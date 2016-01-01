دعاء يحول حياتك الى جنة باذن الله

من قال مستحيل قلت جرب كل من قرأ هذا الدعاء هناك ملك يقول ولك مثل أجره إقرأ هذا الدعاء إن شاء الله الله بيسر أموركم كلها لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله العلي العظيم لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين واشفي مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات و للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد و آلهِ الطيبين الطاهرين وسلم . اللهم ارزقني حسن الخاتمة اللهم ارزقني الموت وأنا ساجد لك يا أرحم الراحمين اللهم ثبتني عند سؤال الملكين اللهم اجعل قبري روضة من رياض الجنة ولا تجعله حفرة من حفر النار اللهم إني أعوذ بك من فتن الدنيا اللهم قوي إيماننا ووحد كلمتنا وانصرنا على أعدائك أعداء الدين اللهم شتت شملهم واجعل الدائرة عليهم اللهم ارحم آبائنا وأمهاتنا واغفر لهما وتجاوز عن سيئاتهما وأدخلهم فسيح جناتك من فضلك الدعاء للراسل حتى تقول لك الملائكة ولك بالمثل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا تغلقها فتحرم ثوابها وثواب كل من يقولها بإذن الله تخيل لو قمت بنشرها ورددها العشرات من الناس بسببك قل : إذا ضاقت بك الدنيا فلا تقل : يارب عندي هم كبير ...... ولكن قل: يا هم لي رب كبير طريقة تجعلك تصـلي آلصلاة فى موعدهآ فقط تخيل أنك تسمع الآذان للمرة الأخيرة في حياتك ربما آلله يناديك للصلاة لآخر مرة