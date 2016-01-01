سامحوني

الموضوع في 'منتدى أهنا فرغ واش كاين فى قلبك' نشر بواسطة بسمة مرام, ‏23 ديسمبر 2016 على 20:03.

  1. بسمة مرام

    بسمة مرام :: عضو مُشارك ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏7 مارس 2016
    المشاركات:
    359
    الإعجابات المتلقاة:
    707
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    مريخ
    سلام عليكم احبائي حبيت نفرغ قلبي شوي ونتمنى منكونش ثقيله عليكم

    انا منيش عايشه كيما غيري ديما مدمره ديما مقلقه الحمد الله عندي هادب شاشه وانترنيت ونتوما

    ممكن من شئ يلي راني فيه على ديك ديما نزعفكم وسامحوني انا مثلا حاشاكم عايشه كي كلب

    لانو يلي في داير ميعرفوش قيمه لمرا قاع مثلا ماما عندها من زوجت متعرفش برا واشنو وتاني ميقموش
    ودل وعلى مانش ديري حاجه بلا حساب تسكلي عيها وضغط منخرج مانجي وحتى حوايجي شخصيه منشريهمش وانا والفت هاكا مي ديما نبكي ديما مكتابه ورغم يعنى اني نحب نضحك ونخبي وهادا قاع باه منحبش ماما تشوفني نبكي كي نقلق ولا وصحبات معنديش في حياتي وحتى اختي مزوجه كي شغل من زوجت كانها ماخرجت من دار هادي ولات وحده اخرى قاع كي تجي نحب نتقرب منها ونحكي ولا نحسها تصدني ولا تلوحي لكلام وحتى كي تون هيا تم انا مثلا تساعدني في دار لانو انا نحكملها بناتها وحده بعد لكبيره تقريبا تربات عندي تحبنتي كثر منها ترقد عندي ي نقلك ديري حاجه تقلي من تشوفيني ونتي ديري ه وتنحيهالي من ايدي وانا قلبي بزاف طيب ونوفتها ولا كي تروح لبلاصه تجيبهملي منحسبهاش على عمايلها وديما غمتها ديرها فيا على ديك انا هك ديما زعفانه
    وحبيت نقلم سامحوني لكل يلي غلطت معاهم ولا قستهم نحب نخرج وهكا مقدرتش بسك هنا لقيت راحتي
    وشكرا بزاف واسمحولي ممكن زودت عليكم ولا
     
    بسمة مرام, ‏23 ديسمبر 2016 على 20:03
    بسمة مرام, ‏23 ديسمبر 2016 على 20:03
    #1
    الامين محمد معجب بهذا.
  2. الامين محمد

    الامين محمد
    :: مشرف ::
    مجتمع اللمة العام
    منتدى الحوار والنقاش الهادف
    منتدى أهنا فرغ واش كاين فى قلبك

    تاريخ التسجيل:
    ‏7 أفريل 2015
    المشاركات:
    2,670
    الإعجابات المتلقاة:
    8,433
    الإقامة:
    ألـــمـــــــانـــــيـــــا
    أهلا اختي هنا بيتك و حنا كامل خاوتك
    نقصي من التقلاق و سهلي الامور عهلى روحك و ما تعقديش الامور
    نظن في منتدانا مكانش اللي يكره واحد كلنا نحب بعض و نتمنى الخير لبعض
    اكتبي و ردي بواقعية و ببساطة
     
    الامين محمد, ‏26 ديسمبر 2016 على 18:09
    الامين محمد, ‏26 ديسمبر 2016 على 18:09
    #2
    بسمة مرام معجب بهذا.
  3. بسمة مرام

    بسمة مرام :: عضو مُشارك ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏7 مارس 2016
    المشاركات:
    359
    الإعجابات المتلقاة:
    707
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    مريخ
    انشالله يارب راني نحاول وشكرا خويا بلبزاف وعلبالي هنا مكانش يلي يكره خوه وشكرا
     
    بسمة مرام, ‏26 ديسمبر 2016 على 18:47
    بسمة مرام, ‏26 ديسمبر 2016 على 18:47
    #3