اللمة وتغيرات الجديدة

السلام عليكم يا لماويين ان شاء الله تكونو كاع لباس عليكم وبخييير وعافية مانطولش عليكم ندخلها ديركت بغيت نهدر ع لمة وستيلها لجديد شخصيااا دوخني مع لي قالك في اللول بيانات خطأ قلت صااي سمحوا فيا ونفاوني بديت نشوف غي كما زوار وبعد لي الحمد لله تحل المشكل ودخلت كما قالك عووم بحرك حاجة لولة لي بغيتها هي اني نعدل في ملفي نحاولي لفوتو وزوااق هداك غاضتني وتان المعلومات وجماعتهم ولي تااع الصح دوختني هي الحالة الخاصة ربي ستر كنت غاديا نكتب عزباء والله مالغري ذكائي وبحرتلي امزية لي صبرت وزدت هبطت وشفت بلي حالة خاصة راهي صح خاصة مافيهاش اللعب معلناش كملت من ملفي وذيك الامور ودرت لصلة الرحم المتابعين اوووو مين جاو ماعرفتش طاحوا من السما ولا كيفاه وانا كنت متابعة غي حفيدة الخنساء املا كيفها داك نقوللكم شا فهمت فهمت بلي هادوك الاصدقاء لي تكون قابلهم راك متابع ليهم ولي غي هوما باعثين ونت ماشي قابل هدوك لي يتابعوك علبالي اكتشاف عظييم اللهم زدني علما ^^ قرواها بشوية تفهموا^ والتوقيع وجماعتو راكم تعرفوه هدا فيما يخص الملف الشخصي شدوا الأحزمة أحبتي اللماويين غاديين ننطالقوا الى الخارج سرعة الويفي ديزاد الله يحسن العون درجة الحرارة والله ماعلابالي المهم لمة راهي جديدة نظن داروا كليماتيزور ايا بصحتكم رانا هبطنا ياااا سيدي شوي دعوة مخلطة طليت شكون أكثر اعجاب وشكون أكثر مشاراكات وغيروا مليح لقيت روحي مع موالين نقاطي و الله فرحت بزااف بدلت الرحلة هااا ونلقا الكارثة الحالة الخاصة في العامة دووور اووو شاكاين فهموني بغيت نكتب عزباء ربي ستر قبلل سقسيت ثم ثم جاوبني الأخ حكيم قالك كما الفيس بوك وجماعته اامليح اسيدي بحال ستاتي مي صبروا كاين ناس مافاقوش بلي الحالة خاصة خاصة ياااو حسبوها رسائل خاصة ان شاء الله ربي يغفرلي قرييت غي واااحد شوي شوي برك واه واحد الشوي برك ماكان لاه تلعبوها خاطيكم علبالي قريتو و اخييييييييرا لحاجة شابة تقدر تعس وااااه تقدر تعس كااع شارهم يدييرو وين راهم محادثات ولا يشاركوا معليش ربي يغفرلي عسيتكم غي بغيت نتأكد واش هاد الخاصة منها ولالا مام وليت نشوف شاراني ندير ههه عجبتني ونشوف ادا المراقبين والاداريين يخدموا ولا لا^^ ايا بزاااف عليكم راني كثرت الهدرة ايا وماتنساوش تقولولي شكون كيفي ومانخبرش عليكم في الاخير شكرااا لادارة اللمة ع هته المجهودات والله يدوم لمتنا