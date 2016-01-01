السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اهلا بناس اللمة واول

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نكتبو بالحلة الجديدة للمنتدى

موضوعي باختصار على العقلية الجزائرية الصراحة فريدة من نوعها

بلاك راكم شفتو الفيديو تاع التركي الي عايش بالجزاير

وكيف حفظ العقلية الجزايرية لما تقلو راني جاي قالك تقعد

تستنى

فيه وبلاك عام ومايجيش

هو عيب لدى البعض لكن خلاتو يحبنا ويعيش معنا

وتاني نخليكم مع الصورة هادي من عاشر قوما والفاهم يفهم

واكثر حاجة تعجبني فينا اننا اكبر المعلقين ومايعجبناش العجبقالك مانخليو لا رايس ولا وزير لا فقيرالكل يعقبوا على المنشارلكن وقت الصح تلقاهمواش رايكم في العقلية الجزايرية الا تستحق ان تكون بمرتبة الامتياز؟بانتظار تعليقاتكم واذا كانت هناك اظافات شرفونا ولاتبخلوا