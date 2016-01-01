قبل ما يخلآص 2016 ... ؟؟

الموضوع في 'منتدى واش راك تهدر' نشر بواسطة عآشقة الجنة, ‏26 ديسمبر 2016 على 11:01.

  1. عآشقة الجنة

    عآشقة الجنة :: عضو مَلكِي ::

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    السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركـــاته
    وشراكم خاوتي لباس ؟؟
    المهم راهو عام 2016 قرب يخلاص و الأيام قليلة وينتهي عام آخر، مرت هذه السنة بخيرها وشرها، بحلوها ومرها، وحدثت في حياة كل منا أحداث كثيرة. [​IMG]
    انسان كبر عام . انسان حقق حلم . انسان تخرج . انسان نجح في قرايتو . انسان تزوج . انسان سافر
    كل واحد فينا واش صرالو في هاد العام

    امالا عندي أربعة أسئلة أوجهها لكم :
    ١- درس مهم تعلمته هذا العام؟
    ٢- شخص مميز دخل لحياتك هذا العام؟
    ٣- عادة حسنة اعتدها هذا العالم؟
    ٤- حدث جميل حصل معك لن تنساه من هذا العام ؟​


    قبل ما يخلاص هذا العام نقوللكم كل عام و انتم بخير بمناسبة حلول السنة الجديدة
    اتقدم باحر التهاني و اطيب الاماني لاخوتي و احبتي و عائلتي في اللمة
    شكرا لكم لاني تعلمت و تعلمنا من بعضنا الالاف الاشياء التي كنا نجهلـها
    الحمد لله الذي جمعني بكم و اتمنى ان اقضي كل عمري معكم
    و اسأل الله ان يجعل العام الجديد عام البركة و الخير و السعادة و الهناء
    و السلم و السلام و الامن و الامان على بلادنا الجزائر و كل الامة العربية
    و اسأل الله ان يفك اسر اخوتنا في فلسطين و ان ينصر اخواننا في حلب يـــــــــــــا رب

    بالتوفيق لكم احبتي

    احبكم :Love:
     
    عآشقة الجنة, ‏26 ديسمبر 2016 على 11:01
    عآشقة الجنة, ‏26 ديسمبر 2016 على 11:01
    #1
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  2. عآشقة الجنة

    عآشقة الجنة :: عضو مَلكِي ::

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    بسم الله الرحمان الرحيم
    نبدا انا نجـاوب ههههه

    ١- درس مهم تعلمته هذا العام؟

    رب شيء لم تنله كان شرا لو اتى : هذا الدرس لي تعلمتو بلاك حاجة تمنيتها و متحقتليش كانت رح تكون شر ليا لوكان صرات
    لذا لازم نرضاو دايمن بالشيء لي كتبو ربي و نتفائلوا للقادم لعله خيرا

    ٢- شخص مميز دخل لحياتك هذا العام؟

    ههههه هاذي نخليها في القلب لانو الانسان لي تعرفت عليه هذا العام غير فيا بزاف حوايج
    منو تعلمت انو مهما بلغ للانسان من مشاكل لازم دايمن يبقى مبتسم و متفاءل

    ٣- عادة حسنة اعتدها هذا العالم؟

    الصدقة و الكلم الطيب و الحمد لله

    ٤- حدث جميل حصل معك لن تنساه من هذا العام ؟

    اول حاجة حدث رائع حصل نهاية هذا العام و الحمد لله بعد صبر طويل ربي فرج على ابي الغالي و الحمد لله
    المالصحة بيني و بين خالي التي لن تنهي و سنبقى في ود و سلام بعد هذا العام
    و كذلك تحصلي على البكالوريا و عدة احداث جميلة منها زواج اعز انسان على قلبي عمي الغالي و خالي العزيز


    و ان شاء الله يكون عام 2017 اجمل عام يا رب
     
    عآشقة الجنة, ‏26 ديسمبر 2016 على 11:08
    عآشقة الجنة, ‏26 ديسمبر 2016 على 11:08
    #2
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  3. zohor kfz

    zohor kfz :: عضو مُتميز ::

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    ١- درس مهم تعلمته هذا العام؟
    ماشي كل واحد يضحك معاك يعزك ... يجي نهار لي يضحك عليك

    ٢- شخص مميز دخل لحياتك هذا العام؟
    مكانش

    ٣- عادة حسنة اعتدها هذا العالم؟
    الصمت و الابتسامة

    ٤- حدث جميل حصل معك لن تنساه من هذا العام ؟
    تخلصنا من مشكلة كبييييييييرة في العايلة


    يدخل علينا العام الجديد بالربح ان شاء الله
     
    zohor kfz, ‏26 ديسمبر 2016 على 17:07
    zohor kfz, ‏26 ديسمبر 2016 على 17:07
    #3
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  4. عآشقة الجنة

    عآشقة الجنة :: عضو مَلكِي ::

    تاريخ التسجيل:
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    ان شاء الله يا رب
    و اسأل الله لك ان يحل عليك العام الجديد بالبركة و اليمن و الخيرات
    و السعادة و الهناء
    شكرا على المرور
     
    عآشقة الجنة, ‏26 ديسمبر 2016 على 17:11
    عآشقة الجنة, ‏26 ديسمبر 2016 على 17:11
    #4
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  5. besma der

    besma der :: عضو منتسِب ::

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    1- درس تعلمته : عدم الثقة في أي شخص كان
    2- شخص مميز : دخل و خرج في نفس العام
    3- حدث جميل : النجاح و الإنتقال من التوسط إلى الثانوي :D
    4- عادة حسنة : الرد بصمت+ابتسامة
    إن شاء الله يدخل علينا العام الجديد بالصحة و الهنا و الجاح يــــــــــ:Love::Dا رب
     
    besma der, ‏26 ديسمبر 2016 على 17:30
    besma der, ‏26 ديسمبر 2016 على 17:30
    #5
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  6. عآشقة الجنة

    عآشقة الجنة :: عضو مَلكِي ::

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    مبارك عليك النجاج عقبال مزيد من النجاحات
    ان شاء الله يكون عام 2017 عام الخير و الفرح عليك
     
    عآشقة الجنة, ‏26 ديسمبر 2016 على 17:43
    عآشقة الجنة, ‏26 ديسمبر 2016 على 17:43
    #6
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  7. besma der

    besma der :: عضو منتسِب ::

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    امين يا رب علينا و عليك شكرا:Love::Love:
     
    besma der, ‏26 ديسمبر 2016 على 17:49
    besma der, ‏26 ديسمبر 2016 على 17:49
    #7
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  8. لؤلؤة قسنطينة

    لؤلؤة قسنطينة
    :: مشرفة ::
    منتدى واش راك تهدر

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    السلام عليكم اسومتي
    واش راكي الزينة لاباس؟
    نهاية كل عام ماتحلاش إلا بمواضيعك :giggle: يعني ماشاء الله
    المهم نروحو للاسئلة

    امالا عندي أربعة أسئلة أوجهها لكم :
    1- درس مهم تعلمته هذا العام؟
    والله يا حبيبتي ساعات نحس اني مهما نتلقى من الدروس مانتعلمش بالاك فيا خلل ما ولا بدل ما نتعلم الدرس يزيد يحن قلبي وندي درس اصعب منو :confused:
    لا علينا، لكني كل عام نستنتج نفس الاستنتاج بلي الدنيا اي ماتدومش وبلي ماكانش واحد يحبلك الخير من غير والديك بعد ربي سبحانو طبعا
    نفس النقطة نوصلها كل عام

    2- شخص مميز دخل لحياتك هذا العام؟
    اممم مانقولكش نحشم :giggle: هههه غير نضحك
    ماشاء الله كاين بزاف ناس تعرفنا عليهم هاد العام
    والاهم نتمناو نكونو حنا ناس مميزين في حياة الغير ان شاء الله

    3- عادة حسنة اعتدتها هذا العالم؟
    عدت للمطالعة والحمد لله ^^ وقاعدة نحاول ان شاء الله نطبق بعض الامور المليحة لي تعلمتها من الكتب في حياتي اليومية
    وان شاء الله نتوفق
    4- حدث جميل حصل معك لن تنساه من هذا العام ؟
    اممم انا المشكل ما نحسبش من 2015 حتى 2016 نحسب من الصيف للصيف هههه على هادي مخلطة عليا
    اممم نظن نجاح اختي في البكالوريا وقبل شهر ولادة كتكوت في العائلة :giggle:

    ان شاء الله عام 2016 يخرج ويدي معاه كامل ذنوبنا وكامل اخطاءنا وندخلو لعام 2017 جدد وكصفحة بيضاء
    وان شاء الحسنات لي درناهم في 2016 تتضاعف في 2017
    ربي يحفظلنا امهاتنا وامهاتكم وآباءنا وآباءكم ويوفق كل شخص في حياتو ويناولو لي في بالو ان شاء الله
    شكرا عزيزتي
    تحياتي​
     
    لؤلؤة قسنطينة, ‏26 ديسمبر 2016 على 18:38
    لؤلؤة قسنطينة, ‏26 ديسمبر 2016 على 18:38
    #8
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  9. aljentel

    aljentel :: عضو فعّال ::

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    كل عام وانتم ترفلون بملابس اليسر والامان ...
     
    aljentel, ‏26 ديسمبر 2016 على 18:46
    aljentel, ‏26 ديسمبر 2016 على 18:46
    #9
  10. ام راس يابس

    ام راس يابس :: عضو مُشارك ::

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    لي عودة
     
    ام راس يابس, ‏26 ديسمبر 2016 على 18:59
    ام راس يابس, ‏26 ديسمبر 2016 على 18:59
    #10