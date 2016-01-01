أنغام عابرة

الموضوع في 'منتدى بـوح الـقلم الحـر [ كـتابات حـصرية ]' نشر بواسطة مريم باباعمي, ‏27 ديسمبر 2016 على 22:42.

  1. مريم باباعمي

    مريم باباعمي :: عضو منتسِب ::

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    لست فارسة في ميادين القتال تبارز
    ولا حسناء برموش عينيها تقاتل
    لست أنثى بجنوونك تبالي
    ولست أيضا بغضبك أكترث
    لست عاقلة تهوى لفت انتباهك
    ولا فاتنة تهوى اصطياد أمثالك
    بل مجرد عابرة أسرها سحر كلماتك
    فهي اليوم ترقص على أنغام عزفك
    وهي اليوم أو غدا راحلة
    فلا تعلق عليها آمالا زائفة
    أتعشق مجنونة تعصي جنونك
    أم بريئة تراقص أنغام غضبك
    أمغرورة أنت تعشق لا تبالي
    بمشاعر أنت بها تقامر
    أما آلمك قلبك يبيت سهرانا
    وهي ماتعلم أنك لها عاشقا
    وهي على أوتار جنونها راقصة
    وأنت على طيف ذكراها ترقص
    ياكاتب كفاك مقامرة بمشاعرك
    فاليوم ستستسلم أو بعد غد قريب
     
    فارس البوح و حكاية القمر معجبون بهذا.
    مريم باباعمي, ‏27 ديسمبر 2016 على 22:42
    #1
  2. فارس البوح

    فارس البوح :: عضو مُشارك ::

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    أختي الكريمة مريم..
    لا يسعني إلّا .. أن أقول شكرا لكِ..
    على هذا النثر النفيس.. من أرقّ الأحاسيس..
    حقّا.. سُررت واستمتعتُ بالتواجد هنا..
    بين حروفكِ الرّائعة.. التي فاحت بعبق نرجسيّ فاخر..
    وتجمّلت.. بجمال يعانق السماء..
    في انتظار جديدكِ.. لكِ منّي فائق التقدير..
    تحياتي يا فاضلة.
     
    فارس البوح, ‏28 ديسمبر 2016 على 13:20
    #2
  3. نونو ويدو

    نونو ويدو :: عضو منتسِب ::

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    كلمة حبّ وتقدير، وتحيّة وفاء وإخلاص،
    تحيّة ملئها كلّ معاني الأخوّة والصّداقة،
    تحيّة من القلب إلى القلب، شكراً من كلّ قلبي.
    اختكي خولة
     
    نونو ويدو, ‏28 ديسمبر 2016 على 14:02
    #3