ارواحو تشوفو كيد النساء هههه

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته ******************** وحدة مزوجة راجلها خلاط يخدعها و ماحبش يتوب مالا قاتلو نشالله إلا تخدعني تمرض ما تبراش، ما فاتتش سمانة السيد عاد يتقيا و كرشو تجري وحكماتو الحمى ، مرتو نخلعت داتو لطبيبة مختصة قاتلو روح دير تحاليل راني شاكة فيك فيروس نقص المناعة )السيدا ) الراجل مالخلعة طاح ماناضش و الطبيبة قالت لمرتو ما تقربيلوش باش ما يعديكش وتقدري يا إما تقبلي المرض تاعو وتضحي معاه، يا إما تتزوجي و تخليه ، الراجل عاد يبكي كيما البيبي ههههههههه ولاو للدار مرتو قاتلو نصبر معاك حتى ولو مريض ونضحي لخاطر نحبك إلخ....... راحو دارو التحاليل وبان بلي ما فيه والو السيد راح يصدق و حلف ما يزيد يخدع ، عادت كي تشوف فيه وحدة يستعوذ من الشيطان . . . وراء الكواليس : مرتو خلطتلو الدواوي باش تجريلو كرشو و توسوسو و داتو لطبيبة تعرفها باش تخوفو و دارت روحها راح تضحي معاه باش زعما تكبر في عينيه و يعرف بلي هي الوحيدة لي تحبو وتقبل بيه في جميع حالاتو هههههههههههه ******* سبحان الله و بحمده سبحان الله العظيم