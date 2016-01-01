عيد ميلاد طفلي رمزي

ما شاء الله تبارك الله عقبال لألف سنة

كلها صحة و عافية و صلاح

و الله أمير ربي يحفظه و يبارك لك فيك و يجعله صالحا عاملا تقيا

من اهل الخير و فال خير و يكون لك تاج و لأمته معينا

و تكون ليه سند و ربي يبارك لك في عمرك حتى تربي اولاد اولاده يا رب



و الله فرحت كي شفتك فرحان خويا محمد