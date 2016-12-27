

الغضب

تتعدّد الظروف المحيطة بالإنسان فمنها الإيجابيّة أو السلبيّة، فالظروف السلبية تستفزّ مشاعر الشخص ممّا يسبب بشعوره بالغضب والعصبية التي قد يعبّر عنها بطريقة سلبية مثل الصراخ والتكسير، ولكن هذه التصرّفات لا تهدّىء الشخص بل تزيد من عصبيّته؛ فالشخص عندما يغضب يخرج من دائرة التوازن والسيطرة على النفس وقد يصل الى فقدان العقل ويتحوّل الى شخص آخر، لذلك فإنّ الإسلام لا يحاسب الشخص الفاقد لعقله، فمثلاً عندما يتلفّظ الرجل بالطلاق خلال هذه اللحظة لا يقع، وقد أمرنا الرّسول الكريم صلى الله عليه وسلم بعدم الغضب، عن أبي هريرة رضي الله عنه، أنّ رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: "أوصني"، قال: (لا تغضب)، فردّد، قال: (لا تغضب) رواه البخاري، وعملية السيطرة على الغضب من الامور الصعبة وتحتاج الى مهارة وقدرة عالية على التحكم بالنفس.



طرق التخلص من الغضب الوضوء والقيام للصلاة؛ فالماء يُخفّف من تدفق الدم في الأوعية الدموية ممّا يؤدي الى تهدئة النفس، وكما أنّ كثرة ذكر الله تعالى والاستغفار والاستعاذة من الشيطان - الذي يزيد من حدة الغضب ويوقده في قلب الشخص- وقراءة القرآن الكريم، والإكثار من قول "لا حول ولا قوة إلا بالله"، والتفكير بما عند الله من كنوز يوم القيامة يهدّىء من روع الشخص.



تغيير الوضعيّة؛ فإذا كان الغاضب جالساً فليقف، وإذا كان واقفاً فليجلس، ويجب تغيير المكان بالكامل حتى يبتعد عمّا استفزه وأغضبه.



ممارسة التمارين الرياضية؛ فهي من شأنها تفريغ الطاقة السلبية التي ترافق الغضب، كما أن عملية أخذ نفس عميق واخراجه ببطء من شأنه تهدئة النفس.



التوقّف عن التحدّث ومحاولة التفكير بأشياء بعيدة عن الموضوع المسبّب للغضب، كما يجب الانتباه إلى تتابع الأفكار السلبيّة التي تزيد من حدة الغضب؛ حيث إنّها تركّز على إثارة المشاعر، فيجب التفكير بطريقةٍ إيجابيّة.



محاولة تجنّب الوصول إلى مرحلة الغضب بتجنّب المواقف المستفزة. على الأشخاص المحيطين بالشّخص الغاضب القيام بتهدئته، وعدم محاورته وتجاذب أطراف الحديث معه؛ لأنه قد يتلفّظ بأي كلام، ويجب محاولة إبعاد الشخص الذي سبّب له الغضب عنه.



محاولة السيطرة على الغضب من خلال كتابة ما يغضبك على ورقة ثمّ القيام بحرقها أو تمزيقها.



تناول كوبٍ من الأعشاب التي تساعد على الاسترخاء مثل: اليانسون، والكمون، والنعناع، ومنقوع زهرة البنفسج. محاولة التنفيس عن الغضب بشكلٍ إيجابيّ من خلال البكاء أو الصياح ولكن من دون ايذاء الآخرين؛ لأنّه بعد انتهاء فترة الغضب ربّما لا يتقبّل بعض الأشخاص الاعتذار.