افضل اسلوب للتعامل مع الناس

السلام عليكم



التعامل مع الناس فن لا يجيده الكثيرين بالرغم من أهميته ، فالمعاملة الحسنة بين الناس تنشر الحب والسلام في المجتمع ، والتعامل مع الناس من المهارات الاجتماعية التي يجب أن نتعلمها ، وقد كان رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام قدوة الخلق في التعامل مع الناس بمختلف طباعهم ، وقد نجح في التعامل مع الكافر القاسي ، والمؤمن ، والعاصي ، ولو أننا احتذينا حذوه لكنا نعيش في مجتمع يسوده السلام ، كذلك نجد علماء الإجتماع ينصحون بالتحلي ببعض الخصال عند التعامل مع الناس والتي نتعلمها معا لكسب ثقة الناس ، ومحبتهم .



أفضل أسلوب للتعامل مع الناس :

1. الاحترام في التعامل : عندما تبدأ في في التعامل مع الناس باحترام أنت تجبرهم بذلك على احترامك ، وهو نابع من احترامك لذاتك ، أما التعامل بسخرية وأسلوب غير لائق في الحديث يفتح الطريق لمستوى للاستهزاء ، وتعلم احترام أراء الآخرين ، واحترام الكبير والصغير ، إذ أن التعامل مع كل شخص يتطلب حكمة وذكاء .



2. اللباقة في الحديث مع الناس : كن قليل الكلام لا تتحدث إلا بالمفيد ، واختر الألفاظ المناسبة للموقف بعناية ، والتحلى بحسن الإستماع ، وحاول ألا تقاطع أحد في أثناء حديثه ، أو تفرض آراءك على الناس ، حاول التحدث دائما بصوت منخفض تكسب حب الناس ، ولا يملون من أحاديثك مهما طالت .



3. الابتسامة :