اللمة وتغيرات الجديدة

الموضوع في 'منتدى واش راك تهدر' نشر بواسطة حكاية القمر, ‏24 ديسمبر 2016 على 11:20.

  1. حكاية القمر

    حكاية القمر
    :: مشرفة ::
    أقسام الأدب والثقافة

    تاريخ التسجيل:
    ‏2 أوت 2013
    المشاركات:
    8,949
    الإعجابات المتلقاة:
    18,973
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    فلسطين

    السلام عليكم يا لماويين

    ان شاء الله تكونو كاع لباس عليكم وبخييير وعافية

    مانطولش عليكم ندخلها ديركت بغيت نهدر ع لمة وستيلها لجديد

    شخصيااا دوخني مع لي قالك في اللول بيانات خطأ قلت صااي سمحوا فيا ونفاوني :cry:بديت نشوف غي كما زوار:cool:

    وبعد لي الحمد لله تحل المشكل ودخلت كما قالك عووم بحرك:geek::unsure::unsure: حاجة لولة لي بغيتها هي اني نعدل في ملفي نحاولي لفوتو وزوااق هداك غاضتني o_Oo_O
    وتان المعلومات وجماعتهم ولي تااع الصح دوختني هي الحالة الخاصة ربي ستر كنت غاديا نكتب عزباء :giggle:والله مالغري ذكائي وبحرتلي امزية لي صبرت وزدت هبطت وشفت بلي حالة خاصة راهي صح خاصة مافيهاش اللعب

    معلناش كملت من ملفي وذيك الامور ودرت لصلة الرحم المتابعين اوووو :eek::eek::eek:مين جاو ماعرفتش طاحوا من السما ولا كيفاه وانا كنت متابعة غي حفيدة الخنساء املا كيفها داك نقوللكم شا فهمت فهمت بلي هادوك الاصدقاء لي تكون قابلهم راك متابع ليهم ولي غي هوما باعثين ونت ماشي قابل هدوك لي يتابعوك علبالي اكتشاف عظييم اللهم زدني علما ^^

    قرواها بشوية تفهموا^:);)

    والتوقيع وجماعتو راكم تعرفوه هدا فيما يخص الملف الشخصي (y)

    شدوا الأحزمة أحبتي اللماويين غاديين ننطالقوا الى الخارج

    سرعة الويفي ديزاد الله يحسن العون:sick::sick::sick:

    درجة الحرارة والله ماعلابالي المهم لمة راهي جديدة نظن داروا كليماتيزور:unsure::unsure:

    ايا بصحتكم رانا هبطنا (y)

    ياااا سيدي شوي دعوة مخلطة طليت شكون أكثر اعجاب:Love: وشكون أكثر مشاراكات وغيروا مليح لقيت روحي مع موالين نقاطي و الله فرحت بزااف:cool::cool::cool::cool::cool:

    بدلت الرحلة هااا ونلقا الكارثة الحالة الخاصة في العامة دووورo_Oo_O:eek: اووو شاكاين فهموني بغيت نكتب عزباء :oops::oops: ربي ستر قبلل سقسيت ثم ثم جاوبني الأخ حكيم قالك كما الفيس بوك وجماعته اامليح اسيدي بحال ستاتي(y)(y)

    مي صبروا كاين ناس مافاقوش بلي الحالة خاصة خاصة ياااو حسبوها رسائل خاصة ان شاء الله ربي يغفرلي قرييت غي:devilish::devilish: واااحد شوي شوي برك:giggle:

    واه واحد الشوي برك ماكان لاه تلعبوها خاطيكم علبالي قريتو :sneaky::sneaky:

    و

    اخييييييييرا لحاجة شابة تقدر تعس وااااه تقدر تعس كااع شارهم يدييرو وين راهم محادثات ولا يشاركوا

    معليش ربي يغفرلي عسيتكم:giggle::giggle: غي بغيت نتأكد واش هاد الخاصة منها ولالا مام وليت نشوف شاراني ندير ههه عجبتني

    ونشوف ادا المراقبين والاداريين يخدموا ولا لا^^:cool::cool:

    ايا بزاااف عليكم راني كثرت الهدرة:censored:

    ايا وماتنساوش تقولولي شكون كيفي ومانخبرش عليكم:p
    في الاخير شكرااا لادارة اللمة ع هته المجهودات والله يدوم لمتنا
     
    حكاية القمر, ‏24 ديسمبر 2016 على 11:20
    حكاية القمر, ‏24 ديسمبر 2016 على 11:20
    #1
    LINA NONA, ЯέКîά Яồมkà, أم ياسمينdz و 1 آخرون معجبون بهذا.
  2. الحلم الوردي

    الحلم الوردي :: مراقبة عامة ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏21 مارس 2010
    المشاركات:
    47,277
    الإعجابات المتلقاة:
    73,106
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    قسنطينة
    السلام عليكي
    واش راكي حنونة
    شخصيا انا مع الاول قولت راح حسابي
    ومن بعد كي ولات فرحت
    بون التغييرات ملاح بالبزاف
    مي مع الوقت برك باش الواحد يتاقلم
    هذا مكان
    كل الشكر لكي
    حنونة
     
    الحلم الوردي, ‏24 ديسمبر 2016 على 12:24
    الحلم الوردي, ‏24 ديسمبر 2016 على 12:24
    #2
    صآحبة القبعة الحمرآء و حكاية القمر معجبون بهذا.
  3. صآحبة القبعة الحمرآء

    صآحبة القبعة الحمرآء :: صاحبة الموقع :: طاقم الإدارة

    تاريخ التسجيل:
    ‏6 مارس 2008
    المشاركات:
    18,837
    الإعجابات المتلقاة:
    10,368
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    سكيكدة - الجزائر
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    هههه ضحكتيني ... المهم التغييرات الجديدة مليحة أنا صراحة عجبتني خلاتني نكون متابعة لكلش وما يفوتني والو بخاصية المتابعة وبالتالي وليت نفيق لبزاف مخالفات .

    من ناحية الملف الشخصي طبعا الحالة الخاصة هي كيف الفايس تقدر تقول الستاتيو لي حابة تحطيه مي بزاف أعضاء شايفتهم قلبوها دردشة ومع التحفظ على الكلمة لي رح نقولها كاين لي شفتهم رجعوها دصارة وديما الخصائص لمليحة مرات نضطروا نحبسوها على سبة الناس لي ما تعرفش تستخدمها .

    بالنسبة للي مازال ما فاقوش الحالة الخاصة حاجة والرسائل الخاصة حاجة ثانية وفي اللمة الجديدة الرسائل الخاصة اسمهم محادثة مش رسائل .

    المتابعين ولي لقيتيهم متابعتيهم هذو مبدئيا تعباو من اللمة قبل التعديل يعني لي كانو في قائمة أصدقاءك من قبل تلقايهم هنا بلي انتي متابعتيهم .

    بالنسبة للوك الجديد للمة مع التحفظ أنو مش لوك جديد فقط تعديلات جديدة اللوك بانلكم جديد وأنو قضية ةقت وتوالفو عليه هو في الحقيقة لوك غير مكتمل ووقت يكتمل يرجع اللوك تقريبا نسخة طبق الأصل ع اللوك لقديم للمة قبل التعديل والموضوع هذا لازملو وقت وترجع الأمور بإذن الله كيف ما كانت .

    بمناسبة الموضوع حبيت نهدر على نقطة وهي استخدام بزاف أعضاء لمانع الإشهار أو للآد بلوكر وهذا على فكرة يعتبر ضرر كبير للمة من الناحية المادية وقد يؤدي إلى غلقها ... لأنو اللمة تعتمد على مدخولات إعلانات جوجل وإذا كل واحد استعمل حاجب الاعلانات رح ينزل المدخول وينعدم وتختفي اللمة ووقتها اللوم مش علينا اللوم على لي ما ساهمش حتى بإعلان يظهر عندو .

    مغسي ع الموضوع .
     
    صآحبة القبعة الحمرآء, ‏24 ديسمبر 2016 على 12:54
    صآحبة القبعة الحمرآء, ‏24 ديسمبر 2016 على 12:54
    #3
    ЯέКîά Яồมkà معجب بهذا.
  4. ام راس يابس

    ام راس يابس :: عضو مُشارك ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏4 مارس 2016
    المشاركات:
    116
    الإعجابات المتلقاة:
    301
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    في دارنا
    انا مخلطنيش
    كنت داخله منتدى وحداخر جزائري قبل اللمه ....منقولوش اسمه باش اختي ليلى و الذئب متحظرناش
    و كان منتدى عنده نفس الستايل
    برك كنا نقدرو نخفيو فيه اخر نشاط
    هنا حوست عليها ملقيتش
    حسيت روحي مكشوفه
    كي شغل تجسس
    .......
     
    ام راس يابس, ‏24 ديسمبر 2016 على 13:14
    ام راس يابس, ‏24 ديسمبر 2016 على 13:14
    #4
    صآحبة القبعة الحمرآء معجب بهذا.
  5. فيتامين سي

    فيتامين سي :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏1 فيفري 2016
    المشاركات:
    1,153
    الإعجابات المتلقاة:
    2,967
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    دارنا
    جيييييييييييييييييت
    هههههههه عمت عمت و مغرقتش هههه اشعر بالسعادة الكبيرة انني سعيدة جدا جدا:cool:
    الموووووهيييييم
    في الاول دخلت الحمد لله مجاتنيش تاع منجمش ندخل رغم ايمايل تاع عام جدي :ROFLMAO: كي دخلت في البديا عانيت و بديت نكتشف :p و مسيي كلش و اكيد ندخل من و من هههههه عجبوني الحالة الشخصية هذيك ههههه كي منلقاش موضوع نروحلهم :censored::censored: و نلقى اي زوج يحكو ندخل في النص نحكي هههههه:X3: صحا انا معنديش بروبلام تاع رسائل خاصة ولا محادثاث مي معجبتنيش هكدا رايحين المواضيع يهملوهم :unsure: و يبدو كما الفاسبوك من لي يدخل هو فيهم :geek: ...حاجة لي عجبتني نقدر نخدم بالبورطابل :Love: نوووورمال ;)

    تاني رجعت ندخل نشوف الاعضاء شاراهم يديرو ههههه :LOL::LOL::LOL::LOL: و نقرعج عليهم حكمتكم :devilish: ...
     
    فيتامين سي, ‏24 ديسمبر 2016 على 13:27
    فيتامين سي, ‏24 ديسمبر 2016 على 13:27
    #5
    صآحبة القبعة الحمرآء معجب بهذا.
  6. فيتامين سي

    فيتامين سي :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏1 فيفري 2016
    المشاركات:
    1,153
    الإعجابات المتلقاة:
    2,967
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    دارنا
    بدلوووولي اسمي وااااااااي انني سعيدة :Love::Love::Love:
     
    فيتامين سي, ‏24 ديسمبر 2016 على 13:35
    فيتامين سي, ‏24 ديسمبر 2016 على 13:35
    #6
  7. مشاغب

    مشاغب :: عضو مُشارك ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏13 ديسمبر 2016
    المشاركات:
    110
    الإعجابات المتلقاة:
    127
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    بلجيكا نشاله نروح ...قتلوا امين
    سلام و;)
    اه ستايل جديد هدا رووووعة
    يشبه للفايسبوك
    زيد درتونا ملصقات تاع فيسبوك هكا عجبني بزاف
    تقول منتدى لمة ولات فايس لمة
    ولا روووعة
    وزيد حالة خاصة لي تقول راهي تشبه لستاتي هي ماهيش تاع تقسار دروها لتعبير على نفس كيما نحطو ستاتي في فاسبوك
    مهم وانا حاب نطلب من ادارة فتح صندوق دردشة ;)(y)
     
    مشاغب, ‏24 ديسمبر 2016 على 14:10
    مشاغب, ‏24 ديسمبر 2016 على 14:10
    #7
  8. فيتامين سي

    فيتامين سي :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏1 فيفري 2016
    المشاركات:
    1,153
    الإعجابات المتلقاة:
    2,967
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    دارنا
    كاين المحادتات غير يخصك عدد معين من المشاركات :D:D:D
     
    فيتامين سي, ‏24 ديسمبر 2016 على 14:14
    فيتامين سي, ‏24 ديسمبر 2016 على 14:14
    #8
    مشاغب معجب بهذا.
  9. مشاغب

    مشاغب :: عضو مُشارك ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏13 ديسمبر 2016
    المشاركات:
    110
    الإعجابات المتلقاة:
    127
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    بلجيكا نشاله نروح ...قتلوا امين
    اوصلي 1000 مشاركة تهدري باطل
    مهم ر له و كاين جزيرة لمة اعرضي صحبتك هناك واهدري حتان تشبعي
     
    مشاغب, ‏24 ديسمبر 2016 على 14:22
    مشاغب, ‏24 ديسمبر 2016 على 14:22
    #9
  10. أم ياسمينdz

    أم ياسمينdz :: أمينة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

    تاريخ التسجيل:
    ‏19 سبتمبر 2009
    المشاركات:
    42,770
    الإعجابات المتلقاة:
    52,089
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    kalama/djelfa
    وعليكم السلام
    هذي الخصائص مليحة بزاف وخفيفة وتم تم نتعاملو مع المنتدى اسرع من قبل

    ههه الولف صعيب

    رانا بالشوي نتعدو على اللمة الجديدة

    يعطيك الصحة موضوعك كول وراكي راقبتي اللمة زنقة زنقة مانسيتي والو ههه
     
    أم ياسمينdz, ‏24 ديسمبر 2016 على 14:23
    أم ياسمينdz, ‏24 ديسمبر 2016 على 14:23
    #10
    صآحبة القبعة الحمرآء معجب بهذا.
  11. ЯέКîά Яồมkà

    ЯέКîά Яồมkà :: طبيبة المنتدى ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏13 أكتوبر 2009
    المشاركات:
    20,668
    الإعجابات المتلقاة:
    21,393
    السلآم عليكم
    اهلآ بالغالية
    ههههههههه ضحكتيني والله حتى انا كيفك عمت وعمت وقريب غرقت لكن في الاخير عرفت كي نعوم هههه
    المهم ستيل شباب ويشبه للفايس بوك
    لكن كيما قلتي مازالت ديك الحالة الخاصة محيرتني ومترددة منها خايفة كاش ما نغلط اون بيبليك ههههه
    مرسي حبوبة
    وشكرا للادارة على مجهوداتها
     
    ЯέКîά Яồมkà, ‏24 ديسمبر 2016 على 14:36
    ЯέКîά Яồมkà, ‏24 ديسمبر 2016 على 14:36
    #11
  12. LINA NONA

    LINA NONA :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏12 مارس 2016
    المشاركات:
    2,155
    الإعجابات المتلقاة:
    3,496
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    البليدة
    السلام عليكي
    اهلا بيكي حنونة وبموضوعك اللي من الأول ضحكتيني فيه
    بون مام انا مع الأول حسبهم حظروني مي مع الوقت قريت بلي المنتدى مغلق "للصيانــــــة" ضحكت على روحي وقتها
    والحالة الخاصة اني موالفتها من بكري في آوتغ شوز سافيك علابالي بجدها
    والمتابعون عندي 100 مام انا نخلعت لي زامي وماشي هكاك\\\\
    مي مع التاقلم والفت وعرفت ونشكرهم الكُل اللي حسن المنتدى وميرسي عالموضوع يعطيك الصحة لحبيبة
     
    LINA NONA, ‏24 ديسمبر 2016 على 14:41
    LINA NONA, ‏24 ديسمبر 2016 على 14:41
    #12