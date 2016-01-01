أنغام عابرة

لست فارسة في ميادين القتال تبارز

ولا حسناء برموش عينيها تقاتل

لست أنثى بجنوونك تبالي

ولست أيضا بغضبك أكترث

لست عاقلة تهوى لفت انتباهك

ولا فاتنة تهوى اصطياد أمثالك

بل مجرد عابرة أسرها سحر كلماتك

فهي اليوم ترقص على أنغام عزفك

وهي اليوم أو غدا راحلة

فلا تعلق عليها آمالا زائفة

أتعشق مجنونة تعصي جنونك

أم بريئة تراقص أنغام غضبك

أمغرورة أنت تعشق لا تبالي

بمشاعر أنت بها تقامر

أما آلمك قلبك يبيت سهرانا

وهي ماتعلم أنك لها عاشقا

وهي على أوتار جنونها راقصة

وأنت على طيف ذكراها ترقص

ياكاتب كفاك مقامرة بمشاعرك

فاليوم ستستسلم أو بعد غد قريب

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