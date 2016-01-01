موضوع قابل للنقاش

السلام عليكم

و عليكم السلام

لا يخلو كل شخص منا من الاخطاء فبعضنا يكون راض عن نفسة والبعض الاخر غير راض ....بعضنا يأخذ بالنصيحة وبعضنا لايأخذ بها لأسباب شخصية ..



وكذالك لكل شخص منا اطباع واساليب يمارسها في حياتة اليومية . قد تكون اساليب ايجابية وقد تكون سلبية .





البعض منا يكون صادق مع نفسة والبعض الاخر يحاول ان يخبي بعض الامور الي تحصل او يحاول تجاهلها .





الى كل شخص صريح ارجوا المشاركة



فكرة الموضوع او المضمون





هو؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟





1. هل اخطأت يوما في حياتك ولماذ اخطأت .هل كان هناك من ينصحك

بالتاكيد اخطات رفي حياتي و ليس هناك انسان خالي من الاخطاء و من الخطا نتعلم و نتقدم خطوة الى الامام

وقد اخطات لسبب عنادي و عدم سماع الكلام و النصائح في تلك اللحظة و قد كان لي درسا تعلمت منه

2.ما هي الاطباع التي تمتلكها السلبية والايجابية

السلبية هي اني غير مبالية و الاشياء المهمة عندي ما عندهاش قيمة

و الايجابيات هي اني منشدش الحقد و نتسامح من قلبي

3. هل انت صادق مع نفسك في كل شي

احيانا فقط ​