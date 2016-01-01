كيف عدلت دمية ابنتي( بالصور )

الموضوع في 'ركن حصريات المهارات اليدوية' نشر بواسطة بنقابي افتخر, ‏24 ديسمبر 2016 على 13:18.

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  1. بنقابي افتخر

    بنقابي افتخر
    :: مشرفة ::
    ركن المهارات اليدوية
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    السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
    واش راكم حبيباتي
    اليوم حبيت نوريلكم كفاه عدلت دمية بنتي
    اولا هي مصنوعة من الفخار والقماش جاتني هدية بنتي المشاغب طبعا قامت بتكسير وجهها لأنو بطبيعة الحال لأنو مصنوع من الفخار
    ومن قبل كان عندي هيكل دمية من البلاستيك بدون أعضاء ههههه
    منطولش عليكم
    هاهو شكل الدمية الكسر وجهها
    لي عجبني فيها هو شعرها وفستانها
    [​IMG]
    هادي الدمية القديمة
    [​IMG]
    هنا قمت بنزع شعرها
    [​IMG]

    [​IMG]

    وألصلقت شعر الدمية الأخرى
    وقمت بقص جهة الكتف


    [​IMG]

    قمت بإخاطة القماش على الكتف جيدا

    [​IMG]
    وهادي النتيجة

    [​IMG]
    أن شاء الله تكون عجبتكم الفكرة
    نلتقي في أشغال أخرى في امان الله
     
    بنقابي افتخر, ‏24 ديسمبر 2016 على 13:18
    بنقابي افتخر, ‏24 ديسمبر 2016 على 13:18
    #1
    ЯέКîά Яồมkà و عبير الغرام معجبون بهذا.
  2. فيتامين سي

    فيتامين سي :: عضو مُتميز ::

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    الله يبارك فنانة
    ربي يخليلك بنوتك المشاغبة و يحفضها :):) ..عجبتني بوبية متسلفيهاليش نلعب بيها شوية ههه
     
    فيتامين سي, ‏24 ديسمبر 2016 على 13:53
    فيتامين سي, ‏24 ديسمبر 2016 على 13:53
    #2
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  3. عبير الغرام

    عبير الغرام :: عضو مُتميز ::

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    يعطيك الصحة اختي
    ولله رجعتيها رووعة
     
    عبير الغرام, ‏24 ديسمبر 2016 على 14:08
    عبير الغرام, ‏24 ديسمبر 2016 على 14:08
    #3
  4. ЯέКîά Яồมkà

    ЯέКîά Яồมkà :: طبيبة المنتدى ::

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    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    يااا عمري خرجتلك تهبببل
    يعطيك الصحة
    وربي يحفظلك البنووتة
     
    ЯέКîά Яồมkà, ‏24 ديسمبر 2016 على 14:24
    ЯέКîά Яồมkà, ‏24 ديسمبر 2016 على 14:24
    #4
  5. أم ياسمينdz

    أم ياسمينdz :: أمينة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    يعطيك الصحة راكي عدلتيهالها ههه ومخليتيهاش تتوخذ فيها
    ربي يحفظلك بنتك الف شكر على الطريقة
     
    أم ياسمينdz, ‏24 ديسمبر 2016 على 14:27
    أم ياسمينdz, ‏24 ديسمبر 2016 على 14:27
    #5