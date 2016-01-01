السلام عليكم قال إبن القيم رحمه الله تعالى دلت الآية على وجوب محاسبة النفس .فيقول تعالى /لينظر أحدكم ما قدم ليوم القيامة من أعمال الصالحات التى تنجيه أم من السيئات التى توبقه /إغاثة اللهفان قال ،الماوردي محاسبة النفس أن يتصفح الإنسان في ليلة ما صدر من أفعاله نهاره فإن كان محمودا أمضاه و أتبعه بما شاكله و ضاهاه وإن كان مدموما إستدركه إن أمكن و إنتهى عن مثله في المستقبل /أدب الدنيا و الدين/ محاسبة النفس نوعان نوع قبل العمل ونوع بعده فإما الأول فهو أن يقف عند أول همة و إرادته فينظر هل العمل موافق لكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة و السلام أما النوع الثاني فهو محاسبة النفس بعد العمل وهو ثلاثة أنواع الأول محاسبتها على طاعة قصرت فيه من حق الله تعالى فلم توقعها على الوجه الذى ينبغي وهو حق الله في الطاعة النصحة لله متابعة لمنهجه رسول صل عليه وسلم أن يحاسب نفسه على كل عمل كان تركه خيرا من فعله أن يحاسب نفس على المباح أو متعداد لم يفعله قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه /حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا و زينوا أعمالكم قبل أن تزنوا فإنه أهون عليكم في الحساب غدا