برنامج Soda PDF لقراءة الكتب الإلكترونية بتقنية 3D على الحاسوب

برنامج رائع لقراءة الكتب الإلكترونية على حاسوبك بتقنية ثلاثية الأبعاد Soda PDF برنامج قوي فيمكنه قراءة وفتح وتصفح صفحات PDF وكذلك يعمل على انشاء ملفات PDF عبر الإنترنت مستخدما جهاز الكمبيوتر أو التابلت أو الموبايل الذكى، كما يمكنك تحويل الوثائق والعقود القديمة الى ملفات PDF، تستطيع تحويل ملفات الوورد والإكسل والباور بوينت بنقرة واحدة معلومات عن أصدار برنامج Soda PDF للكمبيوتر أصدار البرنامج : Soda PDF 9.0.30.30928 تاريخ الاصدار : 2016 المطور : LULU Software حجم البرنامج : 9.3 ميجا بايت لغة البرنامج : يدعم الكثير من اللغات متطلبات التشغيل : جميع أصدارات ويندوز Windows XP -Windows Vista- Windows7- Windows8 ترخيص البرنامج : Trial