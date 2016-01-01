صباحك خير يا لمة ... بث تجريبي .. رايكم يهمني

أحبتي الاكارم منذ يومين بدأت في تقديم نقدر نقول حصة في شريط

اسمها صباحك خير لمة .... عندها ساعة في الصباح و نقوم بتقديم ادعية و نكت و تبريكات و تذكيرا و تهنئات

واش رايكم و اذا عجبتكم الفكرة رايح نحدد وقت ممكن من التاسعة الى العاشرة من كل صباح و نقدم الحصة بشكل جماعي واش رايكم

