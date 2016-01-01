سلام عليكم احبائي حبيت نفرغ قلبي شوي ونتمنى منكونش ثقيله عليكم



انا منيش عايشه كيما غيري ديما مدمره ديما مقلقه الحمد الله عندي هادب شاشه وانترنيت ونتوما



ممكن من شئ يلي راني فيه على ديك ديما نزعفكم وسامحوني انا مثلا حاشاكم عايشه كي كلب



لانو يلي في داير ميعرفوش قيمه لمرا قاع مثلا ماما عندها من زوجت متعرفش برا واشنو وتاني ميقموش

ودل وعلى مانش ديري حاجه بلا حساب تسكلي عيها وضغط منخرج مانجي وحتى حوايجي شخصيه منشريهمش وانا والفت هاكا مي ديما نبكي ديما مكتابه ورغم يعنى اني نحب نضحك ونخبي وهادا قاع باه منحبش ماما تشوفني نبكي كي نقلق ولا وصحبات معنديش في حياتي وحتى اختي مزوجه كي شغل من زوجت كانها ماخرجت من دار هادي ولات وحده اخرى قاع كي تجي نحب نتقرب منها ونحكي ولا نحسها تصدني ولا تلوحي لكلام وحتى كي تون هيا تم انا مثلا تساعدني في دار لانو انا نحكملها بناتها وحده بعد لكبيره تقريبا تربات عندي تحبنتي كثر منها ترقد عندي ي نقلك ديري حاجه تقلي من تشوفيني ونتي ديري ه وتنحيهالي من ايدي وانا قلبي بزاف طيب ونوفتها ولا كي تروح لبلاصه تجيبهملي منحسبهاش على عمايلها وديما غمتها ديرها فيا على ديك انا هك ديما زعفانه

وحبيت نقلم سامحوني لكل يلي غلطت معاهم ولا قستهم نحب نخرج وهكا مقدرتش بسك هنا لقيت راحتي

وشكرا بزاف واسمحولي ممكن زودت عليكم ولا