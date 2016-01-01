ارواحو تشوفو كيد النساء هههه

الموضوع في 'ركن النكت والطرائف' نشر بواسطة بسمة مرام, ‏25 ديسمبر 2016 على 16:55.

  1. بسمة مرام

    بسمة مرام :: عضو مُشارك ::

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    السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
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    وحدة مزوجة راجلها خلاط يخدعها و ماحبش يتوب مالا قاتلو نشالله إلا تخدعني تمرض ما تبراش، ما فاتتش سمانة السيد عاد يتقيا و كرشو تجري وحكماتو الحمى ، مرتو نخلعت داتو لطبيبة مختصة قاتلو روح دير تحاليل راني شاكة فيك فيروس نقص المناعة )السيدا )
    الراجل مالخلعة طاح ماناضش و الطبيبة قالت لمرتو ما تقربيلوش باش ما يعديكش وتقدري يا إما تقبلي المرض تاعو وتضحي معاه، يا إما تتزوجي و تخليه ، الراجل عاد يبكي كيما البيبي ههههههههه ولاو للدار مرتو قاتلو نصبر معاك حتى ولو مريض ونضحي لخاطر نحبك إلخ.......
    راحو دارو التحاليل وبان بلي ما فيه والو السيد راح يصدق و حلف ما يزيد يخدع ، عادت كي تشوف فيه وحدة يستعوذ من الشيطان
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    وراء الكواليس : مرتو خلطتلو الدواوي باش تجريلو كرشو و توسوسو و داتو لطبيبة تعرفها باش تخوفو و دارت روحها راح تضحي معاه باش زعما تكبر في عينيه و يعرف بلي هي الوحيدة لي تحبو وتقبل بيه في جميع حالاتو [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]

    هههههههههههه
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    سبحان الله و بحمده
    سبحان الله العظيم
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    بسمة مرام, ‏25 ديسمبر 2016 على 16:55
    بسمة مرام, ‏25 ديسمبر 2016 على 16:55
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