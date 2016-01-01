احنا واش خصنا ....

الموضوع في 'منتدى واش راك تهدر' نشر بواسطة لاريمان, ‏27 ديسمبر 2016 على 21:06.

  1. لاريمان

    لاريمان :: عضو مُتميز ::

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    مرحبا بيكم خاوتي نتمنى تكونو بخير
    حبيت نهدر على موضوع مهم وخلاني نطرح بزاف تساؤلات
    احناواش خصنا وبلادنا تاني واش خصها؟
    بون نبدا اليوم كنت عند الطبيب بسبب الزكام لقيت لاشان بزاف
    لاعلينا وبدات الاحاديث على تونس وحدة تقول انا رحت لتونس سياحة بلاد شابة
    وحدة انا رحت داويت في تونس في لكلنيك لفلانية قمة في التعامل
    ولخرى ادا ديما نطلع لتونس ونعرفهم مليح الرجل فحل وتاني نساهم فحلات وخدامات
    حتى لعجايز خدامات وبداو شكير وبدات المقارنات والحوايج الي ميش ملاح كامل في بلادنا
    وراهم يجو يسلعو من عندنا ويرحو يبيعوها في بلادهم
    واكيد سياح الجزائريين يشريو نفس السلعة على اساس جابها من تونس
    *******
    وانا نتفرج في قناة جزايرية نلقاها تعمل اشهار للسياحة عند جيرانا
    والخبر انو طوابير من الجزايرين داخلين لتونس للاحتفال براس السنة
    الصراحة حبست تم ....
    يعني ياجماعة بلادنا بلاد الخير علاه مابنش علينا
    اعرف رايحين تقولو المسؤولين بصح الا ترون اننا احنا تاني كشعب مقصرين
    وزاد كمل علينا التقشف وجماعتو
    واش رايكم؟؟؟؟؟















     
    لاريمان, ‏27 ديسمبر 2016 على 21:06
    #1
  2. عآشقة الجنة

    عآشقة الجنة :: عضو مَلكِي ::

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    السلام عليكم اختي

    اولا شكرا على الموضوع
    يا ختي الدزيريين من بكري ميحبوش بلادهم و لي ليهم يحبو برا و البراني
    حاجة باينة باش اذا لقاو راحتهم في بلاد اخرى رح يروحو في بالك يقعدو هنا
    الجزائر بلاد الخير لا مسؤولين لا رئيس و زاد كمل عليها الشعب
    الجزائر فيها كل خير ناقصة من الامكانيات و التدعيم
    بصح منلوموش الشعب
    خاطرش الشعب بلا تدعيم من الحكومة معندو ميدير
    شفنا بزاف شباب دارو مشاريع و الدولة همشتهم و مقيمتهمش دارتهم في خبر كان
    في هاذي الحالة يروح وين يلقى التقدير و الاهتمام باش يطور مشروعو
    لازم الدولة هي لي توقف مع الشعب و الشعبي مهما حاول ميقدر يدير والو وحدو
    و بلادنا بلاد سياحة تونس فاش خير منا
    احنا لبحر الغابات السدود الصحراء الواحات ثقافة فن تاريخ اسلام عراقة حضارة
    بصح الله غالب مكاش اهتمام كافي باش نكونو خير منهم
    بلادنا كالوها المسؤولين دوماج
    شكرا ع الموضوع
     
    عآشقة الجنة, ‏29 ديسمبر 2016 على 07:57
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