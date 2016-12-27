مأساة كتاب

الموضوع في 'منتدى بـوح الـقلم الحـر [ كـتابات حـصرية ]' نشر بواسطة حلم كبير, ‏27 ديسمبر 2016.

  1. حلم كبير

    حلم كبير :: عضو منتسِب ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏24 ديسمبر 2016
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    مأساة كتاب


    [​IMG]
    هناك وضعت بين الرفوف واقفا
    أف .... سقطت


    ضللت هناك لأخر الأسبوع ... لا بل لأخر العام على الأرض ساقطا

    الكل مر من هنا ورمقني بنظرات وتركوني ساقطا

    سلطان الزمان أنا ومحترف أنا بي مليون عالم عارف

    تتركوني على الأرض مهزئا ساقطا؟؟
    [​IMG]
    رويت الأساطير ...... وقصص الجهاد المرير


    رويت حكاية العشاق ...... وبي للأمراض ألف ترياق

    للأطفال عندي نصيب ....... بين صفحاتي أهات كل غريب
    بي المقفع والبرياني وأبو الطيب المتنبي

    والإبراهيمي ونزار قباني

    وابن سيناء

    وكريستوف كولومبس

    والقرضاوي والحديث النبوي

    ........ وأخرون ستعرفهم ما إن تتصفحني


    [​IMG]
    وترمقوني بنظرات وتتركوني مثقلا ساقطا؟؟؟


    إنها اللعنة أو قرار أصدرتموه ضدي مجحفا

    الكل مل بداخلي القراءة ........ وهب إلى لعب الشطرنج و الطابة

    مللت أنا الغبار يكسوني ........ واشتقت إلى يد أو أيادي تقلبني

    أخبروني بحقكم أين ذهب القراء ......... لما نلت منهم طول الجفاء

    لقد خلقت لهذا الهدف ......... ولم أخلق بمحض الصدف

    فعلي بالدعاء والصبر ........... عل السنين تمحو هذا الأمر
    [​IMG]

    ويعود الي أحبائي ولا يتركوني متلفا
    الى ذلك الحين سأضل على الأرض منتظرا ساقطا
    وتذكرو أحبائي خير جليس في الأنام كتاب

    حلم كبير (y)

     
    فارس البوح و حكاية قمر معجبون بهذا.
    حلم كبير, ‏27 ديسمبر 2016
    #1
  2. حلم كبير

    حلم كبير :: عضو منتسِب ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏24 ديسمبر 2016
    المشاركات:
    29
    الإعجابات المتلقاة:
    24
    نقاط الجوائز:
    3
    الإقامة:
    فرنسا
    لا يوجد ولا رد الهذه الدرجة محاولتي الاولى فاشلة
    على كل مشكورون على الاقل على القراءة
    حلم كبير(y)
     
    التعديل الأخير: ‏30 ديسمبر 2016 على 13:42
    فارس البوح و حكاية قمر معجبون بهذا.
    حلم كبير, ‏30 ديسمبر 2016 على 13:31
    #2
  3. حكاية قمر

    حكاية قمر
    :: مشرفة ::
    أقسام الأدب والثقافة     طاقم المشرفات

    تاريخ التسجيل:
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    أنثى
    الإقامة:
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    السلام عليكم
    نعتذر عن التأخر في الاعتماد لم ألحظ وجوده
    أما حرفك فهو أنيق وموضوعه جد راقي بوركت
     
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    حكاية قمر, ‏30 ديسمبر 2016 على 18:42
    #3
  4. حلم كبير

    حلم كبير :: عضو منتسِب ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏24 ديسمبر 2016
    المشاركات:
    29
    الإعجابات المتلقاة:
    24
    نقاط الجوائز:
    3
    الإقامة:
    فرنسا
    السلام عليكي أختي الفاضلة أنا جدبد هنا ولم أتعود بعد على جو المنتدى فاعذريني
    مروركي وردكي شرفاني
    تقبلي تحياتي الخالصة
    حلم كبير(y)
     
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    حلم كبير, ‏30 ديسمبر 2016 على 18:56
    #4
  5. فارس البوح

    فارس البوح :: عضو مُشارك ::

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    صدقتَ أخي الكريم حلم كبير...
    "وخير جليس في الأنام الكتاب"
    //
    سُررت بالتواجد هنا.. وراق لي حرفكَ الجميل..
    وصفٌ موفّق لفضل الكتاب وفوائده..
    وإشارة لطيفة لما يعانيه.. من هجران القراء..
    أشجّعكَ بقوّة.. أخي للاستمرار في الكتابة..
    في انتظار جديدكَ.. لكَ منّي كلّ التقدير والاحترام..
    تحياتي يا فاضل.
     
    حلم كبير معجب بهذا.
    فارس البوح, ‏31 ديسمبر 2016 على 12:49
    #5
  6. ملامح شاعر

    ملامح شاعر
    :: مرشح للإشراف ::
    منتدى بـوح الـقلم الحـر     طاقم المرشحين للإشراف

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    الإعجابات المتلقاة:
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    نقاط الجوائز:
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    هي مأساة أمة أمة اقرأ لم تعد تقرأ
    امسينا نزين به المكاتب والرفوف
    كتبت فابدعت ووصفت فاتقنت
    حروف تملئها الرقه والجمال
    دمت مبدع أخي الكريم
     
    حلم كبير معجب بهذا.
    ملامح شاعر, ‏31 ديسمبر 2016 على 17:32
    #6
  7. حلم كبير

    حلم كبير :: عضو منتسِب ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏24 ديسمبر 2016
    المشاركات:
    29
    الإعجابات المتلقاة:
    24
    نقاط الجوائز:
    3
    الإقامة:
    فرنسا
    أخي فارس البوح شرف لي أن تمر من هنا وتروح وتجئ بين أسطري
    شكرا على التشجيع
    حلم كبير(y)
     
    حلم كبير, ‏5 جانفي 2017 على 13:32
    #7

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