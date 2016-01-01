فوائد في أسباب تسمية العلماء

بسم الله الرحمن الرحيم 1 - ابن تيمية رحمه الله تعالى: سبب التسمية: أن جده حج فلما كان بتيماء (بلدة قرب تبوك) رأى جارية حسنة الوجه، فلما عاد وجد امرأته قد وضعت، فلما قدموا له مولودتها قال: ياتيمية، ياتيمية، يعني أنها تشبه التي رآها بتيماء، فسمي بها. (إعجام الأعلام). 2 - ابن القيم رحمه الله تعالى: نسبة الى المدرسة التي أنشأها محي الدين أبو المحاسن يوسف بن عبدالرحمن بن علي بن الجوزي المتوفي سنة 656هـ لأن أباه كان قيمّا عليها (مقدمة زاد المعاد). قلتُ: لذلك يخطئ البعض حينما يقول: ابن القيم الجوزية، والصحيح أن يقال: ابن قيم الجوزية، فالقيم في العرف الحاضر هو المدير، فلايصح أن تقول: ابن المدير المدرسة، وإنما الصحيح يقال: ابن مدير المدرسة. 3 - ابن رجب رحمه الله تعالى: هو الإمام الحافظ العلامة زين الدين عبدالرحمن بن أحمد بن عبدالرحمن بن الحسن بن محمد بن أبي البركات مسعود السّلامي البغدادي، ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بـ (ابن رجب)، وهو لقب جده عبدالرحمن. (مقدمة جامع العلوم والحكم ت. شعيب الأرنؤوط). 4 - ابن كثير رحمه الله تعالى: هو اسماعيل بن عمر بن كثير بن ضو بن كثير بن درع القرشي من بني حصلة، وهم ينتسبون الى الشرف وبأيدهم نسب (مقدمة البداية والنهاية). ويظهر من الاسم أنه ينتسب الى جده. 5 - ابن راهويه رحمه الله تعالى: هو أبو يعقوب إسحاق بن أبي الحسن التميمي، جمع بين الفقه والحديث والورع، وكان أحد أئمة الإسلام. وابن راهويه لقب أبيه، وإنما لُقب به لأنه ولد في طريق مكة، والطريق بالفارسية (راه)، و (ويه) بمعنى وجد، هكذا يقول ابن خلكان. (إعجام الأعلام). 6 - ابن الماجشون رحمه الله: هو أبو مروان عبدالملك، تفقه على الإمام مالك رحمه الله، والماجشون هو المورد الذي يقال له أيضا الأبيض الأحمر، والماجشون لقب عم والد عبدالملك، جرى على أهل بيته من بنيه وبني أخيه، قيل أن أصلهم من أصبهان، كان إذا أسلم بعضهم قال "شوني، شوني " فسمي الماجشون. 7 - الأوزاعي رحمه الله تعالى: نسبة إلى أوزاع، وهي بطن من ذي الكَلاَع من اليمن، وقيل الأوزاع قرية بالشام بدمشق. 8 - الآجري رحمه الله تعالى: نسبة الى قرية ببغداد يقال لها آجر. 9 - ألب أرسلان رحمه الله: هو أبو شجاع، الملقب عضد الدولة، المسمى باللغة التركية " ألب أرسلان " ومعناه " أسد شجاع "، فألب: شجاع، وأرسلان: أسد. 10 - بُخْتَنَصَّر: مركب مزجي كـ (حضرموت) و (بعلبك)، وتركيبه من (بُخت) بمعنى (ابن)، و (نصر) اسم صنم وجد عنده هذا الملك لقيطا أول ولادته، فنسب إليه؛ إذ لم يعرف له أب. 11 - الإمام الطبري رحمه الله تعالى: أبو جعفر محمد بن جرير الطبري نسبة الى طبرستان. 12 - الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة بن عبدالملك الأزدي الطحاوي، نسبة الى طحا قرية بصعيد مصر. 13 - الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: أحمد بن علي بن محمد بن علي بن أحمد بن شهاب، أبو الفضل الكناني العسقلاني القاهري الشافعي، المعروف بـ (ابن حجر) وهو لقب لبعض آبائه. 14 - الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: محمد بن علي بن محمد بن عبدالله الشوكاني نسبة إلى شوكان، قرية من قرى السجامية: إحدى قبائل خولان، على مسافة يوم واحد من صنعاء. 15 - الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى: محمد بن اسماعيل بن صلاح بن محمد بن علي الكحلاني الصنعاني نسبة الى صنعاء في اليمن. 16 - الإمام البغوي رحمه الله تعالى: أبو محمد الحسين بن مسعود، المعروف بالفراء، الشافعي، المحدث، المفسر. الفراء نسبة الى عمل الفراء وبيعها، والبغوي نسبة إلى بلدة اسمها بَغْشور بخرسان بين مرو وهراة. 17 - الإمام البيهقي رحمه الله تعالى: نسبة الى بَيْهَق، وهي من قرى مجتمعة في نواحي نيسابور. 18 - الإمام الجويني رحمه الله: نسبة إلى جُوَين وهي ناحية كبيرة من نواحي نيسابور. 19 - الإمام الخرقي رحمه الله تعالى: صاحب المختصر، وهو منسوب الى الخرق وبيعها. 20 - الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى: نسبة إلى دار القطن، وهي محلة ببغداد. 21 - الزمخشري صاحب الكشّاف: نسبة إلى زَمَخْشَر، قرية كبيرة من قرى خوارزم. 22 - سحنون رحمه الله تعالى: أبوسعيد عبدالسلام بن التنوخي، الملقب بسحنون، الفقيه، المالكي. وسحنون: اسم طائر بالمغرب حديد الذهن، ولقب أبوسعيد بهذا لحدة ذكاءه. 23 - سيبويه رحمه الله: إمام النحويين البصريين، وسمي سيبويه؛ لأن وجنتيه كأنهما تفاحتان، وكان في غاية الجمال، ومعنى سيبويه: رائحة التفاح. 24 - الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: نسبة إلى شاطبة، بلدة في الأندلس. رتبها من الشبكة أبو أسامة سمير الجزائري