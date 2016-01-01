عيد ميلاد طفلي رمزي

الموضوع في 'منتدى الترحيب ومناسبات الأعضاء' نشر بواسطة MOHAMED LAMINE7, 27 ديسمبر 2016 على 13:01.
ما شاء الله تبارك الله عقبال لألف سنة
كلها صحة و عافية و صلاح
و الله أمير ربي يحفظه و يبارك لك فيك و يجعله صالحا عاملا تقيا
من اهل الخير و فال خير و يكون لك تاج و لأمته معينا
و تكون ليه سند و ربي يبارك لك في عمرك حتى تربي اولاد اولاده يا رب
و الله فرحت كي شفتك فرحان خويا محمد
يا عمري على حلاوتو ، يتربى في عزكم و تشوفوه راجل و عالم من العلماء ،إن شاء الله .
ألف مبروك و عيد ميلاد للحلو رمزي ،إن شاء الله ينعاد عليه أعوما مديدة
قبلاتي للكتكوت رمزي.
الله يبارك فيك خويا الامين محمد
ربي يحفظ ابنائنا وابنائكم وجميع ابناء المسلمين
ونتمنى من الله ان يفرج عن ابنائنا في سورية وسائر البلاد العربية
شكرا جزيلا
شكرا اختنا الكريمة وان شاء الله تكون حياته في طاعة الله
حفظكم الله وحفظ الله ابناء المسلمين ان شاء الله
الله يبارك مشاء الله تبارك الرحمان
قمر مشاء الله ربي يحفظهولك و ان شاء الله يكون من الذرية الصالحة
اسأل الله ان يطيل في عمره و ان يكبر في طاعة الرحمان
كل عام و هو بخير
جزاكم الله كل خير اختنا وبارك الله فيك
هدا ما نتمناه من الله
ان يكبر في طاعته
كل عام ورمزي بألف خير
يتربى في عزكم ان شاء الله
عيد ميلاد سعيد رموز
الف شكر
جزاكم الله كل خير
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