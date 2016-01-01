عذرا

الموضوع في 'منتدى بـوح الـقلم الحـر [كـتابات حـصرية]' نشر بواسطة مريم باباعمي, ‏25 ديسمبر 2016 على 20:15.

  1. مريم باباعمي

    مريم باباعمي :: عضو منتسِب ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏8 ديسمبر 2016
    المشاركات:
    42
    الإعجابات المتلقاة:
    37
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    غرداية
    لعلي اليوم لا أعلم مالذي سأكتبه
    ومالذي سيخطه قلمي
    فبين صفحاتي أنا ضائعة
    مثلما ضاعت أفكاري في خضم الحياة
    عالم جميل حلو قاس
    عالم لا تحلو فيه الحياة إلا لذوي القلوب المراوغة
    التي تعلم كيف تلبس ألف قناع و قناع
    و تجيد باحتراف لعب الأدوار أمام العدو والصديق
    بينما القلوب البريئة لا حظ لها لأنها ببساطة لا تعلم كيف تخادع
    لعلي لا أعلم ما سأكتبه
    لأني حقا مكسورة
    تغازل الدموع عيني ألف مرة
    فأنهاها مرارا أن تفضح حالي
    و إن كنت في صميمي أعلم يقينا أني قوية حتى في ضعفي
    إلا أني سئمت أن أبكي و أشكو
    فتلك ليست هي حياتي
    بل مغامرة بين الأحداث أصبحت
    غير مبالية برابح أو خاسر
    المهم أن أشق طريقي
    و أن أوفي بالتزاماتي
    كفاني تواضعا
    كفاني خلق أعذار جديدة
    كفاني إرضاءا للجميع
    أنا اليوم شخص آخر
    فلست تلك البريئة
    ولا تلك الغبية
    و أعلم أني لن أروق الجميع
    ولكن هذه أنا
    و عذرا
    فأنتم من أردتم أن أكون بهذا الشكل
    فأنا لم أتغير
    ولكن أصبحت ببساطة
    أعامل مثلما أعامل
     
    مريم باباعمي, ‏25 ديسمبر 2016 على 20:15
    #1
    aljentel و العَنْقَاءُ معجبون بهذا.
  2. aljentel

    aljentel :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏14 نوفمبر 2013
    المشاركات:
    1,535
    الإعجابات المتلقاة:
    1,067
    الجنس:
    ذكر
    جميل ان ترى الناس كما يروك وتعاملهم كما يعاملوك فالإلتزام بذلك أصل الوفاء
    فالناس لايطلبوا اكثر مما يقدموا وفي تلك استقامة للحياة واستقرار لعيشٍ هنيء
    وقديما قالوا يا أهل النيات سيروا .. لأن الله سبحانه لن يخذل ذوي النوايا الحسنه
    فمن عمل على سجيته دون تكلف وعامل الناس كما يحب ان يعاملوه سيشعر بقيمة الحياة
    وسيتحسس جمالها وسيستمتع في بهائها .. اما ذوي الاقنعه والنوايا الملتويه فهم شواذ
    وشذوذهم كفيلا بنبذهم وبالتالي لن يؤخذ منهم ولن يرد عليهم ..!

    جميل بوحك .
     
    aljentel, ‏26 ديسمبر 2016 على 23:55
    #2
    سكون الفجر معجب بهذا.