موضوع قابل للنقاش

السلام عليكم لا يخلو كل شخص منا من الاخطاء فبعضنا يكون راض عن نفسة والبعض الاخر غير راض ....بعضنا يأخذ بالنصيحة وبعضنا لايأخذ بها لأسباب شخصية .. وكذالك لكل شخص منا اطباع واساليب يمارسها في حياتة اليومية . قد تكون اساليب ايجابية وقد تكون سلبية . البعض منا يكون صادق مع نفسة والبعض الاخر يحاول ان يخبي بعض الامور الي تحصل او يحاول تجاهلها . الى كل شخص صريح ارجوا المشاركة فكرة الموضوع او المضمون هو؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ 1. هل اخطأت يوما في حياتك ولماذ اخطأت .هل كان هناك من ينصحك 2.ما هي الاطباع التي تمتلكها السلبية والايجابية 3. هل انت صادق مع نفسك في كل شي