قبل ما يخلآص 2016 ... ؟؟

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركـــاته وشراكم خاوتي لباس ؟؟ المهم راهو عام 2016 قرب يخلاص و الأيام قليلة وينتهي عام آخر، مرت هذه السنة بخيرها وشرها، بحلوها ومرها، وحدثت في حياة كل منا أحداث كثيرة. انسان كبر عام . انسان حقق حلم . انسان تخرج . انسان نجح في قرايتو . انسان تزوج . انسان سافر كل واحد فينا واش صرالو في هاد العام امالا عندي أربعة أسئلة أوجهها لكم :١- درس مهم تعلمته هذا العام؟٢- شخص مميز دخل لحياتك هذا العام؟ ٣- عادة حسنة اعتدها هذا العالم؟ ٤- حدث جميل حصل معك لن تنساه من هذا العام ؟ قبل ما يخلاص هذا العام نقوللكم كل عام و انتم بخير بمناسبة حلول السنة الجديدة اتقدم باحر التهاني و اطيب الاماني لاخوتي و احبتي و عائلتي في اللمة شكرا لكم لاني تعلمت و تعلمنا من بعضنا الالاف الاشياء التي كنا نجهلـها الحمد لله الذي جمعني بكم و اتمنى ان اقضي كل عمري معكم و اسأل الله ان يجعل العام الجديد عام البركة و الخير و السعادة و الهناء و السلم و السلام و الامن و الامان على بلادنا الجزائر و كل الامة العربية و اسأل الله ان يفك اسر اخوتنا في فلسطين و ان ينصر اخواننا في حلب يـــــــــــــا رب بالتوفيق لكم احبتي احبكم