ويندوز
    Windows XP -Windows Vista- Windows7- Windows8
    ترخيص البرنامج : Trial


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    SAMOUR061, ‏23 ديسمبر 2016
    #1
  2. NOUREDDINE 31

    NOUREDDINE 31
    :: مرشح للإشراف ::
    منتدى المرحلة المتوسطة
    قسم التقنية والحاسب الآلي

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    بارك الله فيك
     
    NOUREDDINE 31, ‏23 ديسمبر 2016
    #2
  3. sofiane2006

    sofiane2006 :: عضو مُشارك ::

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    الرابط لايعمل أخي الكريم ، الرجاء اعادة الرابط .
     
    sofiane2006, ‏31 ديسمبر 2016 على 00:35
    #3
  4. Fethi.dz

    Fethi.dz :: مؤسس شبكة فور ألجيريا :: طاقم الإدارة

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    رابط قديم جداً, فالموضوع يعود لعام 2010 كما انا الرابط محظور كونه لن يصل بك سوى الا مواقع الاعلانات. لا يوجد رابط تحميل مباشر.
     
    Fethi.dz, ‏31 ديسمبر 2016 على 00:36
    #4