Mes crèmes et Lotions hydratantes- للوجه و الجسم-

الموضوع في 'ركن الزينة والعناية بالجسم والشعر' نشر بواسطة GI Joe, ‏27 ديسمبر 2016 على 22:57.

  1. GI Joe

    GI Joe :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏9 أفريل 2010
    المشاركات:
    955
    الإعجابات المتلقاة:
    782
    نقاط الجوائز:
    31
    السلام عليكم
    نبدا بكريم نستعملها كل يوم لوجهي (في الشتاء )
    Creme fraiche de beauté - Nuxe
    [​IMG][/url][/IMG] [​IMG]
    للبشرة الحساسة و الدهنية
    السعر: 2600 دج
    50 ملل
    Made in France
    هاايلة كي بديت نستعملها كامل سقساوني واش بدلت في وجهي

    Nivea Soft
    [​IMG]
    لكل انواع البشرة- للجسم و الوجه
    75مل نسيت السعر tube
    450دج la boite
    Made in Germany


    Lotion tonique - Evoluderm

    [​IMG]
    السعر: 280 دج
    250ملل
    Made in France
    ماء ورد- نديرها فvaporisateur و ديما في الساك ف الصيف

    Simbel- Creme adoucisante pour main au citron
    [​IMG]
    السعر: 120 دج
    Made in Algeria
    ريحتها روعة mais grasse بزااف تبقى فاليدين

    Snonas- Creme a la Rose Musqué
    [​IMG]
    السعر: 140 دج
    Made in Algeria
    حبيبتي بعد الميناج و الكوزينة ترطب ملييح

    Nuxe- Baume a levres
    [​IMG]
    السعر: 620 دج
    Made in France
    ساعدني مع البرد

    Huile de noix de coco - Huile de rose
    [​IMG]
    للمناطق الحساسة
    زيت جوز الهند 680دج ( ani dayra stock zed l prix )
    زيت الورد 200دج

    Nuxe- Lait Parfumé
    [​IMG]
    للجسم
    السعر: 2100دج
    200مل
    ريحتو تبقى ليلة كاملة هاايل

    Vaseline-Spray And Go
    [​IMG]
    السعر:950دج
    184gr
    Made in USA
    للجسم

    Lovea-Baume nutritif-BIO
    [​IMG]
    السعر:650دج
    150ملل
    Made in France
    للبشرة الجاافة-نستعملها لرجليا

    voilaaa





    [​IMG][/url][/IMG]​
     
    GI Joe, ‏27 ديسمبر 2016 على 22:57
    #1