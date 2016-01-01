كاين و كاين

الموضوع في 'منتدى واش راك تهدر' نشر بواسطة ميلينا, ‏26 ديسمبر 2016 على 09:04.

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  1. ميلينا

    ميلينا :: عضو مُتميز ::

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    السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
    اخواني و اخواتي في الله ، اشتقت لعائلتي اللماوية بعد تغيبي عنها لظروف قاهرة . بصح اليوم حبيت نقول كلام و كلام يدور في خاطري ..استنتجته من الحياة اليومية اللي نعيشوها ، و الامور اللي نلاَحظها.
    في مرة من المرات كنا في عيادة خاصة بإجراء عمليات للقلب حيث كان شقيقي الاصغر إسلام في حالة حرجة تتطلب عملية عاجلة ، و لما كنا في القاعة من اجل فحصه يسمى بالكاتي و لما جاء الممرض كان يأخذ الاطفال عراة للتخدير ، فوجد امرأة مانزعتش الملابس لإبنتها ، فقال بنرفزة :" و علاه ماوجدتيهاش " فردت عليه بقوة " ياخي قلت اصبروا مازال " . فتحركت الممرضة الاخرى و حركت حاجبيها لزميلها خفية و قالت له بشوية :"هاذي مرت فلان " فأخفض صوته و قال لها انا ماعلاباليش و راح يسايس فيها مع انو المرأة بمكانة زوجها المرموقة كانت طيبة فأضافت الممرضة لزميلها " كاين و كاين " بمعنى انو كاين ناس في الاعلى و ناس في الاسفل ، لكنها نسات انو كاين اللي اعلى منهم و هو رب العالمين ، و المكانة اللي تحطو فيها راح يتحاسبوا عليها لحظة بلحظة و دينار بدينار " منين جبتهم و وين انفقتهم " و الناس اللي في الاسفل ايضا عندهم رب العالمين يجازيهم يوم القيامة على صبرهم و كل ماقل مالهم قل حسابهم ، و كاين ناس اصحاء طغاو و عاثوا في الارض فسادا و قالوا :"احنا الاقوياء نعفسوا على كل شيء كيعاد قوتنا و صحتنا ما يخلصوش و لخصوها بمعصية الله عز وجل ، و كاين ناس مرضى حاكمين الفراش و المستشفيات خير دليل على ذلك ، يتمناو يمشيو ، يشوفوا ، او يتنفسوا طبيعي حتى لدقائق او يدخلوا المرحاض بشكل طبيعي ( مرضى الكلى) مع ذلك يحمدوا ربي و يشكروه دومًا ، و هو ينقيهم من خطاياهم في الدنيا ، و كاين ناس قلوبهم مليئة بالطيبة و الرحمة ، و ناس قلوبهم مليئة بالحقد و البغض يحبوا يقطعوا عليك حتى الهواء اللي تتنفسه ، و ناس الوظيفة تنتظرهم في الدرج ، و ناس يمضيو حياتهم يبحثوا عليها بشتى الطرق الا المعريفة ، و مايصلولهاش و ما توصلهمش .
    يا ترى اين العدل في كل هذا ؟ و اين المساواة ؟
    اخيرا عرفت من كلمة الممرضة اللي قالت كاين و كاين قصدت بيها ناس الفوق و ناس التحت ، انا نقول كاين الصالح و كاين الطالح . و كاين الميزان .
     
    ميلينا, ‏26 ديسمبر 2016 على 09:04
    ميلينا, ‏26 ديسمبر 2016 على 09:04
    #1
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  2. لؤلؤة قسنطينة

    لؤلؤة قسنطينة
    :: مشرفة ::
    منتدى واش راك تهدر

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    السلام عليكم
    شكرا حبيبتي على الموضوع ربي يهنيك
    وللاسف هادي هي الدنيا وحاشاها الدنيا هادو هوما العباد مقسمين الناس لطبقات
    مع انو ربي خلقنا سواسية كأسنان المشط والفرق بيناتنا برك هو في التقوى والعمل الصالح ماش في المال والسيارة
    لكن الناس عادت تمشي بالمصالح وماش غير في المستشفيات حتى في الجامعات والمدارس والحافلات وخلي وخلي
    مادامنا نجريو على الدنيا ما تتحلش الامورن لحسن الحظ انو الحكم والحساب بيد الخالق عز وجل
    لأنو عادل ويعطي كل انسان حقو خاطر كن جات بيد البشر كن رانا لحقنا لما هو اسوء
    ربي يهديهم برك وربي يهدينا وربي يشفي خوك ان شاء الله ويعافيه ويرزقو الصحة
    بالتوفيق غاليتي
     
    لؤلؤة قسنطينة, ‏26 ديسمبر 2016 على 18:05
    لؤلؤة قسنطينة, ‏26 ديسمبر 2016 على 18:05
    #2
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  3. DaNiAlE AlIkOnT

    DaNiAlE AlIkOnT :: عضو مُشارك ::

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    وعليكم السلام
    العنصرية موجودة عند العرب فقط
    كنت عايش عند الكفار ومكان خصني والو
    من رجعت لبلاد النفاق الخدمة ومكانش بلاد العرف والعنصرية الاعراب
     
    DaNiAlE AlIkOnT, ‏26 ديسمبر 2016 على 18:14
    DaNiAlE AlIkOnT, ‏26 ديسمبر 2016 على 18:14
    #3
  4. aljentel

    aljentel :: عضو فعّال ::

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    من أمن العقاب أساء الادب ...
    لو كان سيحاسب من رب عمله على سؤ تصرفه لما بدرمنه ما بدر ..
    لكنه عديها وخليها على الله ...
     
    aljentel, ‏26 ديسمبر 2016 على 18:33
    aljentel, ‏26 ديسمبر 2016 على 18:33
    #4