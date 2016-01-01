الفرض للفصل الثاني لمادة العلوم الطبيعية للسنة الرابعة متوسط

الموضوع في 'منتدى سنة رابعة متوسط' نشر بواسطة NOUREDDINE 31, ‏27 ديسمبر 2016 على 13:38.

  1. NOUREDDINE 31

    NOUREDDINE 31
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    التمرين الاول
    لنبات التين الشوكي القدرة على العيش في ظروف مختلفة .
    الوثيقة التالية تمثل صورة لهذا النبات .
    1) ماذا تمثل الأشواك في هذا النبات ؟
    2) ما هي أهمية هذه الأشواك ؟
    3) ما هو دور الساق في هذا النبات ؟


    الوضعية الإدماجية
    إبتداءً من شهر ديسمبر وحتى شهر ماي تضع أنثى سمك القد ( la morue ) في مياه البحار سنويا ما يعادل مليون بيضة . ولكن معظم هذه البيوض لا تتحول إلى أسماك بالغة .
    1) لماذا لم تتحول كل البيوض إلى أسماك بالغة ؟
    2) سمِّ الإستراتيجية التي لجأ إليها سمك القد في التكاثر.
    3) في رأيك كيف يتدخل الإنسان لضمان تكاثر سمك القد
    بأعداد كبيرة .
    وفقنا الله و إياكم
     
    NOUREDDINE 31, ‏27 ديسمبر 2016 على 13:38
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