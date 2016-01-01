شجرة المنتدى

الموضوع في 'منتدى قعدات ناس اللمة' نشر بواسطة Abd Ellatif erti, ‏27 ديسمبر 2016 على 09:57.

  1. Abd Ellatif erti

    Abd Ellatif erti :: عضو منتسِب ::

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    وهى ان كل عضو يختار المكان اللى يعجبه فى الشجرة ويملىء الفراغ باسمه ويقوم بعمل
    نسخ للشجرة ويكون نظام الكتابة توسط وهكذااااااااااااا حتى تكتمل الشجرة لكل اعضاء المنتدي
    عجبتني قلت لازم نعمل لينا واحدة
    الطريقة:

    العضو الاول يسوي كوبي للشجرة و يكتب اسمه فى اى مكان يعجبه

    العضو التانى يسوي كوبى للشجرة من العضو اللي قبله و يسجل اسمه
    (Abd Ellatif)
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    Abd Ellatif erti, ‏27 ديسمبر 2016 على 09:57
    #1
  2. عآشقة الجنة

    عآشقة الجنة :: عضو مَلكِي ::

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    (Abd Ellatif)
    (عآشقة الجنة) (.......)
    (..........) (.....) (......... ...)
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    عآشقة الجنة, ‏27 ديسمبر 2016 على 09:59
    #2
  3. محمد إسلام‘

    محمد إسلام‘ :: عضو مُشارك ::

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    مع أنّ الموضوع رايح يتقفل و لكن ماعليش ندير بلاصة ههه
    (Abd Ellatif)
    (عآشقة الجنة) (محمد إسلام‘)
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    محمد إسلام‘, ‏27 ديسمبر 2016 على 10:24
    #3