أربعة ملاعب لاستضافة العرس الافريقي2017

مــرحبــا بعــشـاق الــريــاضــة أقــدم لــكـم أربعة ملاعـــب لأستـــضافـة العــرس الافريــقــي الذي ســيقــام بالغابون من 14 جانفي 2017 إلى 05 فيفري 2017 وستكون البطولة هي النسخة 31 بكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، وكان من المقرر أن تجري هذه النسخة في ليبيا لكن تم سحب شرف تنظيم البطولة منها بسبب الأوضاع الأمنية في البلاد،قبل أن يتم اسناد التنظيم للغابون بشرف تنظيم الدورة يوم 8 أفريل 2015 في القاهرة. وسيتم اقامة مباريات البطولة عبر الملاعب التالية: 1- ملعب الصداقة: يقع فى مدينة "ليبرافيل" عاصمة الغابون، وتم بدء العمل فى إنشائه فى 21 أفريل 2010، وافتتح فى 10 نوفمبر 2011، بتمويل من شركة صينية، ويتسع لـ40 ألف مشجع، وكان من ضمن الملاعب التى استضافت مباريات كأس الأمم الإفريقية 2012، ولعبت عليه المباراة النهائية. أشهر مباراة أقيمت عليه كانت بين منتخب الغابون والمنتخب البرازيلى، فى يوم الافتتاح، والتى انتهت بفوز البرازيل 2 : 0. ويستضيف الملعب فى البطولة القادمة مباراة الافتتاح، مباريات المجموعة الأولى، إحدى مباريات ربع النهائى، إحدى مباراتى نصف النهائى والمباراة النهائية. 2- ملعب بورت جنيتل: يقع فى مدينة "بورت جينتيل"، وتم إنشاؤه خصيصاً لاستضافة مباريات البطولة، ويتسع لـ 20 ألف مشجع، ومن المقرر أن يستضيف مباريات المجموعة الرابعة، وإحدى مباريات ربع النهائى، ومباراة المركز الثالث، ويطلق عليه "فخر البلاد" نظراً لتصميمه الرائع، وهو الملعب الذى شارك فى وضع حجر الاساس، النجم الارجنتينى ليونيل ميسى، مهاجم برشلونة الاسبانى على هامش الزيارة التى قام بها للغابون عام 2015. 3- ملعب أوييم: يقع فى أشوك نجوما”15 كم من أوييم”،يستع ل 20 مقعدا،يحتوي على 28 غرفة فندقية،و مضمار ألعاب القوي،و 3 ملاعب للتنس،و 3 ملاعب لكرة السلة. ومن المقرر أن يستضيف مباريات المجموعة الثالثة، وإحدى مباريات ربع النهائى. 4- ملعب فرانسفيل: يقع فى مدينة "فرانسيفيل"، وتم بدء العمل فى إنشائه فى مارس 2010، وافتتح فى أوت 2011، واستضاف مباريات كأس الأمم الإفريقية 2012، وأقيمت عليه مباراة الافتتاح بين منتخبى الغابون والسودان، ويتسع لـ 22 ألف متفرج. ويستضيف الملعب مباريات المجموعة الثانية، وإحدى مباريات ربع النهائى وإحدى مباراتى نصف النهائى.