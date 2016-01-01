اللمة وتغيرات الجديدة

السلام عليكي

اهلا بيكي حنونة وبموضوعك اللي من الأول ضحكتيني فيه

بون مام انا مع الأول حسبهم حظروني مي مع الوقت قريت بلي المنتدى مغلق "للصيانــــــة" ضحكت على روحي وقتها

والحالة الخاصة اني موالفتها من بكري في آوتغ شوز سافيك علابالي بجدها

والمتابعون عندي 100 مام انا نخلعت لي زامي وماشي هكاك\\\\

مي مع التاقلم والفت وعرفت ونشكرهم الكُل اللي حسن المنتدى وميرسي عالموضوع يعطيك الصحة لحبيبة ​