أحلآمُ مستقبليةَ ~ حلمُ قيدَ التحقيـقْ {2}



الفعالية عبارة عن استضافة عضو و عضوة لمدة يومين ​

و خلال الفعالية يتم التعرف على طموحات العضو و اهدافه و احلامه المستقبلية

سواء التي قيد التحقيق او التي لازالت مجهولة

نتعرف على نظرة العضو لحياته المستقبلية اهم المشاريع التي يعمل على تحقيقها مستقبلا

ماذا يعني المستقبل له { تكوين اسرة . الحصول على عمل . السفر . الدراسة . الحج ........ الخ } ​