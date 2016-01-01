عيد ميلاد طفلي رمزي

الموضوع في 'منتدى الترحيب ومناسبات الأعضاء' نشر بواسطة MOHAMED LAMINE7, ‏27 ديسمبر 2016 على 13:01.

  1. MOHAMED LAMINE7

    MOHAMED LAMINE7 :: عضو متألق ::

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    الامين محمد, عاشقة الإحسان و (منير) معجبون بهذا.
    MOHAMED LAMINE7, ‏27 ديسمبر 2016 على 13:01
    #1
  2. الامين محمد

    الامين محمد
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    ألـــمـــــــانـــــيـــــا
    ما شاء الله تبارك الله عقبال لألف سنة
    كلها صحة و عافية و صلاح
    و الله أمير ربي يحفظه و يبارك لك فيك و يجعله صالحا عاملا تقيا
    من اهل الخير و فال خير و يكون لك تاج و لأمته معينا
    و تكون ليه سند و ربي يبارك لك في عمرك حتى تربي اولاد اولاده يا رب

    و الله فرحت كي شفتك فرحان خويا محمد
     
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    الامين محمد, ‏27 ديسمبر 2016 على 13:12
    #2
  3. عاشقة الإحسان

    عاشقة الإحسان :: عضو مُتميز ::

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    يا عمري على حلاوتو ، يتربى في عزكم و تشوفوه راجل و عالم من العلماء ،إن شاء الله .

    ألف مبروك و عيد ميلاد للحلو رمزي ،إن شاء الله ينعاد عليه أعوما مديدة

    قبلاتي للكتكوت رمزي.
     
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    عاشقة الإحسان, ‏27 ديسمبر 2016 على 13:14
    #3
  4. MOHAMED LAMINE7

    MOHAMED LAMINE7 :: عضو متألق ::

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    الله يبارك فيك خويا الامين محمد
    ربي يحفظ ابنائنا وابنائكم وجميع ابناء المسلمين
    ونتمنى من الله ان يفرج عن ابنائنا في سورية وسائر البلاد العربية
    شكرا جزيلا
     
    MOHAMED LAMINE7, ‏27 ديسمبر 2016 على 13:19
    #4
  5. MOHAMED LAMINE7

    MOHAMED LAMINE7 :: عضو متألق ::

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    شكرا اختنا الكريمة وان شاء الله تكون حياته في طاعة الله
    حفظكم الله وحفظ الله ابناء المسلمين ان شاء الله
     
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    MOHAMED LAMINE7, ‏27 ديسمبر 2016 على 13:20
    #5
  6. عآشقة الجنة

    عآشقة الجنة :: عضو مَلكِي ::

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    الله يبارك مشاء الله تبارك الرحمان
    قمر مشاء الله ربي يحفظهولك و ان شاء الله يكون من الذرية الصالحة
    اسأل الله ان يطيل في عمره و ان يكبر في طاعة الرحمان
    كل عام و هو بخير
     
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    عآشقة الجنة, ‏27 ديسمبر 2016 على 13:29
    #6
  7. MOHAMED LAMINE7

    MOHAMED LAMINE7 :: عضو متألق ::

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    جزاكم الله كل خير اختنا وبارك الله فيك
    هدا ما نتمناه من الله
    ان يكبر في طاعته
     
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    MOHAMED LAMINE7, ‏27 ديسمبر 2016 على 13:32
    #7
  8. عبير الغرام

    عبير الغرام :: عضو مُتميز ::

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    كل عام ورمزي بألف خير
    يتربى في عزكم ان شاء الله
    عيد ميلاد سعيد رموز
     
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    عبير الغرام, ‏27 ديسمبر 2016 على 14:22
    #8
  9. MOHAMED LAMINE7

    MOHAMED LAMINE7 :: عضو متألق ::

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    الف شكر
    جزاكم الله كل خير
     
    MOHAMED LAMINE7, ‏27 ديسمبر 2016 على 14:48
    #9