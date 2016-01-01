Mes crèmes et Lotions hydratantes- للوجه و الجسم

السلام عليكم نبدا بكريم نستعملها كل يوم لوجهي (في الشتاء ) Creme fraiche de beauté - Nuxe [/url][/IMG] للبشرة الحساسة و الدهنية السعر: 2600 دج 50 ملل Made in France هاايلة كي بديت نستعملها كامل سقساوني واش بدلت في وجهي Nivea Soft لكل انواع البشرة- للجسم و الوجه 75مل نسيت السعر tube 450دج la boite Made in Germany Lotion tonique - Evoluderm السعر: 280 دج 250ملل Made in France ماء ورد- نديرها فvaporisateur و ديما في الساك ف الصيف Simbel- Creme adoucisante pour main au citron السعر: 120 دج Made in Algeria ريحتها روعة mais grasse بزااف تبقى فاليدين Snonas- Creme a la Rose Musqué السعر: 140 دج Made in Algeria حبيبتي بعد الميناج و الكوزينة ترطب ملييح Nuxe- Baume a levres السعر: 620 دج Made in France ساعدني مع البرد Huile de noix de coco - Huile de rose للمناطق الحساسة زيت جوز الهند 680دج ( ani dayra stock zed l prix ) زيت الورد 200دج Nuxe- Lait Parfumé للجسم السعر: 2100دج 200مل ريحتو تبقى ليلة كاملة هاايل Vaseline-Spray And Go السعر:950دج 184gr Made in USA للجسم Lovea-Baume nutritif-BIO السعر:650دج 150ملل Made in France للبشرة الجاافة-نستعملها لرجليا voilaaa [/url][/IMG]