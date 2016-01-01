دروس وعبر في العفو وإصلاح ذات البين وتأليف القلوب! ⛔️

الموضوع في 'منتدى الفقـه والعقيدة الإسلامية' نشر بواسطة Ma$Ter, ‏28 ديسمبر 2016 على 07:22.

  1. Ma$Ter

    Ma$Ter
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    دروس وعبر في العفو وإصلاح ذات البين وتأليف القلوب! ⛔️

    ❍ ‏قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -

    ” ‏شرط الصحبة : ‏إقالة العثرة ‏ومسامحة العشرة ‏والمواساة في العسرة “ اﻫـ .

    ‏• انظر : (الآداب الشرعية لابن مفلح) (١٢٣/٤) .

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    ❍ ‏وقال الشيخ العلاّمة الفقيه عبدالعزيز بن باز - رحمه الله تعالى -

    ” ‏إذا عودت نفسك العفو استراحت نفسك ، واطمأن قلبك ، وعظمت منزلتك عند الله وعند عباده “ اﻫـ .

    • انظر : (حديث المساء) (ص - ٢١٢) .

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    ❍ و‏قال الشيخ العلاّمة الفقيه ابن عثيمين - رحمه الله تعالى -

    ” ‏والغالبُ أنّ من تسلّطَ على أخيه بأذيّةٍ ؛ ‏فإنّ الله ينتقم منه في الدنيا قبل الآخرة “ اﻫـ .

    • انظر : (رسالة ‏حقوق دعت إليها الفطرة) (ص - ٣٧) .

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    ‏❍ و️قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى -

    ” ‏من القواعد العظيمة التي هي من جماع الدين : تأليف القلوب ، ‏واجتماع الكلمة ، ‏وصلاح ذات البين “ اﻫـ .

    • انظر : (مجموع الفتاوى) (٥١/٢٨) .

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    ‏❍ و‏قال الحافظ ابن القَيِّم - رحمه الله تعالى -

    ” ‏فليس للقلب أنفع من معاملة الناس باللطف ، وحب الخير لهم “ اﻫـ .

    ‏• انظر : (مدارج السالكين) (٤٧٨/٢) .

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    ❍ و‏قال العلّامة المفسر ابن سعدي - رحمه الله تعالى -

    ‏” الساعي في الإصلاح بين الناس أفضل من القانت بالصلاة والصيام والصدقة ، والمُصلح لابدّ أن يصلح الله سعيه وعمله “ اﻫـ .

    • انظر : (ال‏تفسير له) (ص - ه٢٠٧) .

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    Ma$Ter, ‏28 ديسمبر 2016 على 07:22
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