دروس وعبر في العفو وإصلاح ذات البين وتأليف القلوب! ⛔️ ❍ قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - ” شرط الصحبة : إقالة العثرة ومسامحة العشرة والمواساة في العسرة “ اﻫـ . • انظر : (الآداب الشرعية لابن مفلح) (١٢٣/٤) . --------------- ❍ وقال الشيخ العلاّمة الفقيه عبدالعزيز بن باز - رحمه الله تعالى - ” إذا عودت نفسك العفو استراحت نفسك ، واطمأن قلبك ، وعظمت منزلتك عند الله وعند عباده “ اﻫـ . • انظر : (حديث المساء) (ص - ٢١٢) . -------------------- ❍ وقال الشيخ العلاّمة الفقيه ابن عثيمين - رحمه الله تعالى - ” والغالبُ أنّ من تسلّطَ على أخيه بأذيّةٍ ؛ فإنّ الله ينتقم منه في الدنيا قبل الآخرة “ اﻫـ . • انظر : (رسالة حقوق دعت إليها الفطرة) (ص - ٣٧) . ---------------- ❍ و️قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - ” من القواعد العظيمة التي هي من جماع الدين : تأليف القلوب ، واجتماع الكلمة ، وصلاح ذات البين “ اﻫـ . • انظر : (مجموع الفتاوى) (٥١/٢٨) . ------------------ ❍ وقال الحافظ ابن القَيِّم - رحمه الله تعالى - ” فليس للقلب أنفع من معاملة الناس باللطف ، وحب الخير لهم “ اﻫـ . • انظر : (مدارج السالكين) (٤٧٨/٢) . ---------------- ❍ وقال العلّامة المفسر ابن سعدي - رحمه الله تعالى - ” الساعي في الإصلاح بين الناس أفضل من القانت بالصلاة والصيام والصدقة ، والمُصلح لابدّ أن يصلح الله سعيه وعمله “ اﻫـ . • انظر : (التفسير له) (ص - ه٢٠٧) . __________