مأساة كتاب ​

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هناك وضعت بين الرفوف واقفا​

أف .... سقطت​



ضللت هناك لأخر الأسبوع ... لا بل لأخر العام على الأرض ساقطا



الكل مر من هنا ورمقني بنظرات وتركوني ساقطا



سلطان الزمان أنا ومحترف أنا بي مليون عالم عارف



تتركوني على الأرض مهزئا ساقطا؟؟



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رويت الأساطير ...... وقصص الجهاد المرير​



رويت حكاية العشاق ...... وبي للأمراض ألف ترياق



للأطفال عندي نصيب ....... بين صفحاتي أهات كل غريب​

بي المقفع والبرياني وأبو الطيب المتنبي​

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والإبراهيمي ونزار قباني ​

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وابن سيناء ​

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وكريستوف كولومبس ​

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والقرضاوي والحديث النبوي ​

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........ وأخرون ستعرفهم ما إن تتصفحني​





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وترمقوني بنظرات وتتركوني مثقلا ساقطا؟؟؟​



إنها اللعنة أو قرار أصدرتموه ضدي مجحفا



الكل مل بداخلي القراءة ........ وهب إلى لعب الشطرنج و الطابة



مللت أنا الغبار يكسوني ........ واشتقت إلى يد أو أيادي تقلبني



أخبروني بحقكم أين ذهب القراء ......... لما نلت منهم طول الجفاء



لقد خلقت لهذا الهدف ......... ولم أخلق بمحض الصدف



فعلي بالدعاء والصبر ........... عل السنين تمحو هذا الأمر

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ويعود الي أحبائي ولا يتركوني متلفا​

الى ذلك الحين سأضل على الأرض منتظرا ساقطا

وتذكرو أحبائي خير جليس في الأنام كتاب

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حلم كبير ​

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