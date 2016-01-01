التنمية البشريه ما هى ؟!

وكيف نشأت ؟! و كيف تساهم في تطوير الذات ؟! ملف كامل شامل التطور والنمو البشرى للأفضل بحيث أن الفرد في المجتمع يتعلم منذ ولادته من العديد من المصادر ويلتقي نموه العقلي ويؤثر ويتأثر في الآخرين ويتكون عنده مخزون من الخبرات السلبية والايجابية معا ودور التنميه البشريه هو التخلص من كل السلبيات التي تعرض لها الفرد وينمى الايجابيات وفى نفس الوقت يتعلم من الماضي السلبي ويسمى" تحديات " والتحديات تكون خبرات الفرد التي كونت تجاربه لتكون بمثابة الدروس المستفادة في حياته . ♦ونهدف في هذا العلم أن ندرب اكبر عدد من البشر على كيفية الحياة الناجحة والتمتع بالإنجاز وذلك عن طريق تحديد الأهداف والسعي إلى تحقيقها باجتهاد ولذلك هناك العديد من العوامل التي تقوى العزيمة الإنسانية وتخلق أشخاص ناجحين نافعين لأنفسهم ولمجتمعهم من أهم هذه العوامل ( الاتزان ) وله أركان عديدة منها: 1) الركن الروحاني وعلاقة الفرد بالله . 2) الركن الاجتماعي وعلاقته بالمجتمع. 3) الركن الشخصي واهتمام الفرد بمهاراته وتعليمه . 4) الركن الصحي. 5) الركن المادي. ♦ يقول الله تعالى " إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم " صدق الله العظيم فالمطلوب أولا: هو أن يبدأ الفرد بنفسه ولا يسعى إلى تغير الآخرين لان ذلك صعب وتكون نتائجه عكسية وذلك يأتي عن طريق التحرر من العادات السلبية والمداومة على الايجابيات للوصول إلى حياة مليئة بالسعادة والصحة والنجاح. ♦ يجب أن يقتنع الفرد بالتغير الداخلي لنفسه والخارجي بعلاقاته المتعددة في المجتمع لأن النجاح بين يدينا ونحن نمتلك القوة لكي نعمل ونمتلك ما نتمناه . وعلى ذلك::: ♦يجب أن ننظر إلى الماضي على أنه كنز من الخبرات نستعملها بحكمة ونتعلم منها وننظر إلى المستقبل على انه الأمل في السعادة لأن الأمس هو حلم والغد رؤية لكن اليوم يجب أن نعيشه كما يجب أن نعيشه كما يجب ونهتم به أكثر. ♦والتنمية البشريه لا يشترط فيها سن فالإنسان يعيش وينمو إلى أن يلقي ربه للحصول على حياة أفضل والتدريب أيضا على استعمال الوقت بحكمة وتحسين العلاقات بالناس وتحديد الأهداف ومواجهة كل التحديات بشجاعة وتذكر أن : ☺ الظلام هو بداية النور . ☺ الضغوط هي بداية الراحة . ☺ الفشل هو بداية النجاح . فكر بطريقة إيجابية وتوقع أحسن ما في الحياة كما جاء في المقوله " تفاءلوا بالخير تجدوه " بدأ مفهوم التنميه البشريه يتضح عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية وخروج البلدان التي شاركت في الحرب مصدومة من الدمار البشري والاقتصادى الهائل وخاصة الدول الخاسرة. فبدأ بعدها تطور مفهوم التنميه الاقتصادية وواكبها ظهور التنميه البشريه لتحقيق سرعة الخروج من النفق المظلم الذي دخلت فيه بسبب الحروب. ومن هذا التاريخ بدأت الأمم المتحدة تنتهج سياسة التنمية البشرية مع الدول الفقيرة لمساعدتها في الخروج من حالة الفقر التي تعانى منها مثل ما قامت به مع كل من : بنجلاديش وباكستان وغانا وكولومبيا وكثير من الدول الأخرى. تطور مفهوم التنمية البشرية ليشمل مجالات عديدة منها : التنمية الإدارية والسياسية والثقافية، ويكون الإنسان هو القاسم المشترك في جميع المجالات السابقة. • التنمية البشرية هي منهج يهتم بتحسين الموارد والنوعية البشرية في المجتمع... ولهذا فتطور الأبنية : الإدارية والسياسية والثقافية له مردود على عملية التنمية الفردية من حيث تطوير انماط المهارات والقيم والمشاركة الفعالة للإنسان في عملية التنمية إلى جانب الانتفاع بها. وعلى هذا يمثل منهج التنمية البشرية الركيزه الاساسية التي يعتمد عليها المخططون وصانعو القرار لتهيئة الظروف الملائمة لإحداث التنمية الاجتماعية والاقتصادية. وبعد كل هذا يمكن إجمال القول أن التنميه البشريه هو المنهج الذي يهتم بتحسين نوعية الموارد البشريه في المجتمع وتحسين النوعية البشريه نفسها أهم عوامل التنميه البشرية 1.الأوضاع السكانية : الاستغلال المثل للموارد البشرية 2.الأوضاع السكنية : ارتفاع مستويات المعيشة وانخفاض الكثافة السكانية. 3.الأوضاع الصحية : تحسن مستويات الرعاية الصحية وانخفاض الوفيات وارتفاع معدلات الحياة. 4.أوضاع العمل : تطور تقسيم العمل وارتفاع المهارات الفنية والإدارية. 5.الأوضاع التقنية : استخدام التقنية وتوطينها 6.الأوضاع الإدارية : تطور أساليب الإدارة واعتماد أسلوب التخطيط. 7.الأوضاع الاجتماعية: نمو ثقافة العمل والإنجاز وتغير المفاهيم المقترنة ببعض المهن والحرف. 8.الأوضاع الطبقية :مرونة البناء الاجتماعى والمساواة الاجتماعية. 9.الأوضاع السياسية : عدم احتكار السلطة وتحقيق الديمقراطية. 10.الأوضاع النفسية٠ضرورة تهيئة المناخ النفسى العام والتشجيع على التنمية • أعلام التنميه البشرية : تشعب علم التنميه البشريه ليتضمن مجالات عديدة وكثيرة ولعل أبرز من ظهرت اسمائهم وبرقت في عالم التنميه البشريه 1.إبراهيم الفقي 2.عمرو خالد 3.طارق سويدان 4.إيهاب ماجد 5.أكرم رضا و غيرهم مفهوم التنميه البشرية: هناك تعاريف كثيرة لمفهوم التنميه البشرية, منها ما ورد في مقدمة الإعلان العالمي عن حق التنميه الذي اُعتمد ونشر في 4 كانون الأول/ 1986م, والذي يعتبر أن التنميه هي : “عملية اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية شاملة تستهدف التحسين المستمر لرفاهية السكان بأسرهم والأفراد جميعهم على أساس مشاركتهم، النشطة والحرة والهادفة, في التنميه وفى التوزيع العادل للفوائد الناجمة عنها”. ووفق هذا التعريف فإن الإنسان هو الموضوع الأساسي في التنميه البشريه , لذلك فقد كثرت الدراسات والمؤتمرات التي حاولت تحدد مفهوم التنميه البشريه ودراسة أبعادها ومكوناتها وأنواعها وغاياتها, كإشباع الحاجات المختلفة, ورفع مستوى المعيشة, ورفع مستوى التعليم, وتحسين نوعية حياة الإنسان السياسية والاقتصادية والاجتماعية …..إلخ. وبالمختصر فإن مفهوم التنميه البشريه يستند إلى الإنسان وتكون غايته الإنسان, فهدف التنميه البشريه هو تنمية الإنسان في مجتمع ما من كل النواحي: السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية والفكرية. وهذه التنميه يجب أن تكون: 1 ـ تنمية شاملة : بحيث تشمل كل مناحي الحياة في البلد النامي سواء السياسية منها والاقتصادية والاجتماعية والثقافية, وتشمل جميع المؤسسات الحكومية والخاصة والأهلية الموجودة فيه, وتشمل كذلك جميع سكان هذا البلد مهما اختلف جنسهم أو لونهم أو معتقدهم, وتشمل أيضاً كل فرد بذاته جسدياً ونفسياً وروحياً. فهي لا تترك أي ناحية في هذا البلد إلا وتعمل على تطويرها وتحسينها. 2 ـ تنمية متكاملة : تهتم بجميع الأفراد والجماعات والتجمعات والمجالات المختلفة والمؤسسات الحكومية والأهلية من ناحية تفاعلها مع بعضها, بحيث تكون غير متنافرة ولا متناقضة, ولا يمنع نمو أحدها نمو الآخر أو يعرقله. 3 ـ تنمية مستدامة : تسعى دائماً للأفضل, وتكون قابلة للاستمرار من وجهة نظر اقتصادية واجتماعية وسياسية وبيئية وثقافية. ومفهوم التنميه البشريه المستدامة يعتبر الإنسان فاعل أساسي في عملية التنميه وليس مجرد مستفيد من منتجات التنميه دون مشاركة نشيطة فاعلة. وقد انتشر مفهوم التنميه في قارتي آسيا وافريقيا خاصة, حيث اُستخدم بداية في المجال الاقتصادي ليدل على عملية إحداث مجموعة التغيرات الجذرية في مجتمع ما بهدف إكسابه القدرة على التطوير الذي يضمن تحسين حياة أفراده, وزيادة قدرته على الاستجابة للحاجات الأساسية والمتزايدة والمستحدثة لهؤلاء الأفراد. ثم انتقل مفهوم التنميه إلى السياسة فوصف بأنه عملية تغيير اجتماعي متعدد الجوانب غايته الوصول إلى مستوى الدول الصناعية, من حيث ايجاد نظم سياسية تعددية على شاكلة النظم الأوروبية. وفيما بعد تطور مفهوم التنميه وارتبط بالعديد من الحقول الأخرى, فالتنمية الثقافية والمعرفية تسعى لرفع مستوى الثقافة وتهدف إلى رقي الإنسان. والتنمية المجتمعية أو الاجتماعية تهدف إلى تطوير تفاعل أطراف المجتمع جميعاً : الفرد والجماعة والمؤسسات الاجتماعية الحكومية والأهلية. وكانت التنميه البيئية تسعى إلى الحفاظ على البيئة وترشيد استهلاك مواردها بصورة سليمة