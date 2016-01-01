شجرة المنتدى

وهى ان كل عضو يختار المكان اللى يعجبه فى الشجرة ويملىء الفراغ باسمه ويقوم بعمل نسخ للشجرة ويكون نظام الكتابة توسط وهكذااااااااااااا حتى تكتمل الشجرة لكل اعضاء المنتدي عجبتني قلت لازم نعمل لينا واحدة الطريقة: العضو الاول يسوي كوبي للشجرة و يكتب اسمه فى اى مكان يعجبه العضو التانى يسوي كوبى للشجرة من العضو اللي قبله و يسجل اسمه (Abd Ellatif) (........) (.......) (..........) (.....) (......... ...) (......... ...) (.............)(...........)(............) (........)(............)(.............)(.......... ...)(...........)(........) (......... ...) (................)(.......................)(...... ...........)(......... ...) (......... ...) (......................)(....................)(... .........)(.................)(......... ...) (............) (...................)(................)(.......... ......)(............)(.............)(...........) (.................)(...................)(..........) (................)(...............)(...........) (................)(.......................)(...... ................)(.............)(.............) (.......................)(......................)( ......................)(................) (......................)(........................) (........................) (....................)(.............. ......) (...............)(................) (............)(.............) (............)(.............) (..............)(...............) (..............)(...............) (................)(.................) (................)(.................) (................)(.................) (.........)(.........)(..........)(.........) (...........)(...........)(..........)(........... .) (............)(...........)(.............)(....... .... ....) (.............)(...............)(............)(... .... ..........) (......... ...)(......... ...)(......... ...)(......... ...) (......... ...)