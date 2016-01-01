لعلي اليوم لا أعلم مالذي سأكتبه ومالذي سيخطه قلمي فبين صفحاتي أنا ضائعة مثلما ضاعت أفكاري في خضم الحياة عالم جميل حلو قاس عالم لا تحلو فيه الحياة إلا لذوي القلوب المراوغة التي تعلم كيف تلبس ألف قناع و قناع و تجيد باحتراف لعب الأدوار أمام العدو والصديق بينما القلوب البريئة لا حظ لها لأنها ببساطة لا تعلم كيف تخادع لعلي لا أعلم ما سأكتبه لأني حقا مكسورة تغازل الدموع عيني ألف مرة فأنهاها مرارا أن تفضح حالي و إن كنت في صميمي أعلم يقينا أني قوية حتى في ضعفي إلا أني سئمت أن أبكي و أشكو فتلك ليست هي حياتي بل مغامرة بين الأحداث أصبحت غير مبالية برابح أو خاسر المهم أن أشق طريقي و أن أوفي بالتزاماتي كفاني تواضعا كفاني خلق أعذار جديدة كفاني إرضاءا للجميع أنا اليوم شخص آخر فلست تلك البريئة ولا تلك الغبية و أعلم أني لن أروق الجميع ولكن هذه أنا و عذرا فأنتم من أردتم أن أكون بهذا الشكل فأنا لم أتغير ولكن أصبحت ببساطة أعامل مثلما أعامل