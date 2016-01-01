جديد : انشاء موقع ايوب للتسوق الالكتروني

السلام عليكم ورحمته وبركاته مرحبا اعضاء زوار منتدى لمتنا الحبيبة نقدم لكم اليوم خبر تأسيس موقع "متواضع" لمتجرنا http://ayyoubshopping.com الموقع في بدايته التجريبية كما انوه ان الموقع دائما يتبع قسمنا المتواجد هنا على منتدى اللمة فتصميمه جاء ليساعدنا على الانتشار عبر الشبكة العنكبوتية وكذلك يسهل على الزبائن تقديم الطلبات وكذا الاجابة على اسئلتهم واستفساراتهم اضافة الى تقديم خدمة متواضعه في حجز الاستضافات ودومين وانشاء مواقع او مدونات لمشاريعكم المختلفة شبيه بموقنا مقابل مبلغ مادي بسيط طبعا للمبتدئين مثلنا في عالم البرمجة وتطوير المواقع وايضا في حالات توقف اللمة للصيانة فالموقع يسهل لكم التواصل معنا اتمنى ان يعجبكم