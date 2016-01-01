العقلية الجزايرية

الموضوع في 'منتدى واش راك تهدر' نشر بواسطة لاريمان, ‏23 ديسمبر 2016 على 21:23.

  1. لاريمان

    لاريمان :: عضو مُتميز ::

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    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    اهلا بناس اللمة واول موضوع نكتبو بالحلة الجديدة للمنتدى
    موضوعي باختصار على العقلية الجزائرية الصراحة فريدة من نوعها
    بلاك راكم شفتو الفيديو تاع التركي الي عايش بالجزاير
    وكيف حفظ العقلية الجزايرية لما تقلو راني جاي قالك تقعد     تستنى فيه وبلاك عام ومايجيش
    هو عيب لدى البعض لكن خلاتو يحبنا ويعيش معنا
    وتاني نخليكم مع الصورة هادي من عاشر قوما والفاهم يفهم
    [​IMG]
    واكثر حاجة تعجبني فينا اننا اكبر المعلقين ومايعجبناش العجب
    قالك مانخليو لا رايس ولا وزير لا فقير
    الكل يعقبوا على المنشار
    لكن وقت الصح تلقاهم
    واش رايكم في العقلية الجزايرية الا تستحق ان تكون بمرتبة الامتياز؟
    بانتظار تعليقاتكم واذا كانت هناك اظافات شرفونا ولاتبخلوا


     
    لاريمان, ‏23 ديسمبر 2016 على 21:23
    لاريمان, ‏23 ديسمبر 2016 على 21:23
    #1
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  2. Skor m@k

    Skor m@k
    :: مشرف ::
    منتدى واش راك تهدر
    منتدى الترفيه والتسلية

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    السلام عليكم
    العقلية هذي كل بلاد وكيفاه عاملا على حساب الفيد هو لي يرجع الشخص هكذاك
    حنا الجزايري كل واحد وعقليتو كيفاه حنا تقريبا فارغين شغل لي تلقايهم مريحين يمنشرو
    وعلاه يطلقو كاش حاجة بلاك الحيوانات وراهم حاصلين معاهم خخخ
    وضرك الشناوة بكري نهار دخلو لدزاير كانت عنهم النية والحشمة والخدمة سيرو
    مي ضرك التشيطين كامل تعلموه من عندنا زعما يقولك مسلمين بصح بالاسم برك
    وكيف كيف التراكة ضرك يدو عقليتنا مي يدو غير لي الحاجة العيانة
    شكرا لك ختي
     
    Skor m@k, ‏23 ديسمبر 2016 على 21:50
    Skor m@k, ‏23 ديسمبر 2016 على 21:50
    #2
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  3. ليليا مرام

    ليليا مرام
    :: مشرفة ::
    منتدى الحياة الزوجية

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    السلام عليكم اختي ايه الحلة الجديدة انا راهي مدوختني مازال ما والفتهاش
    والله شوفي نهدرو الصح كل شي فينا وشعوب راهم هنا وتعلمو منا صح مي نقولك سافرت برا وشفت عقليات العرب والا اتراك صح مش كيفنا ومنظمين مي عندهم امور اكبر مثلا فالترك عندهم عصابات وتصفية حسابات كيما تشوفي فمسلسلاتهم وعندي فيديو سجلتو هناك لحظة قتل رجل المشكل انا حسبتهم يصورو فمسلسل وهي جريمة قتل حقيقية فالاردن نقولك الرحمة ماكانش نهائيا شفت عينات هناك وحكاولي سوريين كيفاه عايشين مع الاردنيين نقبل عقلية بلادي ولا العيش مع شعوب مافيهمش الرحمة فيف ولاد بلادي وعقلية بلادي
     
    ليليا مرام, ‏23 ديسمبر 2016 على 22:59
    ليليا مرام, ‏23 ديسمبر 2016 على 22:59
    #3
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  4. حكاية القمر

    حكاية القمر
    :: مشرفة ::
    أقسام الأدب والثقافة

    تاريخ التسجيل:
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    الإقامة:
    فلسطين
    كل شعوب تهدر ع روحها هكا
    الحمد لله ماكاش لي خلقوا ربي كامل وخلا النقص صفة حميدة بالبشر
    عرب ولا شناوة ولا اوربيين كامل عندهم اخطاؤهم ماكاش لي خير منا
    واذا فاتونا هذا راجع لامر واحد هو الحكام والسياسيين كولى دوا تصنعو يقولك ثم ثم ماكاش منه خوفوهم بزوج كلمات سي نورمال نولو هكا وهذي امور سياسية خاطيتني لكن كشعب الحمد لله فيف حنا وفيف ديزاد
     
    حكاية القمر, ‏23 ديسمبر 2016 على 23:09
    حكاية القمر, ‏23 ديسمبر 2016 على 23:09
    #4
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  5. aljentel

    aljentel :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
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    الإعجابات المتلقاة:
    1,058
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    ذكر
    كل الشعوب تتحدث عن مجتمعاتها بنفس الطريقه والكل ينتقد الكل ...
    اللي عليك رأسه على الشعوب الاخرى رجليه يعني الحال من بعضه ..!
     
    aljentel, ‏24 ديسمبر 2016 على 00:18
    aljentel, ‏24 ديسمبر 2016 على 00:18
    #5
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  6. oussama9694

    oussama9694 :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
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    1,551
    الإعجابات المتلقاة:
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    هذي العقلية تاع الفايسبوك 24/24 h
    و هي جديدة على المجتمع فمثلا قبل 15 سنة ماكانوش الجزايريين بهاد العقلية تاع نهار كامل و هو ساجد امام الايفون و لا تابلات و لا pc

    ربما بعد 10 او 15 سنة نشوفو العقلية تبدلت و تطورت اكثر بصح ماعلاباليش كيفاه ؟

    ربي يجيب الخير
     
    oussama9694, ‏24 ديسمبر 2016 على 11:37
    oussama9694, ‏24 ديسمبر 2016 على 11:37
    #6
  7. لاريمان

    لاريمان :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏20 ماي 2016
    المشاركات:
    884
    الإعجابات المتلقاة:
    1,995
    وعليكم السلام ورحمة االله
    صح خويا بلاك الفراغ هوالسبب بصح تاع الشناوة وحدها
    لكن حاجة مهمة قلتها اننا نحمل عن الاسلام غير الاسم
    بلاك الديفو فيهم يهزو غير لحوايج الي ماتصلحش احنا الله غالب الطابع غالب
    نشكرك بزاف على الاعتماد والرد
    تعيش
     
    لاريمان, ‏24 ديسمبر 2016 على 20:54
    لاريمان, ‏24 ديسمبر 2016 على 20:54
    #7
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  8. لاريمان

    لاريمان :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏20 ماي 2016
    المشاركات:
    884
    الإعجابات المتلقاة:
    1,995
    وعليكم السلام
    هو صح كل بلاد فيها وفيها ومكانش الكمال
    واكيد الدول الي شفتيهم راهم ممكن اسوء علينا
    والحمد لله كعدنا غير في التمنشير بصح ليليا فكرتيني بالاختطاف والقتل يعني حتى احنا رانا
    عصابات ربي يستر
    نشكرك اختي
     
    لاريمان, ‏24 ديسمبر 2016 على 20:59
    لاريمان, ‏24 ديسمبر 2016 على 20:59
    #8
  9. لاريمان

    لاريمان :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏20 ماي 2016
    المشاركات:
    884
    الإعجابات المتلقاة:
    1,995
    اكيد اختي كل بلد عندها سلبيات وايجابيات
    والوضع راهو مداخل في بعضاه لو نرجع للاسباب كاين بزاف
    الجانب السياسي اهم العوامل المؤثرة
    لكن تبقى الايجابيات مازالت حية فينا
    نشكرك اختي بزاف على تشريفنا
     
    لاريمان, ‏24 ديسمبر 2016 على 21:04
    لاريمان, ‏24 ديسمبر 2016 على 21:04
    #9