**** لم انسى ***** يقال ان البعيد عن العين بعيد عن القلب ... ... كذب ... كذب ... كذب ومن قال هذا فهو وثن او بوذي او تمثال ابي لهب لو كان حقا كنت نسيت لو كان حقا كنت شفيت لو كان البعد يبعد لكنت من شتاءات مرت الى ذاك المكان لم اذهب هناك من يقول ان الزمن ينسي ويداوي الجروح كذاب ... كذاب ... كذاب لو كان ينسي فكيف اذا اراك في السماء وارسم وجهك في السحاب والمس خدك على خد الماء وانظر خطاك واسمع نداك وراء النوافذ والابواب لو كان الزمن يداوي من اذن خط على ظهري بيده سوط عذاب من عزف لزمن في زمني على جراحي وعلى دمي ورقص بالطبله والرباب اسألوني انا على الزمن فانا الابن وهو العراب قيل ... وقيل ... وقال والكل في هذا اشر كذاب فقد سمعت كثير الوصفات وجربت كل العقاقير كي اقلع عن تدخينك وجربت كل انواع الاعاصير كي تقلعك من جذورك وذهبت لكل السحره والدجالين علهم يمحون طلاسمك وتعاويذك وكل هذا خاب ذهبت شمالا ذهبت جنونا نزلت جبالا نزلت غيوما سالت كل العرافين وكل القضاة والمحامين وكل من سالته يعرفك في جبيني ويقرأ اسمك في عيوني وكانك وشم امازيغي او انك نقش فرعوني الكل يحوقل ويدعو لي ان الله منك يشفيني ومن ركوب السحاب من قال ان ايا ينسي فلا تصدقوه ولا تصدقو احدا وبالنعال فاضربوه ولا تقبلو له شهاده ابدا فها انا ذا لم انسى ولا يوما لا سبتا ولا احدا لا غفوا ولا صحوا لا قربا ولا بعدا لكن الذي طول سنين يعصرني ويحاصر عقلي في عقلي هل انت تذكرين من انا . . . * * * القلم الاسود * * *