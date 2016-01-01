بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مبارك يامرام ليليا عليك عفوا يامشرفتى قد تتسألني.. عن سبب التهنئة. حقا وعدلا وصدقا ليس هى مناسبة أعياد السنة الميلادية. ولاحتى ذكرى مولد خير البرية. لكن. هى تهنئة لذاك الموقف الذى كان له آثارا وانطباعا طيبا وحسنا وجميلا. هى تهنئة لذاك القلب السليم .والذى يستشعر مشاعر وأحاسيس الاخرين. حينما يتعرضون لشيء قد لايكون في الحسبان أو يكون متوقعا أو منتظرا. شيء رهيب.وغريب.وعجيب. حينما وقع ماوقع ولم يكن متوقعا أن يقع فيما قد وقع. فيبقى في الأخير واقع لامناص منه سيدتى المشرفة اشكرك شكر الشاكرين على تعاملك الأخير رغم اننى لم أفكر بالانسحاب. لكن تريتت وبعدها ارتأيت أن اتواصل هنا وفى إطار محدود.... وأنا من الشاكرين للشدائد التى كانت تغمرنى بريق. جزاها الله كل مكرومة. فإنى عرفت منها اخى .. من الذى يدعى بأنه مشرفى... سيدتى مرام كلى أمل أن تكونى فى تمام الصحة والعافية. وكل التقدير والاحترام لك وكل لحظة وثانية ودقيقة وساعة ويوم واسبوع وشهر وعام وانت إلى الله أقرب وإليه ارهب ومتعة برضاء والدتك أم ليليا ومتع الجميع برضاه. دمت سيدتى المشرفة بود