احنا واش خصنا ....

مرحبا بيكم خاوتي نتمنى تكونو بخير

حبيت نهدر على موضوع مهم وخلاني نطرح بزاف تساؤلات

احناواش خصنا وبلادنا تاني واش خصها؟

بون نبدا اليوم كنت عند الطبيب بسبب الزكام لقيت لاشان بزاف

لاعلينا وبدات الاحاديث على تونس وحدة تقول انا رحت لتونس سياحة بلاد شابة

وحدة انا رحت داويت في تونس في لكلنيك لفلانية قمة في التعامل

ولخرى ادا ديما نطلع لتونس ونعرفهم مليح الرجل فحل وتاني نساهم فحلات وخدامات

حتى لعجايز خدامات وبداو شكير وبدات المقارنات والحوايج الي ميش ملاح كامل في بلادنا

وراهم يجو يسلعو من عندنا ويرحو يبيعوها في بلادهم

واكيد سياح الجزائريين يشريو نفس السلعة على اساس جابها من تونس

*******

وانا نتفرج في قناة جزايرية نلقاها تعمل اشهار للسياحة عند جيرانا

والخبر انو طوابير من الجزايرين داخلين لتونس للاحتفال براس السنة

الصراحة حبست تم ....

يعني ياجماعة بلادنا بلاد الخير علاه مابنش علينا

اعرف رايحين تقولو المسؤولين بصح الا ترون اننا احنا تاني كشعب مقصرين

وزاد كمل علينا التقشف وجماعتو









واش رايكم؟؟؟؟؟