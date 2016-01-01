جديد : انشاء موقع ايوب للتسوق الالكتروني

الموضوع في 'متجر أيوب للتسوق الإلكتروني' نشر بواسطة aYyÖub aDaM, ‏24 ديسمبر 2016 على 18:37.

  1. aYyÖub aDaM

    aYyÖub aDaM :: وسيط تسوق معتمد ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏3 سبتمبر 2008
    المشاركات:
    3,820
    الإعجابات المتلقاة:
    1,837
    الجنس:
    ذكر
    السلام عليكم ورحمته وبركاته
    مرحبا اعضاء زوار منتدى لمتنا الحبيبة
    نقدم لكم اليوم خبر تأسيس موقع "متواضع" لمتجرنا
    http://ayyoubshopping.com
    الموقع في بدايته التجريبية كما انوه ان الموقع دائما يتبع قسمنا المتواجد هنا على منتدى اللمة
    فتصميمه جاء ليساعدنا على الانتشار عبر الشبكة العنكبوتية
    وكذلك يسهل على الزبائن تقديم الطلبات وكذا الاجابة على اسئلتهم واستفساراتهم
    اضافة الى تقديم خدمة متواضعه في حجز الاستضافات ودومين وانشاء مواقع او مدونات لمشاريعكم المختلفة شبيه بموقنا
    مقابل مبلغ مادي بسيط طبعا للمبتدئين مثلنا في عالم البرمجة وتطوير المواقع
    وايضا في حالات توقف اللمة للصيانة فالموقع يسهل لكم التواصل معنا
    اتمنى ان يعجبكم
     
    aYyÖub aDaM, ‏24 ديسمبر 2016 على 18:37
    aYyÖub aDaM, ‏24 ديسمبر 2016 على 18:37
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