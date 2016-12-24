افضل اسلوب للتعامل مع الناس

الموضوع في 'منتدى التنمية البشرية وتطوير الذات' نشر بواسطة angegardienretour, ‏24 ديسمبر 2016.

  1. angegardienretour

    angegardienretour :: عضو مُتميز ::

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    السلام عليكم

    التعامل مع الناس فن لا يجيده الكثيرين بالرغم من أهميته ، فالمعاملة الحسنة بين الناس تنشر الحب والسلام في المجتمع ، والتعامل مع الناس من المهارات الاجتماعية التي يجب أن نتعلمها ، وقد كان رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام قدوة الخلق في التعامل مع الناس بمختلف طباعهم ، وقد نجح في التعامل مع الكافر القاسي ، والمؤمن ، والعاصي ، ولو أننا احتذينا حذوه لكنا نعيش في مجتمع يسوده السلام ، كذلك نجد علماء الإجتماع ينصحون بالتحلي ببعض الخصال عند التعامل مع الناس والتي نتعلمها معا لكسب ثقة الناس ، ومحبتهم .

    أفضل أسلوب للتعامل مع الناس :
    1. الاحترام في التعامل : عندما تبدأ في في التعامل مع الناس باحترام أنت تجبرهم بذلك على احترامك ، وهو نابع من احترامك لذاتك ، أما التعامل بسخرية وأسلوب غير لائق في الحديث يفتح الطريق لمستوى للاستهزاء ، وتعلم احترام أراء الآخرين ، واحترام الكبير والصغير ، إذ أن التعامل مع كل شخص يتطلب حكمة وذكاء .

    2. اللباقة في الحديث مع الناس : كن قليل الكلام لا تتحدث إلا بالمفيد ، واختر الألفاظ المناسبة للموقف بعناية ، والتحلى بحسن الإستماع ، وحاول ألا تقاطع أحد في أثناء حديثه ، أو تفرض آراءك على الناس ، حاول التحدث دائما بصوت منخفض تكسب حب الناس ، ولا يملون من أحاديثك مهما طالت .

    3. الابتسامة : كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بشوشا مبتسما في مقابلة الناس فقال : “تبسمك في وجه أخيك صدقة” ، أي أنك تؤجر على الابتسام في وجه الناس ، لا أن تقابلهم عبوسا متجهما ، وتتحدث معهم بعصبية ، فليس من الجيد أن ينعكس ما بداخل الإنسان من متاعب على معاملته للآخرين .

    4. تقدير الناس : يحتاج كل منا للتقدير من الآخرين في مواقف كثيرة ، وينعكس عليه بالسعادة ، فمن الجيد تقدير الناس ومجاملتهم ، ولكن ألا يتخطى الحد فينقلب للنفاق الذي يبدو واضحا للآخرين بل ويكون مكروها .

    5. ضع حدود لعلاقتك مع كل شخص : عامل كل شخص تبعا لعلاقتك معه ، فليس الجميع سواء في المعاملة ، كل يحتاج لمعاملة خاصة حسب تفكيره وشخصيته ، والزم كل شخص بحدود التعامل معك ليس بالأوامر لكن بطريقة التعامل معه ، فالبعض قد يتخطى الحدود ويتعامل بطريقة غير لائقة وغير مناسبة للمكان والزمان .

    6. تهادوا تحابوا : نصيحة رسولنا الكريم التي لها مفعول الحسر في النفوس ، إذ أن الهدية بغض النظر عن قيمتها المادية تسعد النفس ، وتخلق علاقة ود ومحبة بين الناس ، وهي تدل على تقدير الشخص للآخرين ، لذا فاغتنم المناسبات واهدي الأصدقاء والأحباء هدايا صغيرة تعبر فيها عن حبك لهم .

    7. لا تسخر من الناس : النقد اللاذع للناس ، والسخرية من تصرفاتهم ، والتحدث بتكبر تصرفات تبعد الناس عنك ، وتخلق العداوة والكراهية ، بل يمكن للإنسان اجبار الناس على تقبل نقده إذ عبر عنه بأسلوب لبق هادئ ، أما طريقة النقذ القاسية والألفاظ الجارحة تهين كرامة الناس وتأتي بنتيجة عكسية .

    8. لا تنتقد أحد بقسوة : اختر أسلوب لبق مهذب في نقد الآخرين ، فأنت تخطئ مثل الجميع ، فلا تكن قاسيا في الكلام ، وتهين الشخص المخطئ مما يجرح مشاعره ويهين كرامته ، بذلك يحبك الناس ، وتستطيع أنت كذلك اصلاح الخطأ دون تجريح .

    9. تواضع مع الناس : لا تتكبر على أحد بمالك ، أو علمك ، أو نسبك ، فهذه نعم من الله يمن بها على بعض الناس دون سواهم ، ويمكن أن تزول يوما ما ، تعامل مع الفقير والغني ، والجاهل والعالم والبشر جميع بطريقة لبقة وأسلوب مهذب تكسيب ود الناس ومحبتهم .
     
    angegardienretour, ‏24 ديسمبر 2016
    #1
  2. ام سندس

    ام سندس :: عضو مُشارك ::

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    السلام عليكم موضوع جميل ومفيد بارك الله فيك كما يقول المثل تو اضع لله يرفعك
     
    ام سندس, ‏5 جانفي 2017 على 20:51
    #2

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