Mes crèmes et Lotions hydratantes- للوجه و الجسم

Creme fraiche de beauté - Nuxe

السلام عليكمنبدا بكريم نستعملها كل يوم لوجهي (في الشتاء )[/url][/IMG]للبشرة الحساسة و الدهنيةالسعر: 2600 دج50 مللMade in Franceهاايلة كي بديت نستعملها كامل سقساوني واش بدلت في وجهيNivea Softلكل انواع البشرة- للجسم و الوجه75مل نسيت السعر tube450دج la boiteMade in GermanyLotion tonique - Evoludermالسعر: 280 دج250مللMade in Franceماء ورد- نديرها فvaporisateur و ديما في الساك ف الصيفSimbel- Creme adoucisante pour main au citronالسعر: 120 دجMade in Algeriaريحتها روعة mais grasse بزااف تبقى فاليدينSnonas- Creme a la Rose Musquéالسعر: 140 دجMade in Algeriaحبيبتي بعد الميناج و الكوزينة ترطب ملييحNuxe- Baume a levresالسعر: 620 دجMade in Franceساعدني مع البردHuile de noix de coco - Huile de roseللمناطق الحساسةزيت جوز الهند 680دج ( ani dayra stock zed l prix )زيت الورد 200دجNuxe- Lait Parfuméللجسمالسعر: 2100دج200ملريحتو تبقى ليلة كاملة هاايلVaseline-Spray And Goالسعر:950دج184grMade in USAللجسمLovea-Baume nutritif-BIOالسعر:650دج150مللMade in Franceللبشرة الجاافة-نستعملها لرجلياvoilaaa[/url][/IMG]​