موضوع قابل للنقاش

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الموضوع في 'منتدى الحوار والنقاش الهادف [ مقالات حـصرية ]' نشر بواسطة Abd Ellatif erti, ‏27 ديسمبر 2016 على 09:33.

  1. Abd Ellatif erti

    Abd Ellatif erti :: عضو منتسِب ::

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    السلام عليكم

    لا يخلو كل شخص منا من الاخطاء فبعضنا يكون راض عن نفسة والبعض الاخر غير راض ....بعضنا يأخذ بالنصيحة وبعضنا لايأخذ بها لأسباب شخصية ..

    وكذالك لكل شخص منا اطباع واساليب يمارسها في حياتة اليومية . قد تكون اساليب ايجابية وقد تكون سلبية .


    البعض منا يكون صادق مع نفسة والبعض الاخر يحاول ان يخبي بعض الامور الي تحصل او يحاول تجاهلها .


    الى كل شخص صريح ارجوا المشاركة

    فكرة الموضوع او المضمون


    هو؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟


    1. هل اخطأت يوما في حياتك ولماذ اخطأت .هل كان هناك من ينصحك
    2.ما هي الاطباع التي تمتلكها السلبية والايجابية
    3. هل انت صادق مع نفسك في كل شي
     
    miss victoria و الامين محمد معجبون بهذا.
    Abd Ellatif erti, ‏27 ديسمبر 2016 على 09:33
    #1
  2. الامين محمد

    الامين محمد
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    الامين محمد, ‏27 ديسمبر 2016 على 17:07
    #2
  3. miss victoria

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    miss victoria, ‏27 ديسمبر 2016 على 17:44
    #3