الاختبار الأوّل في مادة اللغة العربية - السنة الرابعة متوسط



النّص:

1-حيّتـك في البـدو كلُّ الكائنات به الرّيح عازفة و الرّوض صفّاق

2-والحقل محتفل الأشجار من طرب تشدو وتهفـو به ورق وأوراق

3-والنّهر في جنبات السّـفح منبسط والماء في جنبات النّهر رقراق

4-وفي المزارع قطــعان منوعـة ضـأن ومَعـز وأبقـار وأنيـاق

5-والوحش سلوان في الغابات منطلق والطّير جذلان في الأوكار زقزاق

6-دع الحـواضر لا يغرُرك زُخرفُها فجـوّها قاتـم كالغـاز خنّـاق

7-عيش البـداوة نضيرٌ لا نظير له وجـوّها لعُضـال الدّاء تريـاق

8-انظر تجد خِـللَ الأكـواخ مائدة ( تميدُ) من فوقها بالرزق أطباق

9-مبسوطة لِبَـنِي الإنسـان مُطلَقة على يدٍ كلُـها بسـطٌ وإطـلاق

10-يا ربُّ شكرك حقٌ لستُ أجحدُه فما سـواك لهّـذا الخير خـلاّق

الشاعر: محمد العيد آل خلفية.

الأسئلــة:

أ)- البنـاء الفكـري : (06 نقاط).

1- اُذكر مظهرين لجمال البادية. 1ن

2- في القصيدة ذمٌّ لحياة المُدن بيّنهُ. 1ن

3- حدّد فكرة البيت العاشر. 1ن

4- اشرح ما يلي : ( الرّوض ، لا يغررك ، أجحد ). 3ن

ب)- البنـاء اللغـوي : (04 نقاط).

1- أعرب ما تحته خط في النّص: ( ك ، كل ). 2ن

2- استخرج من النّص خبرا تقدّم وجوبا، وبين السّبب. 1ن

3- بين وظيفة الجملة ما بين قوسين : ( تميدُ ) . 1ن

ج)- البنـاء الفـني: (02 نقطتان).

1- استخرج من البيت الأوّل استعارة، واشــرحها . 2ن

د)- الوضعية الإدماجية : ( 08 نقاط).

قال الشاعر : عيش البداوة نضيرٌ لا نظير له وجـوّها لعُضـال الدّاء تريـاق

زرت بلدة ريفية أعجبتك مناظرها الطّبيعيّة، ولاشكّ أنها تركت في نفسك أثرا إيجابيا، صف ذلك في فقرة لا تقلُّ عن عشرة أسطر، مبرزا شعورك اتجاه الزيارة، وموظفا استعارة .



بالتوفيق. ​