كاين و كاين

السلام عليكم

شكرا حبيبتي على الموضوع ربي يهنيك

وللاسف هادي هي الدنيا وحاشاها الدنيا هادو هوما العباد مقسمين الناس لطبقات

مع انو ربي خلقنا سواسية كأسنان المشط والفرق بيناتنا برك هو في التقوى والعمل الصالح ماش في المال والسيارة

لكن الناس عادت تمشي بالمصالح وماش غير في المستشفيات حتى في الجامعات والمدارس والحافلات وخلي وخلي

مادامنا نجريو على الدنيا ما تتحلش الامورن لحسن الحظ انو الحكم والحساب بيد الخالق عز وجل

لأنو عادل ويعطي كل انسان حقو خاطر كن جات بيد البشر كن رانا لحقنا لما هو اسوء

ربي يهديهم برك وربي يهدينا وربي يشفي خوك ان شاء الله ويعافيه ويرزقو الصحة

بالتوفيق غاليتي ​