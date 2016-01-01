كيف تحفظ درسا في 15 دقيقة ولا تنساه أبدا ؟

الموضوع في 'منتدى سنة رابعة متوسط' نشر بواسطة NOUREDDINE 31, ‏23 ديسمبر 2016 على 20:32.

  1. NOUREDDINE 31

    NOUREDDINE 31
    :: مرشح للإشراف ::
    منتدى المرحلة المتوسطة
    قسم التقنية والحاسب الآلي

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    لحفض الحديث التالي :
    1 / نص الحديث :
    عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ، أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث لست بتاركهن : "أن لا أنام إلا على وتر ، وألا أدع ركعتي الضحى ، فإنها صلاة الأوابين ، وصيام ثلاث أيام من كل شهر " أخرجه البخاري .


    2 / الطريقة :
    ــ التركيز ( عليك ان تكون في مكان لاتشويش فيه )
    ــ الفهم ( افهم نص الحديث ) ولتقوم بذلك اقرأه مرة واحدة بتركيز تام وأنت تفهم كل جملة ، و نص الحديث سهل جدا .
    ــ الشرح : ( اشرح الحديث وبين معناه ).
    ــ القراءة : ( اقرإ الحديث 10 مرات وبتركيز تام )


    واود أن أؤكد على أمر مهم : اقرإ الحديث من أوله إلى آخره دون توقف أو تكرار لبعض الكلمات أو جملة معينة . اقرإ قراءة الواثق من نفسه ، لأن عقلك سيحفظ بالطريقة نفسها التي تقرأ بها . فإن كنت تتعتع وأنت تقرأ ( 10 مرات ) فأثناء الإستظهار ستقوم بنفس التعتعة .

    ــ التخيل : وهذا هو هدفنا من هذا الموضوع


    فكيف نتخيل الحديث :
    لتتخيل أي درس جيدا اقرأه وأنت تحاول أن تحوله إلى فلم يدور في مكان واحد إن أمكن أو في أماكن عدة .
    وقد تخيلت وأنا أقرأ هذا الحديث أن رجلا يقف في باب مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام ، وأمامه حشد من المسلمين . وهو يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال .
    ويفسح المجال لسيدنا أبي هريرة الذي يخرج من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول مبتسما : أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث . يقول هذا وهو يلوح بيده بثلاث بورقة مكتوب فيها ثلاث جمل ثم يعانقها ويضيف قائلا: لست بتاركهن

    لنستعمل قوة الخيال ويكون له تأثير كبير على طريقة حفظنا علينا أن نتخيل شيئا غير طبيعي .
    هنا تخيلت أن الزمان قد تسارع إلى الأمام وأنني أستعد للنوم في فراشي . فتفاجأت بسيدنا أبي هريرة يقف قربي وهو ينظر إلي ويقول لي : أن لا أنام إلا على وتر .وكبَر يصلي الوتر النبوي .

    أحرجني كلامه وخرجت من غرفة نومي فتفاجأت أن الشمس مشرقة وأن سيدنا أبا هريرة ـ رضي الله عنه ـ يستعد ليصلي صلاة الضحى وهو يقول لي : وأن لا أدع ركعتي الضحى فإنها صلاة الأوابين . وأشار بيده إلى عدد كبير من الناس يلبسون ملابس بيضاء كالحجاج يصلون جميعا صلاة الضحى .

    اتجهت إلى المطبخ ووجدت فطوري على المائدة فجلست ألتهمه بسرعة لأن وقت العمل قد حان فلحقني أبو هريرة ونظر إلي وهو يقول : وصيام ثلاثة أيام من كل شهر . وفي هذه اللحظة دخل إلى بيتي رجل ( البخاري ) يلبس ثيابا بيضاء ناصعة وخرجا معا فقلت في نفسي أخرجه البخاري .

    ارجوا ان يفيدكم ما نقلته لكم اخوتي لانه من مواضيع الاستاذ حسن

    وفقنا الله و إياكم
    في أمان الله
     
    NOUREDDINE 31, ‏23 ديسمبر 2016 على 20:32
    NOUREDDINE 31, ‏23 ديسمبر 2016 على 20:32
    #1
    جيهان جوجو و bouchra la charemonte معجبون بهذا.
  2. bouchra la charemonte

    bouchra la charemonte :: عضو بارز ::

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    شكرا لك
     
    bouchra la charemonte, ‏23 ديسمبر 2016 على 20:35
    bouchra la charemonte, ‏23 ديسمبر 2016 على 20:35
    #2
    NOUREDDINE 31 معجب بهذا.
  3. NOUREDDINE 31

    NOUREDDINE 31
    :: مرشح للإشراف ::
    منتدى المرحلة المتوسطة
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    العفوووووو أختي
    وفقنا الله وإياكم
     
    NOUREDDINE 31, ‏23 ديسمبر 2016 على 20:36
    NOUREDDINE 31, ‏23 ديسمبر 2016 على 20:36
    #3
    جيهان جوجو و bouchra la charemonte معجبون بهذا.
  4. جيهان جوجو

    جيهان جوجو
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    منتدى المرحلة المتوسطة

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    السلام عليكم
    بارك الله فيك على الطريقة المفيدة
    ان شاءالله تفيدهم ويستعملوها
    بالتوفيق والنجاح للجميع^^
     
    جيهان جوجو, ‏25 ديسمبر 2016 على 16:52
    جيهان جوجو, ‏25 ديسمبر 2016 على 16:52
    #4
  5. NOUREDDINE 31

    NOUREDDINE 31
    :: مرشح للإشراف ::
    منتدى المرحلة المتوسطة
    قسم التقنية والحاسب الآلي

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    وعليكم السلااام
    فيكي بركة أختي
    ان شاء الله
     
    NOUREDDINE 31, ‏25 ديسمبر 2016 على 16:53
    NOUREDDINE 31, ‏25 ديسمبر 2016 على 16:53
    #5