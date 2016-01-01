مبارك يامرام ليليا عليك

الموضوع في 'منتدى الترحيب ومناسبات الأعضاء' نشر بواسطة (منير), ‏26 ديسمبر 2016 على 15:20.

  1. (منير)

    (منير) :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏3 سبتمبر 2016
    المشاركات:
    627
    الإعجابات المتلقاة:
    1,293
    بسم الله الرحمن الرحيم
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    مبارك يامرام ليليا عليك
    عفوا يامشرفتى
    قد تتسألني..
    عن سبب التهنئة.
    حقا وعدلا وصدقا
    ليس هى مناسبة أعياد السنة الميلادية.
    ولاحتى ذكرى مولد خير البرية.
    لكن.
    هى تهنئة لذاك الموقف الذى كان له آثارا وانطباعا طيبا وحسنا وجميلا.
    هى تهنئة لذاك القلب السليم .والذى يستشعر مشاعر وأحاسيس الاخرين.
    حينما يتعرضون لشيء قد لايكون في الحسبان أو يكون متوقعا أو منتظرا.
    شيء رهيب.وغريب.وعجيب.
    حينما وقع ماوقع ولم يكن متوقعا أن يقع
    فيما قد وقع.
    فيبقى في الأخير واقع لامناص منه
    سيدتى المشرفة اشكرك شكر الشاكرين
    على تعاملك الأخير
    رغم اننى لم أفكر بالانسحاب.
    لكن
    تريتت وبعدها ارتأيت أن اتواصل هنا
    وفى إطار محدود....
    وأنا من الشاكرين للشدائد التى كانت تغمرنى بريق.
    جزاها الله كل مكرومة.
    فإنى عرفت منها اخى ..
    من الذى يدعى بأنه مشرفى...
    سيدتى مرام كلى أمل أن تكونى فى تمام الصحة والعافية.
    وكل التقدير والاحترام لك
    وكل لحظة وثانية ودقيقة وساعة ويوم واسبوع وشهر وعام وانت إلى الله أقرب
    وإليه ارهب
    ومتعة برضاء والدتك أم ليليا
    ومتع الجميع برضاه.
    دمت سيدتى المشرفة بود
     
    (منير), ‏26 ديسمبر 2016 على 15:20
    (منير), ‏26 ديسمبر 2016 على 15:20
    #1
    yaso ياسمين معجب بهذا.
  2. yaso ياسمين

    yaso ياسمين
    :: مشرفة ::
    منتدى المرحلة الثانوية
    منتدى الترحيب ومناسبات الأعضاء

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    المشاركات:
    3,446
    الإعجابات المتلقاة:
    7,630
    الإقامة:
    جزر القمر
    السلام عليكم
    الاخت ليليا انسانة جيبة
    و حنا كلنا اخوة
    وان شاء الله يزول سوء التفاهم
     
    yaso ياسمين, ‏26 ديسمبر 2016 على 15:24
    yaso ياسمين, ‏26 ديسمبر 2016 على 15:24
    #2
    (منير) معجب بهذا.
  3. (منير)

    (منير) :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏3 سبتمبر 2016
    المشاركات:
    627
    الإعجابات المتلقاة:
    1,293
    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    سيدتى المشرفة ياسمين اشكرك جزيل الشكر والعرفان والامتنان على تفاعلك
    وان كان الحدث قد ولى مدبرا ...
    ليس هناك سوء تفاهم
    ولكن
    كل مافى الأمر انى قد وقفت وقفة ذل
    وهوان.
    بعدما كنت ولازلت عزيزا ولاازكى نفسى على الله..
    مرة أخرى شكرى موصول لك يامشرفتى ياسمين بدون انقطاع.
    على تفاعلك.
     
    (منير), ‏26 ديسمبر 2016 على 15:44
    (منير), ‏26 ديسمبر 2016 على 15:44
    #3