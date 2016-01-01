اضرار العادة السريه عند النساء

تعد العادة السرية من أخطر العادات التي قد تتعرض لها أي سيدة تعني الوصول إلى حالة من النشوة دون اتمام المعاشرة الزوجية عن طريق ما يعرف بالاستمناء أو فرط الاعضاء التناسلية تكون بمعزل عن الناس تقول الدكتورة هبة قطب استاذ الصحة الجنسية بأنها عبارة عن عملية حيوية يتم اجراءها على عدة مراحل فعالة و متدرجة داخل الجسم تبدأ بمرحلة التنبيه الحسي اما ان تكون تلقائية أو بسبب مثير حسي كمشاهدة المواقع على الانترنت أو التعرض لموقف حسي تلجأ إليها السيدة بالبداية كجانب من التسلية إلى أن يصل الأمر حد الإدمان ، يحدث هناك جانب من الاستسلام للانفعالات العصبية و القلق النفسي و الشعور بالإحباط بالطبع يترتب على تلك الفعل عدد من الأضرار الصحية على صحة الفتيات





اضرار العادة السرية عند النساء : تعتبر العادة السرية ضارة بحد ذاتها بمعني أنها تلحق ضرر للممارس لها بسبب ارغامه لنفسه بتكررها من اجل الوصول إلى حالة من النشوة مما تتسبب في اضرار كبيرة لكلًا من الجهاز العصبي و الجهاز التناسلي و الإرهاق الشديد في معظم الحالات تتم العادة السرية بمعدل ثلاث مرات اسبوعيًا يبذل فيها الشخص مجهود كبير من أجل الوصول لاستمتاع اكبر ما يتم بذلة في اثناء الممارسة الزوجية نفسها لا تصل العادة السرية بالشخص إلى الإشباع الحقيقي و يلجأ الشخص الممارس لها إلى ادمان تلك العادة خصوصًا في حالات الفراغ او عدم شغل النفس بالمفيد لها بشكل عام تكون الاضرار في التالي:





– عدوى الجهاز التناسلي بسبب ادخال مواد غريبة بالعضو التناسلي .

– قد يتسبب بجرح الغشاء المخاطي المهبلي .

– العجز الجنسي أو عدم القدرة الجنسية لا يلاحظ عند السيدات كثيرًا و لكنه يعرف بصورة البرود الجنسي.

– الإنهاك و الضعف العام لاسيما انهاك الاجهزة العصبية و العضلية مع الوقت يحدث آلام الظهر و بسبب الضغط على منطقة الظهر بقوة و ايضًا آلام الحوض و الركبتين .

– ضعف التركيز و الشتات الذهني .

– مع ادمان العادة تستمر الفتاة بالممارسة بعد الزواج مما يترتب عليه مشاكل في المعاشرة الزوجية .

– الألأم النفسية و القلق بسبب ممارسة فعل مخالف للدين .

– تعطيل النوم و عدم القدرة على النوم محدثة اضطرابات بالنوم .

– هناك عدد من الاضرار الخاطئة كضعف النظر و العقم ليس هناك علميًا ما يؤكد حدوث مثل ذلك .







كيفية التخلص من العادة السرية :

تلجأ السيدات لتلك العادة نتيجة لوجود الفراغ يقول شيخ الاسلام ابن تيمية إذا لم تشغل نفسك بالحق شغلتك بالباطل لذلك هناك عدد من الممارسات السليمة لتخلص من تلك العادة السيئة و المحرمة دينًا .





– الالتزام بمواعيد الصلاة فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء و المنكر.

– الالتزام بذكر الله و الأذكار اليومية و قراءة الورد اليومي من القرآن الكريم .

– ممارسة التمارين الرياضية لاسيما الصباحية و التمارين الهوائية كالجري و المشي لإخراج و تفريغ طاقة الجسم.

– بعد 21 يومًا عن التوقف عن تلك العادة تجد نفسك في غاية التركيز و سوف تتحسن الوظائف الادراكية لديك .

– سوف تتحسن الانتاجية و يكثر وقت العمل و الانجاز .

– الابتعاد عن المؤثرات الحسية كمواقع الانترنت أو التعرض للمواقف الحسية .

– شغل الفراغ بالأعمال النافعة كالأعمال المنزلية أو الاعمال اليدوية و تعلم مهارات جديدة .

– الابتعاد عن الاطعمة الحارة و المثيرة للشهوة كالمأكولات البحرية و الاكلات الحريفة و الزنجبيل .

– عدم الاختلاء بالنفس كثيرًا ترك المجال للحياة الاجتماعية و النشاطات الاجتماعية بعيدًا عن الحياة السرية .





ليست العادة السرية من اضر العادات على الصحية العصبية و الجنسية فحسب بل أنها من المحرمات التي يجب الابتعاد عنها و تذكر دائمًا قول الله تعالى ” وَاَلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ “ سورة المؤمنون.