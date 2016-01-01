سلسلة '~' وسوسهم وخليهم '~ْ

أهلا أصدقائي واش راكم ان شاء الله بخير توحشنا يمات الهول وتالمهبيل فمنتدى واش راك تهدر مانعرف جماعتنا الى مزالهم ولا نساونا ولا كبرو علينا ولا تزوجو وخلاونا هههه السمانة الأخيرة من العام قررت ندير سلسة تاع توسويس الناس لي تقول أنا مانتوسوسش ونوسوسو الناس لي بكلمة توسوسها ونوسوسو حتى لي ماعندهمش علاقة بالتوسويس ونوسوسو ناس فالمستقبل كي يوصل وقتو فالتوسويس كاين لي كي يجي يخدم كاش شغل بيه بيه يزدم براسو مايخممش كامل الى ينجح ولا يرجعو لليبوط خخخ وكاين ماشاء الله ناس موسوسة بهذا المرض لي جاي في القرجومة لالا فالمخ هههه كاين لي مهبلو التوسويس كل حاجة قبل مايخدمها يعاود حساباتو مليح يتأكد بلي العفسة هذي مليحة كاين لي يجي يخدم يتوسوس وكاين لي يجي يتزوج يتوسوس وكاين لي يكون يمشي يتوسوس وكاين لي موسوس دوريجين وكاين لي يلعبها موسوس وكاين لي ماشي موسوس مي ان شاء الله حنا نوسوسوه ههههه هذي سلسلة من المواضيع نكتبها كل يوم موضوع نتحدثو على موضوع نوسوسو به ناس بلاك كاين لي يشوفها توسويسة وكاين لي يشوفها نصيحة باش مايطيحش فالغلطة كاين لي ننصحوه يروح يداوي ولا يرقي وكاين لي نقولولو روح اخطينا يرحم والديك على كل حال أنا نكتب هذو المواضيع في هذي الخمس أيام الأخيرة من العام الى كاش واحد حب يبدعنا بتوسويسة يتفضل الباب مفتوح هههه ماعليه الا فتح موضوع جديد ويكتب عنوان موضوعو ويزيد قدامها وسوسهم وخليهم هذا الموضوع برعاية أوبي حليبي ** أنا من وهران جاية علاما - خويا لوGو لوشوكولا لو فراز - مليح لريجيم ومليح لكلشي **