قبل ما يخلآص 2016 ... ؟؟

١- درس مهم تعلمته هذا العام؟

رب شيء لم تنله كان شرا لو اتى :

هذا الدرس لي تعلمتو بلاك حاجة تمنيتها و متحقتليش كانت رح تكون شر ليا لوكان صرات

لذا لازم نرضاو دايمن بالشيء لي كتبو ربي و نتفائلوا للقادم لعله خيرا

٢- شخص مميز دخل لحياتك هذا العام؟

ههههه هاذي نخليها في القلب لانو الانسان لي تعرفت عليه هذا العام غير فيا بزاف حوايج

منو تعلمت انو مهما بلغ للانسان من مشاكل لازم دايمن يبقى مبتسم و متفاءل

٣- عادة حسنة اعتدها هذا العالم؟

الصدقة و الكلم الطيب و الحمد لله

٤- حدث جميل حصل معك لن تنساه من هذا العام ؟

اول حاجة حدث رائع حصل نهاية هذا العام و الحمد لله بعد صبر طويل ربي فرج على ابي الغالي و الحمد لله

المالصحة بيني و بين خالي التي لن تنهي و سنبقى في ود و سلام بعد هذا العام

و كذلك تحصلي على البكالوريا و عدة احداث جميلة منها زواج اعز انسان على قلبي عمي الغالي و خالي العزيز