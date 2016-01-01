أحلآمُ مستقبليةَ ~ حلمُ قيدَ التحقيـقْ {2}

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاتهكيف الحال و الاحوال ؟ اليوم اعود لكم بالجزء الثاني من فعاليةأحلآمُ مستقبليةَ ~ حلمُ قيدَ التحقيـقْ و مع اعضآء جدد بعدما استضفنا في الجزء الاول العضو Skor m@k و العضو @لؤلؤة قسنطينة الفعالية عبارة عن استضافة عضو و عضوة لمدة يومين و خلال الفعالية يتم التعرف على طموحات العضو و اهدافه و احلامه المستقبلية سواء التي قيد التحقيق او التي لازالت مجهولة نتعرف على نظرة العضو لحياته المستقبلية اهم المشاريع التي يعمل على تحقيقها مستقبلا ماذا يعني المستقبل له { تكوين اسرة . الحصول على عمل . السفر . الدراسة . الحج ........ الخ } و هذه المرة قررت اختيار ثلاثة اعضاء و ثلاث عضوات سيتم التصويت عليهم/ن اكثر عضو و عضوة اخذا اعلى نسبة تصويت يتم استضافتهما لمدة يومين و على موضوعين منفردين كل عضو يفتح له موضوع خاص به الاعضاء هم : @hakim story @habchisalaheddin @الصارم المسلول العضوات هن : @سكون الفجر @"viola" @ЯέКîά Яồมkà و الغرض من الفعالية هو التعرف على اهداف الاعضاء و تحفيزهم على تحقيقها و مساندة بعضنا البعض لان اللمة هي بيت يحتوي اخوة و اخوات و من واجبنا مساعدة غيرنا بالتوفيق