حاجة تعلمتها من والديك

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

هالاو ايفري وان

سالوووو ثو الموند

ان شاء الله تكونو كامل لاباس وكامل غاية .

اليوم راني معاكم في موضوع جديد وان شاء الله يعجبكم .

بلاما نطول عليكم .ندعيلكم السع بحاجة مليحة ونبدا موضوعي .

الله يرضى عليكم أجمعين

الله يحقق امانيكم .

اللي حاب ينجح الله يوصلو

واللي حاب يتزوج الله يسخرلو .

واللي حاب لاولاد الله يرزقوا

واللي حابةتتخطب (علابالي باللي تعجبكم هادي الماويات ) الله يبعتلك وليد الحلال .

قولوااا آمين يا رب

المهم نفوتوا لموضوعنا اللي هوا باين من عنوانوا .علابالي باللي ڨاع تحبوا والديكم وكاين منكم اللي مدايرنيهم قدوة في حياتكم .جيتكم اليوم بسؤال

اللي هوا واش الحاجة اللي تعلمتوها من والديكم ..

نبدا عن نفسي. الحاجة اللي تعلمتها من بابا هي المثابرة والاجتهاد .

والحاجة اللي تعلمتها من يما هي نقاء القلب .

ربي يحفظلنا والدينا ووالديكم .وربي يرحم جميع اللي ماتوا .

شاركونا يا لماوين .دمتم بسلام

كانت معكم #فتاة حساسة

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