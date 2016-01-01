صباحك خير يا لمة ... بث تجريبي .. رايكم يهمني

الموضوع في 'مجتمع اللمة العام' نشر بواسطة الامين محمد, ‏27 ديسمبر 2016 على 14:37.

  1. الامين محمد

    الامين محمد
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    أحبتي الاكارم منذ يومين بدأت في تقديم نقدر نقول حصة في شريط مشاركات الملف الشخصي الجديدة
    اسمها صباحك خير لمة .... عندها ساعة في الصباح و نقوم بتقديم ادعية و نكت و تبريكات و تذكيرا و تهنئات
    واش رايكم و اذا عجبتكم الفكرة رايح نحدد وقت ممكن من التاسعة الى العاشرة من كل صباح و نقدم الحصة بشكل جماعي واش رايكم

    و هذا نموذج لحصة صباحك خير يا لمة لهذا اليوم
    • الامين محمد صباحك خير يا لمة .. صباحكم خير و بركة أهلي في اللمة
    • الامين محمد صباحك خير يا لمة "رَّبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا"
    • الامين محمد صباحك خير يا لمة .. الوسادة يستعملها الحميع الصغير و الكبير و الفقير و الأمير لكن ينام بعمق فقط مرتاح الضمير
    • الامين محمد صباحك خير يا لمة .. اذا كنت حابة تقشري الطماطم بسهولة ضعيها في ماء ساخن لمدة 30 ثا ثم في ماء ماء رايح تتقشر بسهولة
    • الامين محمد صباحك خير يا لمة .. لن ترتوي يا قلب الا بالايمان الصادق .. و لن تطمئني يا نفس الا بذكر الله
    • الامين محمد صباحك خير يا لمة .. ولد ابن خلدون في تونس وتوفي في القاهرة
    • الامين محمد صباحك خير يا لمة ..· خير المسلمين من سلم المسلمون من لسانه ويده
    • الامين محمد صباحك خير يا لمة .. حدث في مثل هذا اليوم .. وفاة الزعيم الرئيس هواري بومدين رحمه الله
    • الامين محمد صباحك خير يا لمة ... ما هي أول دولة عربية تشارك في الألمبيات
    • الامين محمد صباحك خير يا لمة .. سورة من القرآن جاء لفظ الجلالة الله في كل آياتها هي سورة المجادلة
    • الامين محمد صباحك خير يا لمة.. حكمة ..اتق الأحمق أن تصحبه إنما الأحمق كالثوب الخلق كلما رقعت منه جانبا صفقته الريح فانخرق
    • الامين محمد صباحك خير يا لمة .. حكمة .. إذا تخاصم اللصان ظهر المسروق
    • الامين محمد صباحك خير يا لمة .. نكتة .. قالكم واحد دار سيركيلاسيون في الطريق ......علاه...... كان يحك في وذنيه بالمفتاح نتاع السيارة . هههههههههه
    • الامين محمد صباحك خير يا لمة .. نكتة .. قالكم واحد دار سيركيلاسيون في الطريق ......علاه...... كان يحك في وذنيه بالمفتاح نتاع السيارة . هههههههههه
    • الامين محمد صباحك خير يا لمة .. نكتة ,, قالك خطرة واحد بلع نص حبة كاشي نتاع الرقاد رقد بعين وحدة ... هههههههههههههه
    • الامين محمد صباحك خير يا لمة .. الهم لك الحمد كله واليك المشتكى و أنت المستعان
    • الامين محمد صباحك خير يا لمة .. الاجابة عن السؤال الرياضي .. مصر هي اول دولة عربية تشارك في الألمبيات
    • الامين محمد صباحك خير يا لمة .. يومكم موفق
    • الامين محمد صباحك خير يا لمة .لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله ربّ العرش العظيم،لا إله إلا الله ربّ السّموات وربّ الأرض وربّ العرش الكريم
    • الامين محمد صباحك خير يا لمة .. بث تجريبي .. اذا اعجبتكم الحصة فانصحونا و اذا لم تعجبكم فلا تسبونا ههههههههههههه
    • الامين محمد صباحك خير يا لمة .. السلام عليكم ... نهاية البث .. في أمان الله
     
    habchisalaheddin معجب بهذا.
    الامين محمد, ‏27 ديسمبر 2016 على 14:37
    #1
  2. نونو ويدو

    نونو ويدو :: عضو منتسِب ::

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    فكرة رائعة اخي انا موافقة شكرا على الموضوع اخي:):):)(y)(y)(y)
     
    الامين محمد و habchisalaheddin معجبون بهذا.
    نونو ويدو, ‏27 ديسمبر 2016 على 14:42
    #2
  3. habchisalaheddin

    habchisalaheddin :: عضو فعّال ::

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    السلام عليكم
    مبادرة مليحة والله
    لكن بخصوص التوقيت كل واد وش يخرج عليه
    انا نظن الصباح من التسعة للعشرة مليح و مساعد
    بارك الله فيك ....راك حاب تردهالنا صباحيات تاع اليتيمة بكري ...ههه
     
    الامين محمد معجب بهذا.
    habchisalaheddin, ‏27 ديسمبر 2016 على 14:42
    #3
  4. الامين محمد

    الامين محمد
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    ممتاز أهلا و سهلا معناه اذا نجحت و لقينا دعم
    كل يوم من التاسعة الى العاشرة وقت مخصص للحصة
    ان شاء الله نلقى الدعم
     
    الامين محمد, ‏27 ديسمبر 2016 على 14:47
    #4
  5. الامين محمد

    الامين محمد
    :: مشرف ::
    مجتمع اللمة العام
    منتدى الحوار والنقاش الهادف
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    تاريخ التسجيل:
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    اهلا خويا صلاح من التسعة الى اتلعشرة صباحا لأنها
    صباحك خير يا لمة
    اذا لقينا الدعم رايح تكون يوميا
     
    الامين محمد, ‏27 ديسمبر 2016 على 14:48
    #5