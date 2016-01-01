مبارك يامرام ليليا عليك

رد: هذا هو حبيبى



السلام عليكم اخي متير

انت من كنت ترع شعار الاخوة لا اظن انك انسحبت من المنتدى لمجرد سوء فهم فاين الاخوة التي كنت تنادي بها وانا اعلم انك تقرأ ردودنا وانا مريضة لا اقوى على الرد وفقط دخلت من اجل ترك رسالة لك

اتمنى ان تعود لسابق عهدك كتابة المواضيع والرد على الاخوة كان سوء فهم وانتهى الموضوع ولا تحكم على الاخ اسحاق ولا علينا كلنا من اجل كلمة واحدة او شخص واحد

انت قلت كلنا اخوة اذن ننتظر عودتك





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