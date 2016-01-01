أحلآمُ مستقبليةَ ~ حلمُ قيدَ التحقيـقْ {2}

الموضوع في 'منتدى أهنا فرغ واش كاين فى قلبك' نشر بواسطة عآشقة الجنة, ‏27 ديسمبر 2016 على 13:50.

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  1. hakim story

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  2. سكون الفجر

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  1. عآشقة الجنة

    عآشقة الجنة :: عضو مَلكِي ::

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    السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
    كيف الحال و الاحوال ؟
    اليوم اعود لكم بالجزء الثاني من فعالية​
    أحلآمُ مستقبليةَ ~ حلمُ قيدَ التحقيـقْ​

    و مع اعضآء جدد بعدما استضفنا في الجزء الاول العضو Skor m@k
    و العضو @لؤلؤة قسنطينة

    الفعالية عبارة عن استضافة عضو و عضوة لمدة يومين
    و خلال الفعالية يتم التعرف على طموحات العضو و اهدافه و احلامه المستقبلية
    سواء التي قيد التحقيق او التي لازالت مجهولة
    نتعرف على نظرة العضو لحياته المستقبلية اهم المشاريع التي يعمل على تحقيقها مستقبلا
    ماذا يعني المستقبل له { تكوين اسرة . الحصول على عمل . السفر . الدراسة . الحج ........ الخ }


    و هذه المرة قررت اختيار ثلاثة اعضاء و ثلاث عضوات سيتم التصويت عليهم/ن
    اكثر عضو و عضوة اخذا اعلى نسبة تصويت يتم استضافتهما لمدة يومين
    و على موضوعين منفردين كل عضو يفتح له موضوع خاص به

    الاعضاء هم :

    @hakim story

    العضوات هن :

    @سكون الفجر



    و الغرض من الفعالية هو التعرف على اهداف الاعضاء و تحفيزهم على تحقيقها و مساندة بعضنا البعض
    لان اللمة هي بيت يحتوي اخوة و اخوات و من واجبنا مساعدة غيرنا



    بالتوفيق


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    عآشقة الجنة, ‏27 ديسمبر 2016 على 13:50
    #1
  2. الامين محمد

    الامين محمد
    :: مشرف ::
    مجتمع اللمة العام
    منتدى الحوار والنقاش الهادف
    منتدى أهنا فرغ واش كاين فى قلبك

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    ألـــمـــــــانـــــيـــــا
    اعتذر عن التأخر
    ما زلت ماتعودش على الستايل الجديد
    بالتوفيق أختــــــــــــــــــــــــــــــــــــي
     
    aljentel و habchisalaheddin معجبون بهذا.
    الامين محمد, ‏27 ديسمبر 2016 على 15:18
    #2
  3. habchisalaheddin

    habchisalaheddin :: عضو فعّال ::

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    مبادرة طيبة
    شكرا ...
     
    habchisalaheddin, ‏27 ديسمبر 2016 على 15:20
    #3
  4. habchisalaheddin

    habchisalaheddin :: عضو فعّال ::

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    habchisalaheddin, ‏28 ديسمبر 2016 على 11:38
    #4
  5. NASRO DZ

    NASRO DZ :: عضو متألق ::

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    فكرة رائعة اسوم ربي يوفقك مواضيعك دئما رائعة
     
    NASRO DZ, ‏29 ديسمبر 2016 على 00:17
    #5
  6. aljentel

    aljentel :: عضو فعّال ::

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    بارك الله فيك ....
     
    aljentel, ‏29 ديسمبر 2016 على 00:29
    #6