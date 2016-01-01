كيف تحفظ درسا في 15 دقيقة ولا تنساه أبدا ؟

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لحفض الحديث التالي :

1 / نص الحديث :

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ، أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث لست بتاركهن : "أن لا أنام إلا على وتر ، وألا أدع ركعتي الضحى ، فإنها صلاة الأوابين ، وصيام ثلاث أيام من كل شهر " أخرجه البخاري .





2 / الطريقة :

ــ التركيز ( عليك ان تكون في مكان لاتشويش فيه )

ــ الفهم ( افهم نص الحديث ) ولتقوم بذلك اقرأه مرة واحدة بتركيز تام وأنت تفهم كل جملة ، و نص الحديث سهل جدا .

ــ الشرح : ( اشرح الحديث وبين معناه ).

ــ القراءة : ( اقرإ الحديث 10 مرات وبتركيز تام )





واود أن أؤكد على أمر مهم : اقرإ الحديث من أوله إلى آخره دون توقف أو تكرار لبعض الكلمات أو جملة معينة . اقرإ قراءة الواثق من نفسه ، لأن عقلك سيحفظ بالطريقة نفسها التي تقرأ بها . فإن كنت تتعتع وأنت تقرأ ( 10 مرات ) فأثناء الإستظهار ستقوم بنفس التعتعة .



ــ التخيل : وهذا هو هدفنا من هذا الموضوع





فكيف نتخيل الحديث :

لتتخيل أي درس جيدا اقرأه وأنت تحاول أن تحوله إلى فلم يدور في مكان واحد إن أمكن أو في أماكن عدة .

وقد تخيلت وأنا أقرأ هذا الحديث أن رجلا يقف في باب مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام ، وأمامه حشد من المسلمين . وهو يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال .

ويفسح المجال لسيدنا أبي هريرة الذي يخرج من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول مبتسما : أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث . يقول هذا وهو يلوح بيده بثلاث بورقة مكتوب فيها ثلاث جمل ثم يعانقها ويضيف قائلا: لست بتاركهن



لنستعمل قوة الخيال ويكون له تأثير كبير على طريقة حفظنا علينا أن نتخيل شيئا غير طبيعي .

هنا تخيلت أن الزمان قد تسارع إلى الأمام وأنني أستعد للنوم في فراشي . فتفاجأت بسيدنا أبي هريرة يقف قربي وهو ينظر إلي ويقول لي : أن لا أنام إلا على وتر .وكبَر يصلي الوتر النبوي .



أحرجني كلامه وخرجت من غرفة نومي فتفاجأت أن الشمس مشرقة وأن سيدنا أبا هريرة ـ رضي الله عنه ـ يستعد ليصلي صلاة الضحى وهو يقول لي : وأن لا أدع ركعتي الضحى فإنها صلاة الأوابين . وأشار بيده إلى عدد كبير من الناس يلبسون ملابس بيضاء كالحجاج يصلون جميعا صلاة الضحى .



اتجهت إلى المطبخ ووجدت فطوري على المائدة فجلست ألتهمه بسرعة لأن وقت العمل قد حان فلحقني أبو هريرة ونظر إلي وهو يقول : وصيام ثلاثة أيام من كل شهر . وفي هذه اللحظة دخل إلى بيتي رجل ( البخاري ) يلبس ثيابا بيضاء ناصعة وخرجا معا فقلت في نفسي أخرجه البخاري .



ارجوا ان يفيدكم ما نقلته لكم اخوتي لانه من مواضيع الاستاذ حسن

