صباحك خير يا لمة ... بث تجريبي .. رايكم يهمني

أحبتي الاكارم منذ يومين بدأت في تقديم نقدر نقول حصة في شريط مشاركات الملف الشخصي الجديدة اسمها صباحك خير لمة .... عندها ساعة في الصباح و نقوم بتقديم ادعية و نكت و تبريكات و تذكيرا و تهنئات واش رايكم و اذا عجبتكم الفكرة رايح نحدد وقت ممكن من التاسعة الى العاشرة من كل صباح و نقدم الحصة بشكل جماعي واش رايكم و هذا نموذج لحصة صباحك خير يا لمة لهذا اليوم الامين محمد صباحك خير يا لمة .. صباحكم خير و بركة أهلي في اللمة الامين محمد صباحك خير يا لمة "رَّبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا" الامين محمد صباحك خير يا لمة .. الوسادة يستعملها الحميع الصغير و الكبير و الفقير و الأمير لكن ينام بعمق فقط مرتاح الضمير الامين محمد صباحك خير يا لمة .. اذا كنت حابة تقشري الطماطم بسهولة ضعيها في ماء ساخن لمدة 30 ثا ثم في ماء ماء رايح تتقشر بسهولة الامين محمد صباحك خير يا لمة .. لن ترتوي يا قلب الا بالايمان الصادق .. و لن تطمئني يا نفس الا بذكر الله الامين محمد صباحك خير يا لمة .. ولد ابن خلدون في تونس وتوفي في القاهرة الامين محمد صباحك خير يا لمة ..· خير المسلمين من سلم المسلمون من لسانه ويده الامين محمد صباحك خير يا لمة .. حدث في مثل هذا اليوم .. وفاة الزعيم الرئيس هواري بومدين رحمه الله الامين محمد صباحك خير يا لمة ... ما هي أول دولة عربية تشارك في الألمبيات الامين محمد صباحك خير يا لمة .. سورة من القرآن جاء لفظ الجلالة الله في كل آياتها هي سورة المجادلة الامين محمد صباحك خير يا لمة.. حكمة ..اتق الأحمق أن تصحبه إنما الأحمق كالثوب الخلق كلما رقعت منه جانبا صفقته الريح فانخرق الامين محمد صباحك خير يا لمة .. حكمة .. إذا تخاصم اللصان ظهر المسروق الامين محمد صباحك خير يا لمة .. نكتة .. قالكم واحد دار سيركيلاسيون في الطريق ......علاه...... كان يحك في وذنيه بالمفتاح نتاع السيارة . هههههههههه الامين محمد صباحك خير يا لمة .. نكتة .. قالكم واحد دار سيركيلاسيون في الطريق ......علاه...... كان يحك في وذنيه بالمفتاح نتاع السيارة . هههههههههه الامين محمد صباحك خير يا لمة .. نكتة ,, قالك خطرة واحد بلع نص حبة كاشي نتاع الرقاد رقد بعين وحدة ... هههههههههههههه الامين محمد صباحك خير يا لمة .. الهم لك الحمد كله واليك المشتكى و أنت المستعان الامين محمد صباحك خير يا لمة .. الاجابة عن السؤال الرياضي .. مصر هي اول دولة عربية تشارك في الألمبيات الامين محمد صباحك خير يا لمة .. يومكم موفق الامين محمد صباحك خير يا لمة .لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله ربّ العرش العظيم،لا إله إلا الله ربّ السّموات وربّ الأرض وربّ العرش الكريم الامين محمد صباحك خير يا لمة .. بث تجريبي .. اذا اعجبتكم الحصة فانصحونا و اذا لم تعجبكم فلا تسبونا ههههههههههههه الامين محمد صباحك خير يا لمة .. السلام عليكم ... نهاية البث .. في أمان الله