الفرض للفصل الثاني لمادة العلوم الطبيعية للسنة الرابعة متوسط

التمرين الاول لنبات التين الشوكي القدرة على العيش في ظروف مختلفة . الوثيقة التالية تمثل صورة لهذا النبات . 1) ماذا تمثل الأشواك في هذا النبات ؟ 2) ما هي أهمية هذه الأشواك ؟ 3) ما هو دور الساق في هذا النبات ؟ الوضعية الإدماجية إبتداءً من شهر ديسمبر وحتى شهر ماي تضع أنثى سمك القد ( la morue ) في مياه البحار سنويا ما يعادل مليون بيضة . ولكن معظم هذه البيوض لا تتحول إلى أسماك بالغة . 1) لماذا لم تتحول كل البيوض إلى أسماك بالغة ؟ 2) سمِّ الإستراتيجية التي لجأ إليها سمك القد في التكاثر. 3) في رأيك كيف يتدخل الإنسان لضمان تكاثر سمك القد بأعداد كبيرة . وفقنا الله و إياكم