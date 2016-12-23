أربعة ملاعب لاستضافة العرس الافريقي2017

وستكون البطولة هي النسخة 31 بكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، وكان من المقرر أن تجري هذه النسخة في ليبيا لكن تم سحب شرف تنظيم البطولة منها بسبب الأوضاع الأمنية في البلاد،قبل أن يتم اسناد التنظيم للغابون بشرف تنظيم الدورة يوم 8 أفريل 2015 في القاهرة.

وسيتم اقامة مباريات البطولة عبر الملاعب التالية:

1- ملعب الصداقة:

ويستضيف الملعب فى البطولة القادمة مباراة الافتتاح، مباريات المجموعة الأولى، إحدى مباريات ربع النهائى، إحدى مباراتى نصف النهائى والمباراة النهائية.

2- ملعب بورت جنيتل:

ومن المقرر أن يستضيف مباريات المجموعة الرابعة، وإحدى مباريات ربع النهائى، ومباراة المركز الثالث،

3- ملعب أوييم:

ومن المقرر أن يستضيف مباريات المجموعة الثالثة، وإحدى مباريات ربع النهائى.

4- ملعب فرانسفيل:

ويستضيف الملعب مباريات المجموعة الثانية، وإحدى مباريات ربع النهائى وإحدى مباراتى نصف النهائى.

يقع فى أشوك نجوما”15 كم من أوييم”،يستع ل 20 مقعدا،يحتوي على 28 غرفة فندقية،و مضمار ألعاب القوي،و 3 ملاعب للتنس،و 3 ملاعب لكرة السلة.