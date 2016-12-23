فايرفوكس سيعمل على ويندوز إكس بي حتى سبتمبر 2017

لو كنت ممن يحبون فايرفوكس لأنه يعمل على جهازهم ذي المواصفات الضعيفة والتي تعمل بنظام ويندوز إكس بي أو فيستا، فإن موعد دعم المتصفح لجهازك قد ينتهي عند سبتمبر 2017. أعلنت موزيلا عن أنها ستقوم بإعادة تقييم أعداد مستخدمي المتصفح في النظامين المذكورين منتصف العام المقبل، وبناءاً عليه ستقرر إما إيقاف الدعم نهائياً في سبتمبر، أو ربما تمديده لفترة إضافية. وسينتقل مستخدمي فايرفوكس في مارس على ويندوز إكس بي وفيستا للعمل على إصدارة خاصة تدعى بالدعم الممدد وهي إصدارة صممت لتعمل في أماكن معينة كالمدارس والجامعات والشركات التي عادة ما تنزل أعداد كبيرة من المتصفح على أجهزة الحواسيب المتاحة لديها. التخلي عن دعم أنظمة التشغيل القديمة سياسة متبعة لدى الشركات المطورة للمتصفحات، ففي اغسطس الماضي تخلت موزيلا عن دعم فايرفوكس لعدة نسخ من OS X مثل 10.6 و 10.7 و 10.8، بينما تخلى كروم عن دعم ويندوز إكس بي وفيستا منذ عدة أشهر. الخلاصة أن مستخدمي فايرفوكس على ويندوز إكس بي سيحصلون على المزيد من التحديثات لاسيما الأمنية لتسعة أشهر إضافية، على الرغم من أن نظام التشغيل نفسه لم يعد يتلقى التحديثات من مايكروسوفت. الجدير بالذكر أن ويندوز إكس بي لايزال يتمتع بحصة سوقية 9.73% على الرغم من مرور أكثر من 15 سنة على إطلاقه. المصدر