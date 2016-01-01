كيف عدلت دمية ابنتي( بالصور )

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته واش راكم حبيباتي اليوم حبيت نوريلكم كفاه عدلت دمية بنتي اولا هي مصنوعة من الفخار والقماش جاتني هدية بنتي المشاغب طبعا قامت بتكسير وجهها لأنو بطبيعة الحال لأنو مصنوع من الفخار ومن قبل كان عندي هيكل دمية من البلاستيك بدون أعضاء ههههه منطولش عليكم هاهو شكل الدمية الكسر وجهها لي عجبني فيها هو شعرها وفستانها هادي الدمية القديمة هنا قمت بنزع شعرها وألصلقت شعر الدمية الأخرى وقمت بقص جهة الكتف قمت بإخاطة القماش على الكتف جيدا وهادي النتيجة أن شاء الله تكون عجبتكم الفكرة نلتقي في أشغال أخرى في امان الله